CAMEROUN :: Joyce-Cécile Ndjem Mandeng : « Les enlèvements sur le front Est ont diminué » :: CAMEROON Quels sont les récents succès de la police camerounaise ?

La police camerounaise a couvert la Coupe d’Afrique de football féminin avec succès. On n’a enregistré aucun incident grave pendant cette période. Toutes les délégations qui sont arrivées au Cameroun sont rentrées saines et sauves. Aucun délégué de cette CAN n’a été victime d’agression ou de vol. Aucune situation malheureuse n’a été enregistrée pendant cette fête africaine qui a fait converger au Cameroun des milliers de personnes.

#PoliceCamerounaise La police camerounaise a encadré les foules qui allaient au stade et qui fêtaient les victoires des équipes avec euphorie. Quelque fois, il y a eu des débordements qui n’allaient pas plus loin que des manifestations de joie dans les rues. A temps et à contretemps, la police était là pour rappeler ce qu’il ne faut pas faire et protéger la population en canalisant ces moments de grandes joies.

Dans la lutte contre Boko Haram, quel rôle joue la police ?

La police camerounaise est au front dans la lutte contre Boko Haram. Elle assure le renseignement prévisionnel. En cela, la police demeure une force avant-gardiste. Beaucoup d’attaques sont diluées grâce à l’action de la police. Les enlèvements sur le front Est au niveau de la frontière avec la Centrafrique ont diminué.

Beaucoup de choses sont évitées grâce au travail de la police. Sur le terrain et au quotidien, la police assure la sécurité des personnes et des biens. Son travail va de la régulation de la circulation dans les artères des grandes villes à l’empêchement des délits et crimes grâce à la police de proximité. Et quand bien même un crime survenait, la police s’engage dans les enquêtes. Nous signalons que la police, cette année, a mené une croisade contre les voitures volées et beaucoup véhicules arrachés à leurs propriétaires ont été retrouvés, les gangsters démantelés. La force de la police reste le renseignement prévisionnel qui est sa mission régalienne.

Nous travaillons pour la même République et sur le terrain, nous nous complétons. D’ailleurs, la Police et la gendarmerie travaillent très souvent dans les patrouilles mixtes. Si la police est en deavant, la gendarmerie la couvre en arrière-plan et vice-versa. En ce sens, nous montrons que les forces de maintien de l’ordre travaillent en synergie. Et à ce niveau, permettez-moi de vous parler de la "Police camerounaise d’Etat", la police qui patrouille en mer avec le Bataillon d’intervention rapide (BIR).

Les deux forces patrouillent ensemble en haute mer au niveau de Bakassi. Et dans ces missions, chaque force a un rôle précis. Avec la police c’est toujours et avant tout, le renseignement prévisionnel. Il s’agit d’anticiper sur les crimes qui se trament par des personnes sans foi ni loi. Et quand la police a une information, elle la partage avec les autres forces. Donc, entre la police et les autres forces de maintien de l’ordre, il n y a pas d’intérêts divergents.