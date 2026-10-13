Actuellement en tournée sur le continent européen, CYSOUL, de son vrai nom Cyril Fouda Etoundi, confirme son statut de figure montante de la musique africaine. Il revient sur le devant de la scène avec Morpheus, un nouvel opus intimiste de sept titres.

De Yaoundé a Paris en passant par l'Italie, la Belgique et l'Allemagne, Cysoul ne s'arrête plus.

Alors qu'il sillonne l'Europe depuis le mois de septembre dans le cadre de sa tournée internationale, le jeune prodige de la musique camerounaise concrétise ses promesses en dévoilant son nouvel album intitulé MORPHEUS.

Porté par une maturité artistique affirmée et une créativité foisonnante, l'artiste propose un projet concis mais dense de sept chansons aux sonorités envoûtantes. Entre douceur, poésie, nostalgie et passion, Morpheus explore les facettes de l'amour sous toutes ses formes. En un mot, un opus sensible.

Parmi les titres phares, les auditeurs et mélomanes découvrent "Appelle-moi", "Oxymore", "Depuis ton love" ou encore Albertine, un hommage poignant à l'amour maternel. "Tout pour moi" clôture la série, une chanson aux rythmes du bikutsi du terroir . Sans doute le prochain hit des boîtes de nuit!

L'album s'enrichit également d'une collaboration remarquée avec l'artiste Mimie sur le morceau "Many Men".

Fidèle à sa réputation, Cysoul livre une œuvre à la fois intime et universelle, affirmant un style qui séduit désormais bien au-delà des frontières camerounaises et africaines.

En concert et sur toutes les plateformes, le nouvel album MORPHEUS est d'ores et déjà disponible à l'écoute sur l'ensemble des plateformes de streaming musical. En parallèle de cette sortie, Cysoul poursuit sa série de dates européennes pour aller à la rencontre de son public.

Pour découvrir l'univers de l'artiste en direct, veuillez réserver vos places de concert et retrouver toute son actualité, rendez-vous sur les plateformes numériques de l'artiste.