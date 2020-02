CAMEROUN :: Double scrutin du 09 février 2020: Le SDF se positionne à Douala 1er :: CAMEROON

Les candidats du Social democratic front aux élections prochaines étaient du côté du quartier Akwa à Douala, capitale économique du Cameroun pour un meeting populaire

La campagne électorale pour le double scrutin du 09 février prochain atteint peu à peu sa vitesse de croisière. Et ce n'est le SDF qui veut rester sur la touche.

Dimanche dernier,les candidats du parti de Ni John Fru Ndi aux élections législatives et municipales de la circonscription Wouri centre et Douala 1 er étaient aux contacts de leurs militants ainsi que d'autres potentiels électeurs du côté d'Akwa plus précisément dans les villages Bonamouti et Bonakouamouang.

''Nous sommes sur la dernière ligne droite et comme vous le savez l'élection est une élection de proximité et parce que nous des candidats de proximité, nous sommes ici parce que Edimo Samè est un enfant de ce village. Nous avons donc voulu rappeler aux populations de ce village et à tout le canton Akwa que leur enfant est en course''

Il faut rappeler que Bedimo Samè qui est la tête de liste SDF pour les municipales a Douala 1 er vise aussi la mairie de la ville compte tenu des dernières lois sur la décentralisation. Ce dernier constitue donc une grande chance pour le SDF de contrôler la ville de Douala toute entière. Ce qui justifie la présence en ce dimanche après-midi de Joshua Osih , le premier vice président du social democratic front et tête de liste SDF pour les législatives à Wouri centre Ce dernier durant ses prises de parole a fustigé le bilan du maire sortant le trouvant insuffisant pour chercher à briguer un nouveau. Il a par la même occasion présenté le projet du SDF pour la ville de Douala toute entière.

Christian Njuidjol transfuge du RDPC et candidat aux législatives a entretenu son auditoire sur la spécificité de leurs listes. ''nous sommes une liste arc-en-ciel, nous regroupons toutes les sensibilités. Nous avons le candidat le plus jeune candidat ( avec 24 ans) Essawè Loïc, nous avons aussi des femmes et des personnes expérimentées. C'est cette configuration la qui nous amène a être confiant pour le double scrutin du 09 février prochain.''

La bataille de Douala est donc lancée et Akwa était l'étape clé de ce dimanche d'où la presque rencontre entre les descentes du Rdpc et le meeting du SDF.