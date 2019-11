CAMEROUN :: MRC : Les investitures en cours :: CAMEROON

Les opérations d’investiture se déroulent dans plusieurs circonscriptions, mais on attend la tenue d’un Conseil national du parti prévu le 25 novembre prochain.

Il n’a pas été facile de faire le point des opérations d’investiture au sein du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Les différents responsables contactés indiquent que le parti prépare une communication officielle sur la question. Ce sera probablement le 25 novembre prochain, à l’issue du Conseil national convoqué par le président national, le Pr. Mauice Kamto. Y prendront part, les membres du directoire, les membres du comité national de médiation et d’arbitrage, les secrétaires des fédérations régionales et départementales, les présidents des femmes et des jeunes du MRC…

Toutefois, d’après les responsables contactés, les opérations d’investiture se déroulent bien, en dépit de quelques difficultés pour obtenir certaines pièces administratives. Mardi dernier, le président national du MRC a signé une circulaire portant organisation et fonctionnement de la commission en charge de ce processus. Cette instance est placée sous la supervision générale de Maurice Kamto, et composée des membres du directoire du parti.

D’après cette circulaire, la commission est chargée de « vérifier la qualité des listes et des dossiers et, en l’absence de consensus d’une commission de présélection des candidats sur la liste d’une circonscription donnée, de procéder, le cas échéant, à des arbitrages ». La première réunion de cet organise est prévue demain vendredi à Yaoundé. Pour le moment, des profils comme Olivier Bibou Nissack ou Angelbert Lebon Datchoua ont été signalés comme candidats aux législatives. Le portail des camerounais de Belgique (Camer.be). En ce qui concerne le porte-parole de Maurice Kamto, il est notamment pressenti dans la circonscription des Bamboutos. Pour ce qui est des procédures, on indique en interne qu’« il y a une présélection à la base, dans les fédérations communales. Le directoire va donc ap- précier au niveau final en tenant compte de certaines réalités notamment sociologiques ».