Cameroun :: L' Artiste Queen Naahtal Présente Son Deuxième Album "Queendom "Ce 1Mars 2024. :: Cameroon

C'est autour d'une conférence de presse couplée à un spectacle live que la natif du Nord-Ouest Cameroun NAAH Joyce NJEI de son nom d'artiste "Queen Naahtal" présentera ce deuxième album live tant attendu et annoncé sur les réseaux sociaux ce 1er mars au Centre Culturel Ubuntu.

Femme à la morphologie imposante,trait de caractère rigide , unique à son genre de part la valorisation de son identité africaine, son style vestimentaire.

Queen Naahtal c'est 2 Singles, un maxi single, 2 albums à son actif depuis le début de sa carrière , de nombreuses scènes écumées sur le plan national et international, plusieurs postes occupés en dehors de sa carrière artistique; artiste pluridisciplinaire et engagé bercé par les sonorités Bottledance, reggae, makossa,afrobeat, une férue de partage culturel, ses textes sont en général écrits dans un climat d'harmonie sociétale afin de concrétiser la jeunesse.

L' album QUEENDOM.

C'est 15 titres , 15 vibrations enregistrées sous le label Magrapic au Cameroun par Roslin Ikit du studio free music sous la direction artistique de Mignon Mbalé , cet album rend hommage aux figures qui ont marqué notre histoire, dans un savant mélange de musique traditionnelle, urbaine que cette dernière mets en avant la cause des femmes, la créativité et la postérité.

Précisons tout de même dans le cadre de la sortie très prochaine du single "WOMAN" 3ieme opus de cet album l'artiste et son label lance un appel à projet dénommé: "Woman Act 2024" afin d'amplifier son action en faveur de l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles .

Quelques titres contenus dans l'album QUEENDOM.

Comme une soeur, Natondi,Confession, money money , Sous le baobab etc. Soulignons que cet album regroupe quelques noms connus ayant participé à sa réalisation: guitare: Michel Mbarga, percussions: Stéphane Nje, saxophone: Hamadou Aliou, Francis Mbé etc .

Plan de scène de cet album live demain vendredi 1 mars 2024 au Centre Culturel Ubuntu dès 19h.

Naahtal (lead), guitare acoustique, bass, batterie, guitare solo, micro (1) lead, micro(2) chœur, nombre de pistes : 4 retours , 2 retours,lumières vives et tamisées ,montage du spectacle 5mn, démontage 5mn. Ce spectacle s'annonce très riche côté artistique avec de belle suprise annoncée.

Contact équipe de production: 653,20,59,69 / +33605711923.