France :: Nyamsi Ben, Un Talent Brut Du Benskin Se Dévoile Dans Nos Éditions

Nous allons ce jour à la rencontre de Nyamsi Ben, un artiste effervescent de l'heure. Originaire des terres fertiles du Ndé. Ben illumine avec éclat les visages de la diaspora musicale, avec ses mélodies qui rappellent nos histoires de tous les jours ; C'est un homme élégant. Quand je parle d'élégance, je m'implique non seulement dans sa stature délicate mais aussi dans la noblesse de son esprit, puisqu'il m'a toujours montré le tempérament d'un artiste doté d'une assurance inébranlable.



En le regardant de plus près, et en écoutant ses chansons, on découvre un homme qui transcende les clichés, et qui embrasse son passé d'aventurier non pas comme une marque de dénigrement mais comme un chapitre de sa riche histoire. Ce qui captive véritablement, c'est sa maîtrise de l'expression en langue Medimba, comme s'il était issu d'un conservatoire de la musique parisienne. Évoquer Nyamsi Ben, c'est plonger dans l'écoute du folklore. C'est un artiste profondément enracinée dans sa culture, mais plongé dans la diversité. Ses mélodies, d'une exquise finesse, célèbrent d'abord son peuple, les Bangangtés, en s'appuyant sur les sonorités authentiques du tam-tam, du tambour et des flûtes qui ramènent finalement dans un monde ouvert et coloré. Nyamsi Ben, est comme un diamant brut ; il est authentique, tout ce qui compte c'est sa voix, mais aussi ses pas de danses et son imagination dans la conception de ses vidéos.



C'est un artiste qui est resté sur les traces des légendes telles que Koutchouam Bada, les Takam, qui ont dominé la musique dans les années 90. Fort de sept titres, ce fils de l'ouest Cameroun relate dans ses chants des récits peignant la vie quotidienne, les émois, les épreuves et les épopées, sans jamais oublier de placer la foi en exergue, témoin de la ferveur qui l'anime. Notre rencontre dans les studios parisiens a été l'occasion de plonger plus profondément dans son univers, c'est un artiste véritablement ouvert sur le monde, qui porte haut les couleurs de son héritage.