BELGIQUE :: Diaspora, Amazones Awards 2020:La ville de Bruxelles s'apprête à accueillir l’événement le 8 février :: BELGIUM

A quelques jours de la cérémonie officielle de remise de Prix de reconnaissance aux Amazones du changement par la diaspora résistante et progressiste camerounaise de la Belgique, les organisateurs ont déjà crée un quartier général à Bruxelles pour la circonstance et procèdent au dernier réglage.

Ce matin à Bruxelles, Liège, Namur, Tubize et même Anvers pour ne citer que ces villes parmi tant d'autres du Plat pays, on admire encore les affiches relatives à la cérémonie de reconnaissance aux Amazones du changement qui aura lieu samedi 8 février 2020.

Selon les organisateurs (Les associations de la diaspora résistante et progressiste camerounaises de la Belgique), la campagne d'affichage des tracts continue. Tous les Camerounais et amis du Cameroun y sont conviés.

Au niveau de Londres, Moscou, Hambourg, Milan,Paris etc. des charters sont annoncés et les personnes désireuses d’assister à cette cérémonie sont priées de prendre attache avec le comité d'organisation. Les délégations sont également attendues de l’Afrique et des Etats Unis d’Amérique. Il en est de même pour la presse qui devra solliciter une accréditation auprès des organisateurs.

Selon Franck Rostand Djomo, membre du comité d'organisation, " ce Prix porte en lui un puissant symbole qui va galvaniser les générations combattantes montantes". Plus loin, il ajoute que les associations de la diaspora résistante et progressiste Camerounaises de la Belgique, comptent faire de ce prix une récompense et une reconnaissance pour une combattante qui s'est faite remarquer par son engagement réel, effectif et cohérent pour booster les activités combattantes afin de contribuer à la promotion de la démocratie et le respect des Droits de l’Homme dans toutes ses formes au Cameroun" .

Le processus de vote des amazones de l'année se passe sur ce lien et sera clôturé le 2 février 2020. https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk3bCU5OG0lOTYlQUQ=&a=JTk2biU5M2slOUQlQUU=

Un jury spécial devra communiquer les résultats du vote après dépouillement après le 5 février 2020.

Les récompenses proposées sont les suivantes

Prix du lobbying et la détermination.

Prix du courage et de la combativité.

Prix de l'engagement et du sacrifice.

Prix de l'excellence panafricaniste.

Prix spécial du jury

Prix de la combattante dévouée Belgique

Prix de l'excellence artistique



Programme de la soirée:

Samedi 8 février 2020

Conférence animée par Marie Lissouck, écrivaine et Me Florence Noumo, Avocate au barreau de Seine-Saint-Denis - Paris,

Thème central : Le rôle des femmes dans la Résistance

Sous thème : Etats de lieux de l'engagement politique au Cameroun ( Le Code électoral, la crise au NOSO, le boycott des élections de février 2020)

Modérateur : Cyrille Kemmegne

Dédicaces de deux ouvrages, deux auteurs

1- MAURICE KAMTO UN DESTIN PRÉSIDENTIEL, Cyrille Kemmegne (Auteur)

2- Les aventures de Nana (Français) de Hugues Seumo (Auteur)

Animations diverses par des artistes "combattants" de la diaspora progressiste et patriotique.

