NIGÉRIA :: Pauvreté au Nigéria: Oxfam indexe les milliardaires :: NIGERIA Le rapport sur l'inégalité publié par Oxfam International a révélé que la richesse combinée de cinq plus riches Nigériens, 29,9 milliards de dollars, pourrait mettre fin à la pauvreté extrême dans le pays.

L'organisation a révélé que les avantages de la croissance économique de la nation avaient été exploités par quelques élites riches au détriment des Nigérians ordinaires.

L'inégalité économique est un facteur clé dans le conflit du nord-est du pays.

#LeRapport Le rapport constate qu'au Nigeria :

· L'homme le plus riche du pays gagne en une journée 8 000 fois plus que ce qu'un pauvre nigérian dépense pour ses besoins fondamentaux pendant un an

· Plus de 112 millions de personnes vivent dans la pauvreté

. L'homme le plus riche du pays devrait dépenser 1 million de dollars par jour pendant 42 ans pour épuiser sa fortune

· De 2004 à 2010, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté est passé de 69 à 112 millions, soit une hausse de 69% ; et le nombre de millionnaires a augmenté de 44%.sont les plus représentées dans des emplois peu qualifiés et peu rémunérés.

Les femmes représentent 60 à 79% de la main-d'œuvre rurale du Nigéria. Elles ont 5 fois moins de chances de posséder leurs propres terres que les hommes.

Plus de 75% des femmes les plus pauvres n'ont jamais été à l'école.

Les pauvres ne peuvent pas bénéficier des richesses du pays à cause de la corruption et de l'influence excessive des grandes entreprises et des riches sur l'élaboration des politiques gouvernementales.

Selon le Bureau des Nations Unies de la coordination des Affaires Humanitaires, plus de 4,8 millions de personnes dans le nord-est du Nigéria connaissent de graves pénuries alimentaires.