Cameroun :: Révélation : Oswalde Baboke Investit 2 Milliards Dans La Vente D'alcool :: Cameroon

Le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Oswalde Baboke, fait l'objet d'une révélation fracassante : il a investi une somme colossale de près de deux milliards FCFA dans un projet de vente d'alcool. Ce pasteur-pétrolier, également connu pour ses activités religieuses, semble diversifier ses sources de revenus de manière impressionnante.

Oswalde Baboke a récemment inauguré un établissement polyvalent baptisé « LE CONTINENT 237 », situé en plein cœur de Bastos. Ce restaurant-cabaret-lounge, implanté à proximité de l'ambassade d'Allemagne, a nécessité un investissement financier considérable. Pour donner vie à ce projet ambitieux, deux immeubles, dont l'une était la résidence de l'ancien coach des Lions Indomptables, Rigobert Song, ont dû être démolis. À l'intérieur, un matériel de luxe a été installé, offrant un cadre raffiné et haut de gamme.

Comparé au célèbre établissement « FAMOUS » du Israélien Eran Moas, réputé pour son luxe et son standing, « LE CONTINENT 237 » n'a rien à lui envier. Avec plusieurs salons privés, bars, restaurants, piscine et terrasses, l'investissement réalisé par Baboke se distingue par son envergure et son ambition.

Cette incursion dans le secteur de la restauration de luxe marque une nouvelle étape dans la diversification des activités entrepreneuriales d'Oswalde Baboke. Après avoir exercé dans le domaine religieux et pétrolier, il se lance désormais dans la vente d'alcool avec une stratégie claire de concurrence directe avec Eran Moas.