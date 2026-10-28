Un rapport français documente comment Globus, réseau issu de la galaxie Prigojine, utilise trois médias camerounais pour diffuser des récits pro-russes. (149)

Le 27 octobre 2026, le service français de lutte contre les ingérences numériques étrangères, VIGINUM, a publié un rapport de plusieurs dizaines de pages sur une structure nommée Globus. Présentée comme un « club international d'experts », Globus sert de façade à des opérations d'influence et d'ingérence au profit de la Russie, selon le document. Et le Cameroun y occupe une place centrale.

Pas la Russie en général. Pas l'Afrique en général. Le Cameroun.

Trois médias camerounais sont cités, successivement ou simultanément : Afrique Média TV, For You Média Africa et Panafrican Média TV. Trois plateformes qui partagent des animateurs, des invités, des thématiques et, selon VIGINUM, un sponsor commun : Globus. Derrière ce nom, deux « entrepreneurs d'influence » russes issus de l'entourage d'Evgueni Prigojine, Youlia Berg et Andreï Gromov.

L'histoire ne commence pas en 2026. Elle commence bien avant, dans les studios de Yaoundé, avec des émissions en anglais et en français, des documentaires sur le Donbass, et une question qui n'a rien d'académique : qui parle, quand un média camerounais parle de la Russie ?

Ce que dit exactement le rapport VIGINUM

Le document a été rendu public le 27 octobre 2026. Il décrit Globus comme une structure créée « peu de temps après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie », début 2022. Elle dispose d'un site internet en trois langues russe, anglais, français qui, selon VIGINUM, ne génère « presque aucun trafic ». Mais elle est active sur trois chaînes Telegram cumulant plus de 75 000 abonnés, et sur d'autres réseaux sociaux.

Le cœur du dispositif n'est pas numérique. Il est éditorial. Globus « sponsorise des émissions dans des médias africains », indique le rapport. Et parmi ces médias, trois sont camerounais.

VIGINUM estime « probable » que Globus ait été « identifiée et exploitée » par le gouvernement russe et ses services de renseignement pour faciliter des opérations d'ingérence et d'influence. Le conditionnel n'est pas une précaution de style : il dit l'état de la preuve. Le rapport ne prétend pas avoir établi un lien hiérarchique direct entre le Kremlin et chaque émission diffusée à Yaoundé. Il établit une convergence de profils, de méthodes et d'agendas.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réagi le jour même sur X : « Je demanderai que des sanctions européennes soient prises à l'encontre des responsables de cette opération d'ingérence ».

Afrique Média TV, le laboratoire d'origine

Afrique Média TV est une chaîne camerounaise fondée en 2011. Elle est documentée, depuis plusieurs années, comme l'un des principaux relais des narratifs russes sur le continent. En décembre 2022, elle a noué un partenariat avec RT, le média d'État russe. Des enquêtes en source ouverte ont également établi des liens avec des structures de la « galaxie Prigojine », notamment AFRIC et la SMP Wagner.

Le rapport VIGINUM précise un point qui donne la mesure du dispositif : entre mars 2022 et novembre 2023, d'anciens cadres d'AFRIC et des individus aujourd'hui membres de Globus intervenaient régulièrement dans des émissions d'Afrique Média TV présentées par Clarisse Wiydorven. Parmi eux, Youlia Berg elle-même.

Le 27 octobre 2023, la première publication de la chaîne Telegram @globusexpert faisait la promotion d'un documentaire produit par Globus avec le soutien de la fondation « Renaissance », intitulé « Donbass Realities ». Le film a été diffusé en anglais, en français et en russe sur les canaux d'Afrique Média TV et de Globus. Il affirmait vouloir « mettre la lumière sur le coup d'État en Ukraine en 2014 » et lutter contre « la propagande organisée par les médias occidentaux ».

Un documentaire. Une chaîne camerounaise. Une fondation russe. Et un même récit.

La chaîne YouTube d'Afrique Média TV a depuis été suspendue. Son fondateur, Justin Blaise Tagouh, a été sanctionné par l'Union européenne le 20 mai 2025. Mais la page Facebook du média cumule toujours 1,2 million d'abonnés, et le site afriquemedia.tv continue de publier. Une fuite de documents internes de « la Compagnie » une structure liée à l'écosystème d'influence russe a permis d'identifier au moins 132 articles publiés en français et en anglais entre juin et octobre 2024 sur afriquemedia.tv, sur des thématiques pro-AES, anti-Ukraine et anti-occidentales, pour un montant d'environ 28 000 euros.

Le média n'a pas disparu. Il s'est déplacé.

For You Média Africa : l'homme d'affaires et le candidat

À la fin de l'année 2023, l'intégrité d'Afrique Média TV est publiquement remise en cause. Clarisse Wiydorven quitte la chaîne. Globus se tourne alors vers un autre média camerounais : For You Média Africa.

Le fondateur, Serge Espoir Matomba, n'est pas un inconnu. Il a fait fortune dans le conseil en hydrocarbures avant de bâtir une holding médiatique, Ton Super Cameroun, qui comprend la chaîne For You Média Africa, une radio, le journal Politics, le site eurekanews.info et une régie publicitaire de 37 panneaux LED dans 18 localités du pays. Il dirige aussi un parti politique, le Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS).

En 2018, il avait obtenu environ 1 % des voix à la présidentielle. En octobre 2025, il s'est présenté à nouveau. Le score officiel le place à 0,35 % des suffrages, selon plusieurs sources concordantes. D'autres décomptes évoquent 0,85 %. Dans les deux cas, le résultat est marginal et il relativise l'efficacité électorale du dispositif.

Mais l'élection n'est pas le seul terrain. Matomba s'est affiché aux côtés de figures panafricanistes hostiles à la France ou proches de Moscou : Kemi Seba, Nathalie Yamb, le capitaine burkinabè Ibrahim Traoré. Dans son livre-programme, il appelle à une « rupture complète avec l'ordre postcolonial » et exprime un « soutien total » à la dynamique des États de l'AES. Il a également déclaré que la Russie était « le partenaire qu'il fallait aux pays africains ».

VIGINUM documente néanmoins des rencontres. Lors d'un séjour en Russie entre février et mars 2024, Matomba et une équipe de For You Média Africa ont rencontré les responsables de Sputnik Afrique, dont la directrice Victoria Boudanova. L'objectif affiché de la réunion : développer les relations bilatérales et faire « la promotion de l'agenda russe dans l'espace médiatique africain, ainsi que de la lutte contre les fausses informations diffusées par la presse occidentale ». La réunion aurait débouché sur « une série d'accords stratégiquement importants ». Un accord a également été signé avec la chaîne russe du Donbass, « Union ».

Sur le site de For You Média Africa, une rubrique « Partenaires » affichait le logo de RT. Elle a depuis été supprimée. Mais sur les services de retransmission en direct comme afriqueendirect.tv, la chaîne diffuse des contenus de RT en français sans retirer le logo russe.

Panafrican Média TV : la troisième plateforme, le même récit

Depuis février 2025, les émissions sponsorisées par Globus sont diffusées sur une nouvelle plateforme : Panafrican Média TV (PM-TV). Le fondateur, Mohamed Bachir Ladan, est un journaliste et imam camerounais qui a passé près de onze ans sur Afrique Média TV avant de rejoindre For You Média Africa en 2022, puis de fonder PM-TV.

En juin 2023, Ladan a été nommé directeur de la communication et des médias de l'Alliance internationale des BRICS pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Cette structure, créée en 2016 avec le « soutien actif » du ministère russe des Affaires étrangères selon VIGINUM, n'a aucun lien officiel avec le groupe BRICS. Elle fonctionne comme un outil d'influence, et sa présidente, Larissa Zelentsova, est décrite comme une diplomate proche de l'élite politique russe. Ladan y expliquait avoir « la responsabilité de créer un réseau, une toile d'araignée » entre les plateformes médiatiques d'Afrique centrale et de l'Ouest.

Sur PM-TV, les émissions « Global Insights » présentées par Clarisse Wiydorven ont été rejointes à partir de septembre 2025 par un programme en français, « Regard sur le monde », animé par Fabrice Ndoum et Fouth Ndedi, eux aussi passés par Afrique Média TV et For You Média Africa.

VIGINUM a analysé ces émissions. La plupart de celles qui abordent une thématique liée à la France relaient des affirmations inexactes ou trompeuses. Dans une émission du 11 décembre 2025, la France est présentée comme « faisant de l'ingérence au Bénin » et la CEDEAO comme « un levier de l'impérialisme français dans la région ». Des chroniqueurs réguliers de la chaîne Jonathan Batenguene, Charly Kengne, Banda Kani sont présentés comme des « analystes politiques ». Deux d'entre eux, Kengne et Batenguene, apparaissent dans des documents internes de « la Compagnie » liés à une campagne de dénigrement de l'Ukraine au Mali, selon le collectif AEOW/INPACT.

Ce que le rapport ne dit pas (et pourquoi c'est important)

VIGINUM est un service de l'État français. Son rapport sert aussi une diplomatie. Il faut le lire avec cette précaution.

Le document ne dit pas que Serge Espoir Matomba est un agent russe. Il ne dit pas que Mohamed Bachir Ladan est rémunéré par le Kremlin. Il dit que leurs médias, leurs invités, leurs thématiques et leurs partenariats constituent un écosystème qui sert les intérêts russes. La distinction est juridique, mais elle est aussi journalistique : elle laisse ouverte la question de l'intention.

Le rapport reconnaît lui-même une limite : « L'efficacité réelle des stratégies d'influence de Globus sur les populations ciblées mérite d'être relativisée ». Le score de Matomba à la présidentielle 0,35 % ou 0,85 %, selon les décomptes confirme cette relativisation. Les Camerounais n'ont pas voté pour le candidat des médias pro-russes. Ils n'ont pas massivement cru aux récits anti-français véhiculés par ces chaînes.

Mais l'influence ne se mesure pas seulement dans les urnes. Elle se mesure dans ce qui devient dicible. Une émission qui présente la France comme une puissance d'ingérence au Bénin, un documentaire qui réhabilite le récit russe sur le Donbass, un journaliste camerounais qui interroge Poutine aux BRICS et se voit répondre tout cela déplace le curseur de ce qui est audible. Le débat public camerounais intègre des questions, des vocabulaire et des cadrages qui viennent d'ailleurs.

C'est là que le bât blesse. Pas dans un complot, mais dans une porosité.

Ce qui se joue pour le Cameroun

Le Cameroun n'est pas un cas isolé. VIGINUM documente des opérations similaires au Congo-Brazzaville, et plus largement sur le continent. Mais le Cameroun présente une configuration particulière : une position géographique à l'intersection de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et du golfe de Guinée ; des ressources naturelles stratégiques ; et un espace médiatique privé dynamique, où des entrepreneurs peuvent bâtir des groupes d'influence en quelques années.

Cette porosité n'est pas seulement le fait d'acteurs russes. Elle est aussi rendue possible par un paysage médiatique camerounais fragmenté, sous-financé, où les partenariats internationaux qu'ils viennent de RT, de Sputnik ou d'ailleurs représentent une bouffée d'oxygène pour des rédactions en difficulté. La question n'est pas de savoir si Matomba ou Ladan sont des « agents ». Elle est de savoir comment un média camerounais peut couvrir la Russie, l'Ukraine ou le Sahel sans que son agenda éditorial soit façonné par un sponsor.

Le rapport VIGINUM ne répond pas à cette question. Il documente un mécanisme. Il appartient aux journalistes camerounais et à leurs lecteurs de décider ce qu'ils en font.

Qu'est-ce que Globus, le réseau cité par VIGINUM ?

Globus est une structure créée au début de l'année 2022, peu après l'invasion russe de l'Ukraine. Présentée comme un « club international d'experts », elle sert selon VIGINUM de façade à des opérations d'influence pro-russes. Elle est dirigée par Youlia Berg et Andreï Gromov, issus de l'entourage d'Evgueni Prigojine.

Quels médias camerounais sont cités dans le rapport ?

Trois : Afrique Média TV (fondée en 2011), For You Média Africa (fondée par Serge Espoir Matomba) et Panafrican Média TV (fondée par Mohamed Bachir Ladan). Ces médias ont diffusé des émissions sponsorisées par Globus, avec des animateurs et des invités communs.

Serge Espoir Matomba est-il sanctionné ?

Non. Matomba n'est pas visé par les sanctions européennes évoquées par le ministre français des Affaires étrangères. Il conteste tout partenariat structurel avec Globus. Justin Blaise Tagouh, fondateur d'Afrique Média TV, a en revanche été sanctionné par l'Union européenne le 20 mai 2025.

Le rapport VIGINUM prouve-t-il une ingérence russe au Cameroun ?

Il documente un dispositif d'influence, pas une chaîne de commandement. VIGINUM estime « probable » que Globus ait été exploitée par l'État russe, mais reconnaît que l'efficacité réelle de ces stratégies « mérite d'être relativisée ». Le score électoral de Matomba (0,35 % ou 0,85 % selon les sources) va dans ce sens.