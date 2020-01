AFRIQUE :: REFORMES MONETAIRES COLONIALISTES AUTOUR DE LA BCEAO: DU PIPI DE CHAT :: AFRICA

Au sujet des réformes que lancerait la France autour de la BCEAO: nous vous le disons ici: c'est du pipi de chat,et il n'en est ABSOLUMENT RIEN. Les colonisateurs consolident plutôt la volonté de domination qui s'étale arrogamment depuis 1939 formellement, et l'asservissement non pas de toute l'Afrique, mais celle précisément des colonies françaises dont les marchés dépendent de BCEAO (8 pays), BEAC (6 pays) Comores (cingletons d'ilôts)... BCEAO,BEAC et autres IEC,"Banques Centrales Internationales" ? Sommes-nous des crétins congénitaux ?

Jusqu'à quand les dirigeants français colonialistes au sommet de leur pays au sujet duquel nous vous redison à présent qu'il est structurellement en faillite, continueront-ils à se moquer de nous, du monde entier au sujet de l'Afrique Noire Francophone, des pairs européens que cherchent les colonisateurs à manipuler chaque jour ? Les réformes qui introduiraient l'ECO, retrait de la France des Conseils d'Administration, vacuité au sujet de la nouvelle destination des "Comptes d'Opération", nous vous le redisons, il n'est RIEN ! "Banque Centrale" ?: La République Islamique de Mauritanie s'est retirée de la Zone Franc en 1973 seulement: qui essayerait en ce moment de voir ici, comment fonctionne une véritable "Banque Centrale" ? Nous multiplierions des exemples..

Les propositions qui réformeraient réellement le système de pillage sophistiqué qu'est la Zone Franc CFA Tropicale", ne partiraient JAMAIS et JAMAIS des dirigeants français, champions des mensonges qui se moquent au quotidien du destin des pays sous le joug.Au sujet de ces pseudo-réformes justement: regardez ce que publie en France "Le Journal de Dimanche"; regardez ce qu'en dit sur les colonnes des Echos Dame Agnès Benassy-Kéré, "Professeur Agrégé", regardez ce que dit le pauvre Dominique Strauss-Kahn, "Shame on you !..,shame on you !..,shame on you".

Regardez sur les colonnes du Financial Times... Les colonisateurs et leurs hommes de main complices de l'asservissement de nos pays ne disent pas une chose,sans ajouter la contradiction tout juste après. Dominique Strauss-Kahn ment,quand il prétend que la Zone Franc ne préoccupait pas

Les Européens lors du passage à l'Euro. La question n'intéressait donc pas l'ancien Chancelier allemand feu Helmut Kohl ? Ni la Bundesbank et les Gouverneurs de l'époque : Helmut Schlesinger ou Hans Tietmeyer ? Ni les Experts tels Ernst Weltecke, et beaucoup d'autres ?

La question, dit le menteur Strauss-Kahn, n'intéressait pas feu Willian Frederic Duisenberg , Expert Economique International hors pair, ancien Premier Ministre,puis Gouverneur de la redoutable Banque Centrale des Pays-Bas, quand on sait ici que c'est feu Duisenberg, le père des réformes qui faisaient du Florin de l'époque,la seule monnaie européenne que le Deutschmark n'écrasait pas sur les marchés de change inter-banques ? Pourquoi les dirigeants français mentent-ils autant ?

Pourquoi ces gens-ci s'engoncent-ils tout le temps devant les Négro-Africains ? Récemment le jeune Premier Ministre Italien Luis Luigui l'a dit. Lors du passage à l'Euro, les Européens exigeaient le démantèlement immédiat de toutes les structures de la Zone Franc CFA-Tropicale, ne voyant en celles-ci que des "impensables bizzarreries"... La France s'est farouchement opposée : indirectement d'ailleurs, feu Chirac et Helmut Kohl ne furent-ils pas à un doigt près,d'en venir aux mains ?

Les dirigeants français doivent cesser de se tromper. Dans nos pays,les Experts existent Ils savent très bien ce qu'il faut reformer à tous les niveaux, pour mettre nos systèmes sur les rails du développement...Ils conseilleraient même la France, bande d'incultes d'une "ignorance affligeante" comme le disait de son vivant feu Maurice Allais. Les dirigeants français ne comprennent rien, à la subtilité des véritables problèmes Macro-Economiques, et notamment ceux monétaires.

Les affirmations de Alexis De Tockeville, Renaud De La Genière,Jacques Généreux et autres, restent omniprésentes... Ce que les gens ne savent pas faire dans leur propre pays, comment iraient-ils le faire ailleurs avec succès, notamment chez les Négro-Africains, si ce n'est exporter le terrorisme et faire manipuler les scrutins,afin que n'arrivent au pouvoir ceux qui les chasseraient immédiatement ? C'était déjà le cas avec M.Le Président Laurent Koudou Gbagbo. Qui dira à présent que ce n'est pas grâce à son action, que les terroristes se livrent à des pseudo-réformes prêtes à remplacer les CFA par les Echo ? C'est le fils d'Afrique.En 2011, ne lance-il pas la "Monnaie Ivoirienne" (MIR) pour donner un coup de pied définitif aux structures des Francs de Cononies Françaises d'Afrique ? C'est lui qui met la pression. Actuellement,n'essayons pas de l'oublier comme souvent.

Les dirigeants français sont d'affreux Négrophobes. Ce sont des esclavagistes et des terroristes.

Qu'ils quittent nos pays immédiatement,car il y a des pays-amis étrangers,prêts à réellement aider nos pays. C'est la France la première cause du sous-développement en Afrique Noire Franco-phone,car c'est elle qui fait régner l'esclavage ici, en arrosant la France et les pays tropicaux appendices, de la fausse monnaie, fausses coupures de journeaux qu'on fait imprimer et distribuer comme le feraient les gamains qui jouent.. Que les dirigeants françiais QUITTENT nos pays !! En ce moment,les Maliens défilent sur les rues chaque jour, pour exiger le départ des colonisateurs.

Et il faudrait s'abstenir de croire que les Négro-Africains Francophones sont racistes... Même le redoutable romancier Camerounais Mongo Béti l'a dit:" On dit souvent que je suis habité par des phobies anti-françaises. Pas du tout. Un Négro-Africain entretiendrait avec une épouse Française ou vice-versa, des relations d'une richesse incroyable. Les contacts inter-personnels entre les Français et les Négro-Africains sont donc possibles. Ils sont même souhaitables.... Mais ce sont les relations diplomatiques que l'Afrique Noire Francophone doit immédiatement rompre avec la classe dirigeante française,car il s'agit souvent des relations néo-coloniales à travers lesquelles les esclavagistes entendent toujours continuer à nous contrôler..."

Merci père Biyidi Awala... Nous n'oublions pas du tout tes luttes, où on t'insultait...

P/Association Survie. Mouvements de Lutte contre la persistance de l'esclavage en Afrique, Terre des Hommes,Actions Contre la misère et famines en Afrique, Actions Contre les Dictateurs Imposés par la Francafrique pour le pillage du Sous-Continent, un intérimaire