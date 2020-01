CAMEROUN :: Municipales 2020 : Le Rdpc perd sa tête de liste à Kentzou :: CAMEROON

Louis-Aimé Belekou, par ailleurs maire de la ville depuis 2002, a rendu l’âme le 29 décembre dernier des suites d’un malaise.

Louis-Aimé Belekou, maire de Kentzou, ville frontalière entre le Cameroun et la République Centrafricaine dans le département de la Kadey (région de l’Est) ne prendra plus part aux élections municipales du 09 février 2020. Il est décédé brusquement le 29 décembre 2019 des suites d’un malaise. Candidat à sa propre succession, l’illustre disparu qui présidait aux destinées de Kentzou depuis 2002, était par ailleurs tête de liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) au scrutin qui aura lieu dans un exactement un mois.

Selon l’article 188 de la loi 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par celle du 21 décembre 2012, « si un candidat figurant sur une liste décède ou est déclaré inéligible, il peut être remplacé par un autre candidat, dans les formes prévues pour la déclaration des candidatures, au plus tard trente jours avant le scrutin ». Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Il appartient donc au Rdpc de procéder au remplacement de cette candidature.

Louis Aimé Belekou avait en projet, pour la prochaine mandature, de construire le marché frontalier de Kentzou. «Cela va ouvrir la commune sur le nord du Congo et l’ouest de la République centrafricaine, et le volume des activités commerciales va augmenter. Ceci augmentera aussi les recettes communales », expliquait-il. Car, « l’actuel marché de Kentzou qui compte environs 300 boutiques n’est que le fruit des efforts de la population locale. Il est donc urgent pour la municipalité de mettre sur pied une structure plus accueillante afin de favoriser les échanges commerciaux entre les fournisseurs camerounais et les acheteurs centrafricains et congolais ». Le maire décédé avait surtout l’ambition de moderniser la ville de Kentzou à travers de nombreuses actions de développement, cet arrondissement étant « la vitrine d’entrée au Cameroun à partir de la Rca ».