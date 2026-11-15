Denis Émilien Atangana réclame des fonds à Fridolin Nke pour une liste FDC à Obala. Nke répond en le traitant de « voyou » et en l’accusant de lui avoir proposé 50 000 FCFA pour « corrompre son discernement ». Une querelle qui expose les méthodes de recrutement du FDC à trois mois des municipales.

Dimanche 15 novembre 2026. Le matin, Fridolin Nke annonce sur Vision 4 sa candidature à la mairie d’Obala sous la bannière du RDPC. L’après-midi, à 17 h 13, Denis Émilien Atangana, président du Front des démocrates camerounais (FDC), publie sur Facebook une demande de restitution de fonds. Le soir, Nke réplique. Le ton monte. Les mots fusent.

En quelques heures, une divergence politique se transforme en règlement de comptes public. Et les détails qui émergent dessinent une réalité moins reluisante que les discours sur les « convictions » : celle du financement des listes locales, des cautions électorales et des recrutements à la va-vite.

Ce qu’Atangana reproche à Nke

La publication d’Atangana est courte. Elle ne donne ni montant, ni date, ni preuve. « Je demande à Dr Nke Fridolin de restituer les fonds que le FDC a mis à sa disposition pour la constitution de la liste des candidats du FDC aux élections municipales du 07 Février 2027 à la Commune d’Obala ».

Le président du FDC affirme donc qu’il avait confié de l’argent à Nke pour préparer une liste dans cette commune du Centre. Il ne dit pas combien. Il ne dit pas quand. Il ne dit pas pourquoi il n’a pas porté plainte s’il estime avoir été floué.

Ce que Nke répond

La réponse de Nke, rapportée par le texte qui sert de base à cet article, est plus longue et plus personnelle. Il qualifie Atangana de « voyou ». Il affirme que le président du FDC lui a proposé 50 000 francs CFA pour le convaincre de rejoindre ses listes. « Il m’invite et me donne 50 kolos pour corrompre mon discernement », aurait-il écrit.

Il conteste aussi les conditions dans lesquelles le FDC constituerait ses candidatures. Et il accuse Atangana d’avoir été condamné pour escroquerie dans une affaire liée au MRC.

Les 50 000 FCFA : un chiffre qui n’est pas anodin

Ce montant de 50 000 FCFA n’est pas sorti de nulle part. Il correspond exactement au montant de la caution électorale que le FDC a cherché à récupérer pour ses candidats aux élections régionales de novembre 2025.

En mai 2026, le Trésor public a rejeté la demande de remboursement collectif introduite par Atangana. Le montant total réclamé était de 3 500 000 FCFA, soit 50 000 FCFA par candidat, pour 70 bénéficiaires. Le Trésor a motivé son refus par une irrégularité de procédure : Atangana s’était lui-même donné mandat pour percevoir les fonds à la place des candidats, une « unicité confuse entre la qualité du mandant et celle du mandataire ».

Autrement dit, le FDC gère des sommes modestes, mais réelles. Et le montant de 50 000 FCFA est celui qui revient à chaque candidat dans ses tractations avec le Trésor. Que Nke affirme avoir reçu une telle somme pour rejoindre une liste FDC n’est donc pas invraisemblable dans l’économie du parti. Cela ne prouve pas que l’offre a existé. Mais cela éclaire le contexte.

L’accusation d’escroquerie contre Atangana : ce que l’on sait

Nke affirme qu’Atangana a été condamné pour escroquerie dans une affaire liée au MRC. Les documents accessibles ne permettent pas de confirmer une condamnation pénale définitive. En revanche, une accusation circonstanciée existe.

En avril 2026, Me Emmanuel Simh, vice-président du MRC, a publiquement accusé Atangana d’avoir détourné 1 250 000 FCFA appartenant au MRC en 2013. À l’époque, Atangana conduisait une liste du MRC à Monatélé. Le parti avait payé les cautions des 25 candidats de la circonscription, avec consigne de les reverser dans les caisses du parti après le scrutin. Selon Me Simh, Atangana aurait « raflé la mise » et aurait expliqué avoir utilisé l’argent pour créer une exploitation avicole.

Atangana aurait été emprisonné pour cette affaire, selon Camerounweb, qui cite des « révélations » et parle d’un détournement de « moins de deux millions de FCFA ». Le même article évoque une « humiliation » qui expliquerait son attitude actuelle envers le camp Kamto, présentée comme une « loi du talion ».

Ces éléments sont des accusations portées par des adversaires politiques, relayées par des médias. Ils ne constituent pas une preuve judiciaire. Nke les reprend à son compte. Il les utilise comme arme dans une querelle qui, à l’origine, portait sur des fonds destinés à une liste municipale.

Ce que révèle cette querelle

Au-delà des insultes, l’échange expose une réalité structurelle du FDC et, plus largement, des petits partis camerounais.

Le FDC n’a pas d’argent. Il dépend des cautions électorales, qu’il tente de récupérer auprès du Trésor public, et des contributions de ses candidats. Pour constituer des listes dans des communes comme Obala, il doit recruter des figures locales capables d’apporter leur propre financement, ou de s’engager sur des promesses de remboursement. Quand un candidat change de camp — comme Nke, qui a choisi le RDPC — la question des fonds déjà engagés devient explosive.

Atangana, en réclamant publiquement la restitution, tente de sauver la face. Nke, en répondant « voyou » et en dénonçant une tentative de corruption à 50 000 FCFA, renvoie le FDC à ses pratiques. Les deux hommes se disent victimes. Les deux hommes s’accusent. Et aucun ne produit de reçu.

Trois questions restent ouvertes.

Le FDC a-t-il versé de l’argent à Nke pour Obala ? Si oui, combien, quand, et sur quel fondement ? Atangana ne l’a pas documenté. Nke ne l’a pas reconnu.

L’offre de 50 000 FCFA a-t-elle réellement eu lieu ? Nke l’affirme. Atangana ne l’a pas démentie publiquement à notre connaissance. Mais une affirmation n’est pas une preuve.

Atangana a-t-il été condamné pour escroquerie ? Les accusations du MRC sont documentées. La condamnation pénale définitive ne l’est pas dans les sources consultées.

À Obala, la campagne municipale de 2027 s’ouvre donc sur un échange d’accusations qui ne grandit personne. Le 7 février 2027, les électeurs trancheront. D’ici là, les 50 000 FCFA resteront au centre d’une querelle où personne, pour l’instant, n’a sorti de reçu.

« C’est vrai que Nke a traité Atangana de voyou ? »

C’est ce que rapporte le texte qui circule. Nke aurait écrit que le président du FDC est un « voyou » et qu’il lui aurait proposé 50 000 FCFA pour le recruter. On n’a pas pu vérifier la capture d’écran originale, mais le ton et le contenu sont cohérents avec la virulence des échanges connus entre les deux hommes.

« Pourquoi 50 000 FCFA ? C’est une somme dérisoire. »

C’est exactement le montant de la caution électorale que le FDC a cherché à récupérer pour ses candidats aux régionales de 2025. Le parti a réclamé 3,5 millions pour 70 candidats, soit 50 000 par tête. Donc quand Nke dit qu’on lui a proposé 50 000 FCFA, ça correspond à l’unité de base des finances du FDC. Ce n’est pas une somme lancée au hasard.

« Atangana a vraiment été condamné pour escroquerie ? »

Il y a une accusation très précise de Me Emmanuel Simh, le vice-président du MRC. Il dit qu’Atangana a détourné 1 250 000 FCFA du MRC en 2013, quand il conduisait une liste à Monatélé. Atangana aurait été emprisonné pour ça. Mais on n’a pas trouvé de jugement définitif. Donc c’est une accusation documentée, pas une condamnation établie.

« Le FDC a vraiment donné de l’argent à Nke pour Obala ? »

Atangana l’affirme. Mais il ne donne ni montant, ni date, ni preuve. Nke ne confirme pas avoir reçu des fonds. Il dit plutôt qu’on a essayé de le corrompre avec 50 000 FCFA. Donc pour l’instant, on a deux versions, et aucune preuve matérielle.

« Pourquoi cette querelle maintenant ? »

Parce que Nke a annoncé le 15 novembre qu’il rejoignait le RDPC pour la mairie d’Obala. Le même jour, Atangana a demandé la restitution de fonds FDC. La coïncidence n’est probablement pas fortuite. Soit le FDC veut récupérer un financement perdu, soit il veut déstabiliser Nke au moment de sa bascule.

« Atangana a répondu aux accusations de Nke ? »

Pas à notre connaissance. Il n’a pas publié de droit de réponse ni de démenti formel sur les 50 000 FCFA ou sur l’accusation d’escroquerie. On a tenté de joindre le FDC ; sans succès à ce stade.