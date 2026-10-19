Vendredi 23 octobre 2026, Noisy-le-Sec vibrera au rythme du cœur, de la générosité et de la solidarité africaine. Une femme, une vision, une mission : redonner espoir à ceux que la vie n’a pas épargnés. Son nom : LADY YOSSA !

Lady YOSSA ne se contentent pas de parler de solidarité, mais elle a choisi d'en faire un véritable combat quotidien. Une femmes qui a compris que la grandeur d'une société ne se mesure pas uniquement à ses richesses, mais surtout à sa capacité à tendre la main aux plus vulnérables.

Lady YOSSA appartient à cette catégorie de femmes de cœur qui préfèrent la force des actes à la beauté des discours.

Après une précédente édition couronnée par de belles initiatives humanitaires, notamment la distribution de cartables garnis de fournitures scolaires aux enfants méritants, l'assistance aux enfants vivant avec un handicap et des actions de soutien dans les orphelinats africains, cette infatigable ambassadrice de la solidarité remet le couvert.

Cette année, le combat prend une dimension profondément humaine : venir en aide aux femmes incarcérées et offrir une lueur d'espoir aux enfants démunis. Deux causes sensibles, deux réalités souvent oubliées, mais une seule conviction : personne ne devrait être abandonné au bord du chemin. Car derrière les murs d'une prison, il existe des femmes qui ont besoin d'écoute, de dignité et d'espoir. Et derrière le regard d'un enfant défavorisé se cache parfois un avenir qui ne demande qu'une main tendue pour s'épanouir.

C'est tout le sens de ce GRAND GALA DE LA TRANSITION AFRICAINE, prévu ce vendredi 23 octobre 2026 à Noisy-le-Sec, en région parisienne.

Pour donner à cette rencontre toute sa dimension festive et culturelle, Lady YOSSA pourra compter sur la présence de son fidèle parrain, l'artiste Salle JOHN, aux côtés de KISSILA KAY et Lily PAULSON, qui apporteront leurs talents à cette grande soirée de générosité.

À la présentation, l'incontournable Narcisse TAKAM, tandis que DJ MATT prendra les commandes des platines pour faire vibrer les convives jusqu'au bout de la nuit.

Mais au-delà des projecteurs, de la musique, des belles tenues et des retrouvailles, l'essentiel sera ailleurs : transformer chaque présence en soutien, chaque geste en espoir et chaque contribution en une action concrète au bénéfice des plus fragiles.

Parce qu'un cartable peut changer la rentrée scolaire d'un enfant. Parce qu'un geste peut restaurer la dignité d'une femme. Parce qu'une main tendue peut parfois transformer toute une existence.

Bravo à Lady YOSSA et à son association pour cette noble initiative, qui rappelle que la véritable réussite ne réside pas uniquement dans ce que nous possédons, mais aussi dans ce que nous sommes capables de partager.

NOISY-LE-SEC, VENDREDI 23 OCTOBRE 2026 : UN RENDEZ-VOUS AVEC LA CULTURE, MAIS SURTOUT UN RENDEZ-VOUS AVEC NOTRE HUMANITÉ !

Une mobilisation à encourager, une cause à défendre et une belle aventure humaine à soutenir.