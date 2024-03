Cameroun :: L'artiste Locko Présente Le Couronnement De Ses 10 Ans De Carrière Autour D'un Live Show Ce 8 Mars. :: Cameroon

Sa sensibilité vocale, ses belles mélodies, ses collaborations inédites et à succès, ses nombreux prix glanés sur la scène musicale Camerounaise et Internationale font de l'artiste Locko "le Roi de la Pop Camer" ,une journée celle du 8 mars de ce mois en cours ces 10 années de carrière vont se résumer autour d'un "Live show" dans la fameuse salle mythique de 6000 places du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé.

Le Choix du 8 mars n'est pas anodin d'après l'artiste ce 6 mars en conférence de presse à Yaoundé :« je veux célébrer la femme , ma mère qui a vécu la tragédie de la disparition de mon père colonel à l'armée Camerounaise décédé lors d'un trache d'avion, pour moi le 8 mars était la date idéal pour ce live show» , le choix de Yaoundé pour ce live show c'est dans cette ville que ma carrière musicale a commencé. En 48heures de ce fameux challenge l'artiste Locko se sent reconnaissant envers l'amour que lui témoigne ses confrères, amis , sa lockomotive ; en 10 ans poursuit -il j'ai eu du mal à dire à maman vient voir mon spectacle,mais pour ce Live show, j'ai dit à ma famille peut importe vos occupations ce jour là, venez assister à mon Live show. Via ces maux de l'artiste ont a pu ressentir la rage qui hante ce dernier à relever ce défit dans un environnement musicale obsolète.

États des lieux à quelques jours du Live show 8 mars au paposy.

En terme de prévente les billets de 10 000 FCFA et 3000 FCFA sont quasi épuisés; aspect spectacle live en lui même la structure événementiel piloté par Max NGASSA Easy Groupe une scène différente sera proposé aux publics 360°,une sonorisation Adam Son, 200 watt. L' aspect sécuritaire quant à lui sera de mise ,l'équipe veillera la dessus rassure la sœur aînée de l'artiste Locko à l'extrémité gauche.

Précisons que l'ouverture extérieure de l'esplanade du Paposy se fera de 16h -18h question de mettre le bain,de 18h -23h démarrage du Live show avec les artistes locaux et internationaux ( Cysoul, King Arthur, Didi B, etc.) avec néanmoins quelques surprises annoncées.

Tout récemment Disque d'Or en France Charles Arthur SAMBA dit Locko, compte perpétrer ce Live show dans les 9 autres régions du pays après l'étape du 8 mars.

Le 9 mars quant à lui ,l'artiste compte rentrer en studio pour la finalisation de son dernier album très attendue au courant de cette année 2024. Après 10 ans on commence une nouvelle histoire; une interrogation se pose tout de même au delà de l'aspect festif,ambiant une telle durabilité sur la scène musicale Camerounaise pourquoi à ce jour nos artistes malgré la popularité et l'influence qu'ils ont, restent tout même sans soutient de là part des structures étatiques que des lobbings, ceux qui réussissent à être présent , sont là pour des formalités administratives; une information parvenue à notre rédaction l'artiste serait à plus de "7millions de FCFA de dépense sous fond propre à ce jour" , orphelin depuis l'âge de 7 ans avec soutient ou sans il ira au bout de ce challenge qu'à relever les années antérieures les artistes Maahlox et Ténor.

Il est temps que les décideurs pensent véritablement au statut de l'artiste camerounais, si nous sommes «le Continent» pourquoi laisser mourir les nôtres et orné ce qui vient ailleurs? Rendez -vous le 8 mars prochain au palais des sports de Yaoundé pour vivre le renversement du Paposy avec le "Roi de la Pop Camer".