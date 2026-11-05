"Excellence Monsieur le Président, Renvoyer l’Ex-Caporal-chef MFOULA Évariste Junior, aujourd’hui devenu Combattant de la liberté, dans ce pays de dictature qu’est le Cameroun serait simplement le condamner à une mort certaine. Pour cette raison, nous vous prions de bien vouloir instruire votre gouvernement de ce que, malgré certaines pressions exercées par les tenants du pouvoir dictatorial de Yaoundé, le cas de l’Ex-Caporal-chef MFOULA Évariste Junior doit être traité sous le prisme de la convention de Genève. Et que ce dernier devrait automatiquement bénéficier de la protection de la République du Bénin."

L'intégralité de la lettre du Conseil des Camerounais de la Diaspora en dessous

A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Son Excellence M. ROMUALD WADAGNI

S/C MONSIEUR L’AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN EN FRANCE

87 Avenue Victor Hugo 75116 Paris

Tél : 01 45 00 98 82

Objet: Appel à une assistance à personne en danger

Excellence Monsieur le Président,

Des cris stridents de détresse nous parviennent de la part de connaissances et proches de l’Ex-Caporal-chef MFOULA Évariste Junior, notre compatriote qui, de sources concordantes et dignes de foi, serait actuellement détenu par les services de la République du Bénin et ferait probablement l’objet d’une procédure de rapatriement vers le Cameroun.

Faut-il le rappeler ici que le Cameroun est actuellement le pays par excellence des violations flagrantes des droits humains, des exécutions sommaires de contestataires, des assassinats d’opposants politiques et leaders d’opinion, des assassinats de journalistes...

Cette situation d’État de non droit a pris une ampleur effroyable depuis la dernière élection présidentielle du 12 octobre 2025 qui a, tour à tour, connu l’éviction barbare de la candidature du Président le Professeur Maurice KAMTO et le détournement de la victoire du candidat et réel vainqueur de ladite élection, le Président élu et légitime M. Issa TCHIROMA BAKARY.

Le climat de terreur et d’instabilité sociopolitique qui y règne actuellement a engendré les tueries de plusieurs centaines de personnes, des disparitions de centaines d’individus et les arrestations et détentions arbitraires de plus de deux mille personnes.

Excellence Monsieur le Président,

Renvoyer l’Ex-Caporal-chef MFOULA Évariste Junior, aujourd’hui devenu Combattant de la liberté, dans ce pays de dictature qu’est le Cameroun serait simplement le condamner à une mort certaine.

Pour cette raison, nous vous prions de bien vouloir instruire votre gouvernement de ce que, malgré certaines pressions exercées par les tenants du pouvoir dictatorial de Yaoundé, le cas de l’Ex-Caporal-chef MFOULA Évariste Junior doit être traité sous le prisme de la convention de Genève. Et que ce dernier devrait automatiquement bénéficier de la protection de la République du Bénin.

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Bien cordialement

Fait à Bruxelles, Berlin, Dakar, Londres, Montréal, Madrid, Mexico, Paris, Pretoria, Rome, Washington, le 04 novembre 2026

Pour le CCD et la Diaspora Camerounaise pour le Changement

Le Président Robert WAFFO WANTO

LA DIASPORA CAMEROUNAISE POUR LE CHANGEMENT :

- Le Conseil des Camerounais de la Diaspora ( CCD )

- Les Amazones - Les Bobbi Tanap

- La BAS ( Brigade Anti-Sardinards )

- Cameroon Patriotic Diaspora ( CPD )

- Cameroon Diaspora for Change (Camdiac)

- Fourmis Magnans

- Cameroon Coalition for Change ( CCC )

- L’Union des Artistes du Changement

- Front de Libération du Kamerun ( FLK )

- Respondere Advocatus

Ampliations :

ONU, U.A, U.E, BRICS

Commonwealth, Francophonie, Curie romaine,

International Amnesty, Human Rights Watch, Transparency International, CPI FIDH, RSF, Curatorium Académie du Droit International de la Haye, UNESCO

US Department of State, 37 Quai d’Orsay, 10 Downing Street,

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