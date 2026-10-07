Un homme âgé d’une vingtaine d’années a échappé de peu à un lynchage populaire à PK14, dans l’arrondissement de Douala III. Il aurait été surpris le 06 octobre 2026 en flagrant délit alors qu’il agressait sexuellement un chien dans une concession.

Selon les informations rapportées par le lanceur d’alerte N’Zui Manto, le suspect se serait introduit dans la propriété où se trouvait l’animal avant de commettre les faits. Les aboiements et gémissements du chien ont alerté ses propriétaires et plusieurs riverains, qui se sont précipités sur les lieux et auraient découvert le jeune homme en pleine action.

Une vidéo amateur tournée après son interpellation montre le suspect dénudé, encerclé par des habitants particulièrement remontés. L’animal, grièvement blessé et incapable de se tenir debout, saignait abondamment. Des témoins affirment également que le jeune homme aurait déjà été impliqué dans des faits similaires.

La scène a rapidement dégénéré, la foule menaçant de se faire justice elle-même. Le suspect a finalement échappé au lynchage, dans des circonstances qui restent à préciser.

Des faits passibles de sanctions

Au Cameroun, les actes de cruauté envers les animaux sont encadrés par la législation. Les dispositions relatives à la protection des animaux sanctionnent notamment les mauvais traitements et les actes entraînant des blessures.

Selon les dispositions évoquées du Code pénal, les mauvais traitements infligés à un animal domestique peuvent entraîner une peine d’emprisonnement et une amende. Lorsque les violences provoquent des blessures graves ou la mort de l’animal, les sanctions peuvent être aggravées, notamment en cas de récidive.