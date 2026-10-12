Le Sénat camerounais dément formellement les rumeurs d’attentat contre son président Aboubakar Abdoulaye et menace de poursuites judiciaires.

Le Cabinet du Président du Sénat qualifie de « totalement fausses et fallacieuses » les rumeurs d’attentat contre Sa Majesté Aboubakar Abdoulaye, Lamido de Rey-Bouba, et annonce des poursuites.

Le Sénat camerounais a publié ce 12 octobre 2026 un communiqué signé de Justin Njomatchoua, Directeur de Cabinet du Président du Sénat. Objet : démentir formellement les rumeurs d’un prétendu attentat contre Sa Majesté Aboubakar Abdoulaye, Lamido de Rey-Bouba, qui circulaient sur les réseaux sociaux. Le texte qualifie ces informations de « totalement fausses et fallacieuses ».

Le communiqué ne mentionne ni la source des rumeurs, ni les plateformes concernées. Il ne précise pas non plus la nature des « informations » en question.

Ce que l’on sait, c’est que le Sénat a choisi de répondre publiquement. Et qu’il menace désormais de poursuivre.

Une rumeur, un démenti

La rumeur a circulé sur les réseaux sociaux. Elle évoquait un « prétendu attentat » contre le Président du Sénat camerounais. Le Palais du Sénat a décidé de réagir par un communiqué officiel.

Le document, daté du 12 octobre 2026, est signé de Justin Njomatchoua, Directeur de Cabinet du Président du Sénat. Il commence par ces mots : « Des informations faisant état d’un prétendu attentat contre le Président du Sénat, Sa Majesté ABOUBAKARY ABDOULAYE, Lamido de Rey-Bouba, circulent actuellement sur les réseaux sociaux. »

La suite est un démenti sans nuance.

Ce que dit le communiqué

« Le Cabinet du Président du Sénat tient à apporter un cinglant démenti à ces informations totalement fausses et fallacieuses qu’il dénonce et condamne avec fermeté. »

Le texte appelle les uns et les autres à « faire preuve de discernement face à de telles rumeurs stigmatisantes et sans fondement, de nature à porter gravement atteinte au vivre-ensemble et à l’unité nationale ».

Il rappelle ensuite un élément factuel : « en cette période d’intersession parlementaire, le Président du Sénat vaque normalement à ses occupations, notamment celles de Lamido de Rey-Bouba. »

La menace judiciaire

Le Sénat ne s’arrête pas au démenti. Il annonce des poursuites.

« Le Sénat se réserve de ce fait le droit de toutes poursuites judiciaires pour utilisation abusive du nom du Président du Sénat et atteinte à son image ainsi que pour propagation de fausses nouvelles. »

Trois motifs sont invoqués : l’usage abusif du nom, l’atteinte à l’image, la propagation de fausses nouvelles. Le communiqué ne précise pas contre qui ces poursuites pourraient être engagées. Il ne cite ni compte, ni média, ni individu.

Le soutien à Paul Biya

La dernière partie du communiqué change de registre. Le Cabinet du Président du Sénat « rappelle, par ailleurs, que malgré l’environnement international crisogène, le Cameroun est debout et fait son chemin sous la direction avisée de S.E. Paul BIYA, Président de la République, Chef de l’État ».

Le texte ajoute que « le Président du Sénat apporte un soutien sans réserve » à Paul Biya, et appelle « tous les compatriotes soucieux de paix et de développement de notre pays à en faire autant ».

Ce passage, sans lien direct avec le démenti, inscrit le communiqué dans une logique de réaffirmation institutionnelle.

Ce que le communiqué ne dit pas

Il ne dit pas qui a lancé la rumeur. Il ne dit pas quand elle a commencé à circuler. Il ne dit pas quelles plateformes sont concernées. Il ne dit pas si une plainte a déjà été déposée. Il ne dit pas si le Président du Sénat a été vu publiquement récemment.

Nous avons tenté de joindre le service de communication du Sénat ce lundi après-midi. Nous n’avons pas obtenu de réponse avant publication.

Ce que cette séquence révèle

Le Sénat camerounais communique rarement par communiqué de démenti. La décision de répondre publiquement, et de menacer de poursuites, signale une inquiétude. Les rumeurs sur l’état de santé ou la sécurité des hautes autorités circulent régulièrement sur les réseaux sociaux camerounais. Elles sont rarement démenties avec cette fermeté.

Le fait que le communiqué mentionne Paul Biya, et réaffirme le soutien du Président du Sénat à son égard, n’est pas anodin. Il inscrit le démenti dans un cadre plus large : celui de la stabilité institutionnelle.

Le communiqué a été publié. La rumeur, elle, ne disparaîtra pas nécessairement. Les démentis officiels ont parfois l’effet inverse de celui recherché : ils donnent de la visibilité à l’information qu’ils cherchent à éteindre.

Le Sénat l’a visiblement anticipé. D’où la menace de poursuites.

Reste une question : qui, derrière ces rumeurs, cherche à déstabiliser une institution ? Le communiqué ne le dit pas. Il ne le suggère même pas.

Que dit le communiqué du Sénat camerounais ?

Il dément formellement les rumeurs d’un prétendu attentat contre le Président du Sénat, Sa Majesté Aboubakar Abdoulaye, Lamido de Rey-Bouba. Il qualifie ces informations de « totalement fausses et fallacieuses ».

Qui a signé le communiqué ?

Justin Njomatchoua, Directeur de Cabinet du Président du Sénat, le 12 octobre 2026, à Yaoundé.

Le Sénat va-t-il poursuivre les auteurs des rumeurs ?

Le communiqué annonce des poursuites pour usage abusif du nom, atteinte à l’image et propagation de fausses nouvelles. Aucune plainte n’a été confirmée à ce stade.

Où se trouve le Président du Sénat ?

Selon le communiqué, il « vaque normalement à ses occupations, notamment celles de Lamido de Rey-Bouba », pendant l’intersession parlementaire.