Libérer Wilfried de l'enfer de la prison au Cameroun ... :: CAMEROON

Il était beau, il était heureux et fier. Il ne vivait pas dans son pays mais son pays ne l'avait jamais quitté. Il avait des projets beaucoup de projets même pour sa terre natale à qui il vouait une affection particulière malgré avoir été naturalisé allemand, Il restait Camerounais dans l'âme et aussi de corps.

Il a été enlevé, il a été torturé il a été séquestré.

Les raisons lui même ne les a su qu'après avoir subi toutes ces tortures car chez nous on ne juge pas on condamne, et la condamnation est appliquée au faciès

Oui Siewe Wilfried avait le mauvais faciès, le faciès des gens là, ces gens qui ternissent l'image du pays le disent t'ils, oui ces gens là.

Wilfried n'était pas politicien, ni militant peut même pas sympathisant, il aimait lire la bonne lecture, les bonnes idées cest pourquoi il l'avait ce fameux livre, oui le livre du type là celui là qui veut le pouvoir, oui celui là qui veut gâter la réunion familiale qui dirige le pays oui celui là qui a gagner les élections qui lui ont été volées

Si il a ce livre c'est qu'il est son frère, son frère du village a défaut de nuire celui là qui veut le pouvoir ses frères vont payer le prix.

Voila le crime de Siewe Wilfried, ingénieur systèmes chez Siemens.

Comment vit sa famille? Ses enfants sont ils équilibrés ? Mama où est papa? Elle leur répond quoi?

Et tout ça pourquoi, il avait le mauvais faciès et possédait le mauvais livre.

Siewe en langue veut dire le "dieu de quelqu'un"

Tu es un Dieu et ton sacrifice délivrera cette nation désormais ton nom est au panthéon de l'histoire de la résistance.

Sois fort

Nous t'aimons

FreeWilfriedSiewe

Le guerrier Batoufam

Merci Taboué Feubi