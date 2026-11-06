*Un technicien de l'appareil présidentiel prend la tête du Fonds routier, institution clé pour l'entretien des routes camerounaises.*

Une nomination tombée à 17 heures

Il est 17 heures ce jeudi 5 novembre 2026 quand les textes présidentiels sont lus sur les antennes de la Cameroon Radio Television. Azebaze Jiofack William est nommé directeur général du Fonds routier. L'information est sobre. Elle n'en est pas moins stratégique.

Le Fonds routier n'est pas une institution comme les autres. C'est le mécanisme qui finance l'entretien des routes au Cameroun. Routes nationales, routes régionales, voiries urbaines. Chaque franc qui y transite conditionne la qualité des trajets que des millions de Camerounais empruntent chaque jour.

Le nouveau patron connaît l'appareil. Avant cette nomination, Azebaze Jiofack William occupait les fonctions d'attaché au Secrétariat général de la présidence de la République. Poste auquel il avait été nommé par décret présidentiel du 31 août 2022.

Quatre ans et deux mois plus tard, il change de dimension. Il quitte l'ombre des couloirs présidentiels pour la lumière d'une direction générale.

Que fait exactement le Fonds routier ?

Le Fonds routier est une institution financière publique. Sa mission : collecter et distribuer les ressources destinées à l'entretien du réseau routier national. Carburant, péages, redevances. Les sources sont multiples. La gestion, elle, est délicate.

Le Fonds routier collabore avec le ministère des Travaux publics. Il finance des entreprises de travaux publics, des missions de contrôle, des opérations de maintenance. C'est le nerf de la guerre contre la dégradation des routes.

Au Cameroun, l'état du réseau routier est un sujet de débat permanent. Nids-de-poule à Yaoundé, routes coupées en saison des pluies, axes interurbains défoncés. Le Fonds routier est au cœur de cette équation. Son directeur général a le pouvoir de décider où vont les financements. Et comment ils sont utilisés.

Le profil d'un homme discret

Azebaze Jiofack William est un haut cadre de l'administration camerounaise. Son parcours avant 2022 n'est pas largement documenté dans les sources publiques que nous avons pu consulter.

Ce que l'on sait : il a été attaché au Secrétariat général de la présidence pendant deux ans. C'est un poste qui exige une proximité avec le pouvoir exécutif. Une position de confiance.

Le décret du 31 août 2022 qui l'avait nommé à ce poste portait la signature du président de la République. Deux ans plus tard, c'est encore un texte présidentiel qui le promeut.

Ce que cette nomination dit de la gouvernance

Le Fonds routier est une institution financière. Son directeur général ne fait pas de la politique. En théorie.

Dans les faits, la nomination d'un ancien cadre du Secrétariat général de la présidence à ce poste est un signal. Elle indique que l'exécutif veut garder la main sur un organisme stratégique. Le Fonds routier brasse des sommes importantes. Il finance des entreprises. Il décide de priorités.

Placer un homme de confiance à sa tête, c'est s'assurer que la mécanique des financements reste alignée avec les orientations de la présidence.

Est-ce une bonne nouvelle pour la gouvernance ? Les observateurs auront des avis partagés. Certains y verront une continuité rassurante. D'autres, une politisation accrue d'une institution qui devrait être avant tout technique.

Nous n'avons pas pu obtenir de réactions officielles à cette nomination avant publication. Le communiqué de presse du Fonds routier n'était pas encore disponible au moment d'écrire ces lignes.

Les défis qui attendent le nouveau directeur général

Le premier défi est financier. Le Fonds routier doit lever des ressources suffisantes pour entretenir un réseau routier qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Le Cameroun fait face à des contraintes budgétaires. Les recettes pétrolières fluctuent. Les priorités sont nombreuses.

Le deuxième défi est opérationnel. Les entreprises de travaux publics se plaignent régulièrement de retards de paiement. Ces retards ralentissent les chantiers, découragent les investisseurs, et finissent par se voir sur l'état des routes.

Le troisième défi est celui de la transparence. Le Fonds routier gère des marchés publics. Les attributions, les contrôles, les audits. Chaque étape est scrutée par les bailleurs internationaux et par la société civile.

Azebaze Jiofack William hérite d'une institution qui n'a pas de marge d'erreur. La route est un sujet trop sensible pour être mal géré.

Un parcours qui interroge

Le nouveau directeur général du Fonds routier n'a pas occupé de fonctions visibles dans le secteur des infrastructures ou des travaux publics avant cette nomination. Son passage au Secrétariat général de la présidence l'a préparé à d'autres réalités : coordination administrative, gestion de dossiers transversaux, relations avec les hautes autorités.

Est-ce un handicap ? Pas nécessairement. Les directeurs généraux des institutions financières publiques sont souvent des administrateurs, pas des techniciens des routes. Leur rôle est de piloter une équipe, pas de dessiner des chaussées.

Mais la question mérite d'être posée : dans un pays où l'état des routes est un problème quotidien pour des millions de citoyens, la nomination d'un profil administratif à la tête du Fonds routier est-elle le meilleur choix ?

Le débat est ouvert. Il ne date pas d'aujourd'hui.

Azebaze Jiofack William prend ses fonctions dans un contexte de pression continue sur les infrastructures. Le Cameroun construit, réhabilite, entretient. Les besoins sont immenses. Les moyens, limités.

Les prochains mois seront révélateurs. Qui seront ses proches collaborateurs ? Quels chantiers seront prioritaires ? Comment le Fonds routier comptabilisera-t-il les financements alloués et les résultats obtenus ?

Autant de questions auxquelles le nouveau directeur général devra répondre. Pas seulement auprès de la présidence. Aussi auprès des usagers des routes camerounaises, qui attendent des résultats concrets.

Qui est Azebaze Jiofack William ?

C'est un haut cadre de l'administration camerounaise. Il a été nommé attaché au Secrétariat général de la présidence de la République par décret du 31 août 2022. Le 5 novembre 2026, il a été nommé directeur général du Fonds routier. Nous n'avons pas pu obtenir de détails sur son parcours avant 2022.

Qu'est-ce que le Fonds routier ?

C'est une institution financière publique camerounaise. Sa mission est de financer l'entretien et la réhabilitation des routes à travers le pays. Elle collecte des ressources et les redistribue aux entreprises de travaux publics et aux missions de contrôle.

Pourquoi cette nomination est-elle importante ?

Parce que le Fonds routier gère des sommes considérables. La nomination de son directeur général conditionne la gestion des financements routiers. Et donc la qualité des routes que les Camerounais empruntent chaque jour.

Est-ce une promotion pour Azebaze Jiofack William ?

Oui. Passer d'attaché au Secrétariat général de la présidence à directeur général d'une institution financière publique, c'est une progression de carrière significative.

Va-t-il prendre ses fonctions immédiatement ?

Nous n'avons pas pu confirmer la date exacte de la prise de fonction. Les textes présidentiels lus sur la CRTV n'ont pas été rendus publics dans leur intégralité.

Est-ce que cette nomination change quelque chose pour les routes camerounaises ?

Pas dans l'immédiat. Le directeur général définit des priorités. Mais les résultats sur le terrain prennent du temps. Les prochains mois seront déterminants pour voir quelle direction il imprime au Fonds routier.

Pourquoi la nomination a-t-elle été lue sur la CRTV ?

Au Cameroun, les nominations aux postes stratégiques sont annoncées via les médias publics, notamment la CRTV. C'est une procédure standard. La lecture à 17 heures indique une communication officielle et rapide.