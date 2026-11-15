Le président du FDC, Denis Emilien Atangana, a publiquement demandé à Fridolin Nke de restituer des fonds destinés à une liste de candidats FDC à Obala. Une mise en cause qui tombe le jour même où Nke officialise sa candidature sous la bannière du RDPC.

Dimanche 15 novembre 2026. Deux publications Facebook, à quelques heures d’intervalle. La première tombe en fin de matinée : Fridolin Nke, universitaire et chroniqueur, annonce sur Vision 4 sa candidature à la mairie d’Obala sous la bannière du RDPC. La seconde, à 17 h 13, est signée Denis Emilien Atangana, président du Front des démocrates camerounais (FDC). Elle tient en trois lignes.

« Je demande à Dr Nke Fridolin de restituer les fonds que le FDC a mis à sa disposition pour la constitution de la liste des candidats du FDC aux élections municipales du 07 Février 2027 à la Commune d’Obala. »

Le texte est court. Il ne donne pas de montant. Il ne précise pas la date du versement. Il ne dit pas sur quel fondement juridique ou politique le FDC avait confié de l’argent à un homme qui, le même jour, officialisait son ralliement au parti au pouvoir. Mais il pose une question qui n’avait pas encore été posée publiquement : que faisait Fridolin Nke avec des fonds du FDC à Obala ?

Ce que l’on sait du FDC et de ses finances

Le FDC est un parti d’opposition dirigé par Denis Emilien Atangana. Il a présenté un candidat à la présidentielle d’octobre 2025, Hiram Iyodi, avant de rompre avec lui pour des raisons de discipline interne. Le parti a relancé ses investitures pour les municipales et législatives de 2027, avec une stratégie affichée d’ouverture aux candidats extérieurs et aux jeunes de 23 ans et plus.

Sur le plan financier, le FDC n’est pas un parti riche. En mai 2026, le Trésor public a rejeté une demande de remboursement collectif de cautions électorales soumise par le parti, au motif que la procuration fournie ne respectait pas les règles de gestion des fonds publics. Le montant en jeu était de 3,5 millions de FCFA, destiné aux cautions de 70 candidats aux élections régionales de novembre 2025. Le ministère des Finances avait alors invité les bénéficiaires à se présenter individuellement.

Ce précédent éclaire la publication du 15 novembre. Le FDC gère des fonds modestes, mais réels. Il les alloue à des listes, à des cautions, à des campagnes locales. Et il lui arrive de réclamer leur restitution.

Fridolin Nke et le FDC : une relation documentée ?

Les recherches menées sur les prises de position publiques de Fridolin Nke avant le 15 novembre 2026 ne font apparaître aucun lien officiel avec le FDC. En février 2026, l’universitaire avait même formellement démenti une rumeur de candidature aux municipales et législatives sous une bannière autre que le RDPC, qualifiant l’information de « fake news ». Il avait précisé que le communiqué annonçant une telle candidature ne lui appartenait pas.

Sa trajectoire connue est celle d’un intellectuel critique du régime, ancien militant de l’OJRDPC dans sa jeunesse, passé par le Canada et la Belgique, revenu au Cameroun avec une réputation de franc-tireur. En 2021, il avait été détenu par la sécurité militaire après la publication d’un ouvrage critique. En juillet 2025, il doutait encore de la capacité de Paul Biya à gouverner. En février 2026, il apparaissait comme un soutien du président, tout en contestant les résultats de la présidentielle d’octobre 2025.

Rien, dans son parcours public documenté, n’indique qu’il ait été mandaté par le FDC pour constituer une liste à Obala. La publication d’Atangana est donc, à ce stade, une allégation unilatérale. Elle n’est corroborée par aucune pièce comptable, aucun communiqué antérieur du FDC annonçant un tel mandat, aucune déclaration publique de Nke évoquant des fonds reçus.

Pourquoi Obala ?

Obala est une commune de la Lékié, dans la région du Centre, sur l’axe lourd Yaoundé-Obala. Elle est dirigée par un maire RDPC, Francis Gaël Touna, selon les médias locaux. Fridolin Nke y est né, y a ses attaches familiales, et y a annoncé sa candidature. Denis Emilien Atangana, lui, est un élu local de la Lékié, conseiller municipal à Monatélé, selon la presse camerounaise. Il connaît donc le terrain. Le FDC y a mené des actions, notamment un sit-in contesté au péage de Nkometou en décembre 2025.

Obala n’est pas un fief de l’opposition. Mais c’est une commune où le RDPC a dû composer avec des contestations locales, et où des figures comme Nke peuvent espérer peser. Si le FDC avait l’intention d’y présenter une liste, il lui fallait un chef de file crédible. Nke correspondait au profil. S’il a été approché, financé, puis a choisi le RDPC, la demande de restitution d’Atangana devient compréhensible à défaut d’être juridiquement fondée sur des pièces rendues publiques.

Ce que dit le silence de Nke

À l’heure où nous écrivons, Fridolin Nke n’a pas répondu à la publication d’Atangana. Il n’a pas confirmé avoir reçu des fonds. Il n’a pas nié. Il n’a pas expliqué ce que serait devenue une liste FDC à Obala si elle avait existé.

Ce silence n’est pas une preuve. Il n’est pas non plus une disculpation. Il laisse la question ouverte.

La transhumance, cet angle mort du débat

La séquence du 15 novembre illustre une réalité de la politique camerounaise que les débats sur les « idéaux » et les « convictions » masquent souvent : le financement des listes locales est un enjeu matériel, pas seulement idéologique. Les partis d’opposition, faute de moyens, doivent trouver des candidats capables d’apporter leur propre financement, ou de s’engager sur des promesses de remboursement. Quand un candidat change de camp, la question des fonds déjà engagés devient explosive.

Le FDC a connu cette année une rupture avec Hiram Iyodi, son ancien candidat à la présidentielle, sur fond de accusations croisées de confiscation de la campagne et de collaboration non concertée avec un autre parti. Il a également dû faire face au rejet par le Trésor public de sa demande de remboursement de cautions. La publication contre Nke s’inscrit dans cette histoire de gestion financière tendue.

Trois questions restent sans réponse.

Le FDC a-t-il des preuves écrites du versement ? Si oui, pourquoi ne les a-t-il pas publiées en même temps que sa demande ?

Fridolin Nke a-t-il réellement reçu des fonds du FDC ? Et si oui, à quel titre, et pour quelle liste, dans une commune où il savait, ou non, qu’il finirait par rejoindre le RDPC ?

Denis Emilien Atangana a-t-il saisi la justice, ou se contente-t-il d’une pression médiatique ? La publication Facebook n’équivaut pas à une plainte. Elle peut être une manière de régler un différend politique devant l’opinion, faute de pouvoir le faire devant un juge.

À Obala, la campagne municipale de 2027 a désormais deux visages : celui d’un universitaire qui rejoint le parti au pouvoir, et celui d’un président de parti qui lui réclame des comptes. Le 7 février 2027, les électeurs trancheront. D’ici là, la question des fonds FDC reste posée, et personne, pour l’instant, n’a fourni de reçu.

« C’est vrai que le FDC a donné de l’argent à Fridolin Nke ? »

C’est ce qu’affirme Denis Emilien Atangana dans une publication Facebook du 15 novembre. Mais il ne donne pas de montant, pas de date, pas de preuve. Fridolin Nke n’a ni confirmé ni démenti à ce jour. Donc pour l’instant, c’est une accusation, pas un fait établi.

« Pourquoi Atangana demande ça le jour où Nke rejoint le RDPC ? »

C’est toute la question. Soit il y a eu un mandat réel, avec des fonds versés, et Atangana veut récupérer l’argent. Soit c’est une manière de déstabiliser Nke au moment où il officialise sa bascule. Les deux hypothèses sont possibles. Sans documents, on ne peut pas trancher.

« Fridolin Nke était au FDC avant ? »

Pas selon les sources publiques. En février 2026, il a même démenti une rumeur de candidature sous une bannière autre que le RDPC. Il a été proche du MRC dans le passé, mais son parcours documenté ne le lie pas au FDC. La publication d’Atangana est donc la première trace publique d’un lien financier allégué.

« Le FDC, c’est un parti riche ? »

Non. Le parti a déjà eu des démêlés avec le Trésor public sur le remboursement de cautions électorales. Il a rompu avec son ancien candidat à la présidentielle. Ses moyens sont limités. Ce qui rend la demande de restitution plus plausible, mais aussi plus embarrassante pour le parti si les fonds n’ont pas été tracés.

« Denis Emilien Atangana, il est élu à Obala ? »

Il est conseiller municipal à Monatélé, dans la Lékié, pas à Obala. Mais il connaît la région. Le FDC y a mené des actions, notamment un sit-in au péage de Nkometou en décembre 2025.

« Pourquoi Obala est importante pour le FDC ? »

Parce que c’est une commune de la Lékié, sur l’axe Yaoundé-Obala, avec un maire RDPC sortant. Si le FDC voulait y présenter une liste, il lui fallait un chef de file connu. Nke, enfant du pays, universitaire, pouvait jouer ce rôle. S’il a été approché puis a choisi le RDPC, la demande d’Atangana s’explique.

« Nke a répondu ? »

Non. À l’heure où nous écrivons, il n’a pas réagi publiquement à la publication d’Atangana. Nous avons tenté de joindre son entourage ; sans succès à ce stade.