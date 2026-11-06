Le chef supérieur de Fifinda a été assassiné dans son palais. Le préfet de l’Océan assure que le crime « ne vient pas de très loin ».

Fifinda, 5 novembre : le palais devient une scène de crime

Le jour se lève à peine, jeudi 5 novembre 2026, quand la nouvelle tombe à Fifinda. Sa Majesté Innocent Ondoa Nkou, chef supérieur Evouzok-Ewondo, a été assassiné dans son palais. Un assassinat « barbare ». Le mot n’est pas neutre. Il dit la violence du geste.

Le préfet du département de l’Océan, Bouba Haman, s’est rendu sur les lieux avec son état-major, « à l’effet de s’enquérir de la situation ». La formule est administrative. Le déplacement, lui, ne l’est pas. Un préfet qui arrive au palais d’un chef supérieur le jour même, c’est une mesure du poids du crime.

Ce que le préfet Bouba Haman a dit, mot pour mot

Face aux journalistes présents, le préfet a tenu un raisonnement. Il n’est pas « passé par quatre chemins ». Seuls des familiers du palais, a-t-il expliqué, pouvaient aussi facilement localiser le chef. Puis la phrase : « Ça ne vient pas de très loin. »

Quatre mots. Ils orientent l’enquête vers l’entourage immédiat du palais. Ils disent aussi, entre les lignes, que l’autorité administrative n’exclut pas une main connue.

Bouba Haman a ajouté que « tout sera mis en œuvre » par les pouvoirs publics pour que les auteurs de ce « crime crapuleux » soient « démasqués ». C’est un engagement. Pas un résultat.

La piste des familiers : une hypothèse, pas un verdict

Il faut tenir les deux bouts. D’un côté, une déclaration officielle qui désigne une direction. De l’autre, aucune mise en cause nommée. Le préfet n’a cité personne. Il n’a parlé ni de suspect, ni de mobile.

« Ça ne vient pas de très loin » est une intuition d’enquêteur formulée en public. Ce n’est ni une preuve, ni un réquisitoire. À ce stade, la seule chose établie, c’est que les pouvoirs publics affirment avoir été saisis.

Pourquoi le titre de chef supérieur pèse dans ce dossier

Au Cameroun, « chef supérieur » n’est pas un titre honorifique vague. C’est une catégorie administrative reconnue, qui place son titulaire à un niveau élevé de la hiérarchie traditionnelle. Le chef Evouzok-Ewondo de Fifinda n’était donc pas le notable d’un simple village.

Le « maître des céans ». L’expression place le souverain dans un registre symbolique lié à l’eau et à la mer. Nous n’avons pas d’élément, à ce stade, pour en dire davantage. Mais elle indique qu’on touche à une autorité symbolique, pas à un simple administré.

Ce que l’enquête doit encore établir

Les questions s’empilent. Combien d’assaillants ? Par où sont-ils entrés ? Le palais était-il gardé ? Le chef vivait-il seul ? Existe-t-il des images, des témoins directs, des traces ?

Une autre question, plus large, reste ouverte. Un chef supérieur assassiné chez lui, c’est un signal envoyé à toute une chefferie. Dans le département de l’Océan, le sujet dépasse Fifinda.

Que s’est-il passé à Fifinda ?

Sa Majesté Innocent Ondoa Nkou, chef supérieur Evouzok-Ewondo de Fifinda, a été assassiné dans son palais au petit matin du jeudi 5 novembre 2026.

Qui était le chef Innocent Ondoa Nkou ?

Il portait le titre de chef supérieur Evouzok-Ewondo de Fifinda. Le texte source ne donne ni son âge, ni la durée de son règne, ni le détail de son parcours.

Quand le crime a-t-il eu lieu ?

Au petit matin du jeudi 5 novembre 2026, selon le texte.

Que veut dire le préfet par « ça ne vient pas de très loin » ?

Il suggère que les auteurs connaissaient le palais et le chef. C’est une orientation d’enquête, pas une accusation nommée.

Y a-t-il des suspects ?

Aucun suspect n’est nommé dans le texte. Aucune interpellation n’y est mentionnée.

Le chef était-il seul dans son palais ?

Le texte ne le précise pas.

Que font les autorités ?

Le préfet de l’Océan s’est rendu sur place avec son état-major. Il affirme que tout sera mis en œuvre pour identifier les auteurs.

Pourquoi ce crime secoue-t-il autant ?

Parce qu’il touche un chef supérieur, une autorité traditionnelle reconnue, tué dans son propre palais. Le retentissement dépasse la localité de Fifinda.