Paul Biya a signé un arrêté relevant le commissaire divisionnaire Ayissi Serge Louis de Gonzague de la Police des frontières. Aucune motivation officielle.

Le président Paul Biya a signé ce jeudi 15 octobre 2026 un arrêté relevant de ses fonctions le commissaire divisionnaire Ayissi Serge Louis de Gonzague, jusqu'ici sous-directeur de la Police des frontières.

Paul Biya a signé ce jeudi 15 octobre 2026 un arrêté relevant de ses fonctions le commissaire divisionnaire Ayissi Serge Louis de Gonzague, sous-directeur de la Police des frontières. Aucune motivation officielle n'a été rendue publique. La décision, laconique, modifie la hiérarchie policière camerounaise. Et elle laisse une question en suspens : pourquoi maintenant ?

Un arrêté présidentiel sans explication publique

Le document est court. Un arrêté présidentiel. Une signature : Paul Biya. Une décision : relever de ses fonctions le commissaire divisionnaire Ayissi Serge Louis de Gonzague. L'intéressé occupait le poste de sous-directeur de la Police des frontières. Nous n'avons pas pu consulter l'intégralité du texte avant publication. Aucun communiqué officiel n'accompagne cette décision à l'heure où nous écrivons.

Ce n'est pas une mise à la retraite. Ce n'est pas une promotion. C'est un retrait. Sec.

Qui est Ayissi Serge Louis de Gonzague ?

Les éléments dont nous disposons sont limités. Le nom circule dans les milieux policiers. Le grade est élevé : commissaire divisionnaire. La fonction est sensible : sous-directeur de la Police des frontières. Un poste qui place son titulaire au cœur des enjeux de sécurité aux frontières du Cameroun.

Nous n'avons pas pu établir son parcours complet. Ni son âge. Ni la date de sa nomination à ce poste. Ni les raisons de son départ. La rédaction reste ouverte à toute information vérifiable.

Police des frontières : un poste sous tension

La Police des frontières n'est pas une direction ordinaire. Elle gère les flux migratoires, les contrôles aux postes frontaliers, la lutte contre la criminalité transfrontalière. Dans un pays qui partage des frontières avec six États, le poste est stratégique. Il est aussi exposé.

À ce stade, rien ne permet de relier ce limogeage à un dossier précis. Aucune source officielle ne l'affirme. Aucune source officieuse crédible ne le confirme. Il faut donc s'en tenir aux faits : un arrêté, une signature, une fonction qui change de titulaire.

Ce que dit la décision

L'arrêté présidentiel relève Ayissi Serge Louis de Gonzague de ses fonctions. Il ne précise pas, dans les éléments dont nous disposons, s'il est mis à la disposition d'une autre administration, s'il est admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou s'il est simplement remplacé. Le nom de son successeur n'a pas été communiqué.

Cette absence de précision nourrit les interprétations. Dans les milieux policiers, certains évoquent une « réorganisation ». D'autres parlent d'une « sanction déguisée ». Ce ne sont que des hypothèses. Aucune n'est confirmée à ce stade.

Ce que l'on ne sait pas

Trois questions restent sans réponse.

Pourquoi cette décision maintenant ? Le président n'a pas expliqué sa décision. Le ministère de la Défense n'a pas commenté. La Délégation générale à la Sûreté nationale n'a pas réagi publiquement.

Qui remplace Ayissi Serge Louis de Gonzague ? Aucun nom n'a filtré.

Quelles sont les conséquences pour la Police des frontières ? La direction reste en place. Le poste de sous-directeur change de titulaire. Le reste est inconnu.

Un limogeage dans un contexte plus large

Le Cameroun connaît régulièrement des mouvements dans la haute hiérarchie policière. Des nominations, des mutations, des mises à la retraite. Ces décisions sont souvent publiées sans explication. C'est la pratique.

Mais un limogeage en cours de fonction, sans motif public, attire l'attention. Il intervient dans un contexte sécuritaire tendu aux frontières : crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, pression migratoire à l'Est, trafics divers au Nord. La Police des frontières est en première ligne.

Faut-il y voir un lien ? Rien ne permet de l'affirmer. Le conditionnel reste de mise.

Une hiérarchie qui bouge

Pour les agents de la Police des frontières, la décision signifie un changement d'autorité. Le sous-directeur sortant n'était pas un inconnu pour eux. Son départ, sans explication, peut créer de l'incertitude. Dans les administrations, les limogeages silencieux alimentent les rumeurs.

Pour l'institution, l'arrêté confirme une chose : le président garde la main sur les nominations. Paul Biya, 93 ans, continue de signer des actes qui touchent directement l'appareil sécuritaire. Ce n'est pas anodin.

Ce qui pourrait suivre

Deux scénarios possibles. Le premier : une nomination intervient dans les prochains jours, et l'affaire se referme. Le second : le limogeage reste inexpliqué, et les questions s'accumulent.

Dans les deux cas, la rédaction suivra l'évolution. Si un communiqué officiel est publié, nous le relaierons. Si des sources vérifiables s'expriment, nous les citerons. En attendant, l'arrêté est là. Sec. Signé. Sans commentaire.

Qui a été relevé de ses fonctions ?

Le commissaire divisionnaire Ayissi Serge Louis de Gonzague.

De quel poste a-t-il été relevé ?

Il occupait le poste de sous-directeur de la Police des frontières.

Qui a signé la décision ?

Le président de la République, Paul Biya, par arrêté, ce jeudi 15 octobre 2026.

Pourquoi a-t-il été limogé ?

Aucune motivation officielle n'a été communiquée. Nous n'avons pas pu obtenir de réaction officielle avant publication.