CAMEROUN :: Un concert caritatif pour Mama Nguea :: CAMEROON

Les fonds collectés seront destinés à supporter les soins médicaux de l’artiste internée à l’hôpital Laquintinie de Douala.

Plusieurs semaines déjà que Mama Nguea passe ses journées internée à l’hôpital Laquintinie de Douala. Le mal dont souffre l’artiste a conduit le corps médical à procéder à l’amputation d’une de ses jambes le 04 octobre 2019. L’état de santé de l’auteure de «Soleil de décembre» n’est toujours pas stable. Une situation qui suscite de l’émoi chez plusieurs proches et mélomanes. Au rang des personnes sensibles à ce triste épisode que traverse Nguea La route, il y a les membres de «The Music Club ». Il s’agit d’un forum WhatsApp constitué d’artistes et de personnes qui oeuvrent pour la promotion de la musique camerounaise.

Avec pour marraine Nicole Mara, les membres dudit forum ont décidé d’organiser un concert caritatif en vue de récolter des fonds pour venir en aide à l’artiste. Le concert est prévu le lundi 02 décembre 2019 au cabaret la Chaumière au quartier Bonapriso à Douala. Dans la forme, il sera question d’une rencontre pluridisciplinaire où la musique ira à la rencontre d’autres arts tels la danse, les arts plastiques, l’humour. Le portail des camerounais de Belgique (Camer.be). «Il y aura une symbiose entre tous ces arts. Le répertoire musical tournera autour de la musique de Mama Nguea et des chansons qui célèbrent la vie », a indiqué Pakito, artiste et membre du comité d’organisation.

Il fait savoir que plusieurs artistes ont déjà confirmé leur présence à ce grand show. « The Music Club » affirme avoir obtenu l’autorisation nécessaire de Mama Nguea pour cet évènement. Les organisateurs souhaitent une retransmission en direct à la télévision pour toucher plus de monde. Les entrées du concert caritatif sont gratuites. La collecte de fonds est prévue pendant le spectacle. Mais elle s’étendra bien au-delà du 02 décembre, via des numéros de Mobile Money. Des dons en nature ne sont pas exclus, apprend-on. L’argent collecté, indique le comité d’organisation, est destiné à supporter les soins médicaux de l’artiste. «On a besoin de l’aide de tout le monde pour sauver Mama Nguea. J’interpelle ici tous ceux qui la connaissent, dansent ou miment ses chansons. Ça peut arriver à l’un d’entre nous aussi. Tous ensemble nous pouvons réussir ce pari», a exhorté Nicole Mara.