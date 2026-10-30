Une élève de 15 ans d’Obala disparaissait du circuit scolaire. Retrouvée chez un homme, elle a tenté de mettre fin à ses jours. Ce que l’on sait.

Une élève de 15 ans, inscrite en classe de 4e au Collège Joseph Stintzi d’Obala, a été retrouvée au domicile d’un homme de la ville, puis a tenté de mettre fin à ses jours en ingérant de l’eau de javel. La brigade de gendarmerie d’Obala a interpellé le mis en cause, qui aurait reconnu les faits, selon le récit qui circule. L’adolescente est soignée à l’hôpital de district d’Obala.

L’affaire n’a pas commencé par une plainte. Elle a commencé par une absence.

Chaque matin, la jeune fille quittait la maison familiale. Ses parents croyaient qu’elle allait en classe. La Sœur principale du collège, elle, constatait qu’elle n’y était pas. Un jour, l’alerte est partie de l’école : « Votre fille ne vient plus depuis plusieurs jours. Êtes-vous au courant ? »

La suite est un enchaînement que personne, dans cette famille, n’avait vu venir.

Une absence qui aurait dû alerter plus tôt

L’information n’a pas été confirmée par un communiqué officiel de la gendarmerie ou du parquet au moment d’écrire ces lignes. Elle repose sur un récit largement diffusé et sur les éléments fournis à la rédaction. Nous les rapportons avec les réserves d’usage.

La jeune fille a 15 ans. Elle est en 4e. L’établissement, le Collège Joseph Stintzi, est un repère à Obala : une institution catholique connue dans la Lekié, qui a célébré ses soixante ans en 2025. Ce n’est pas une école où l’on perd une élève sans que quelqu’un s’en aperçoive.

C’est la Sœur principale qui a donné l’alerte. Elle a appelé la famille. La question, telle qu’elle a été rapportée, est d’une simplicité brutale : votre fille ne vient plus à l’école depuis plusieurs jours. Êtes-vous au courant ?

Non. La famille ne l’était pas.

La mère a cherché. Des renseignements ont circulé. Et une information a émergé : l’adolescente se rendrait quotidiennement chez un homme de la ville. Un employé d’une pimenterie d’Obala, identifié dans le récit qui circule comme EKANI LAURENT.

Ce qui s’est passé quand la famille est arrivée

Les parents se sont rendus au domicile. Ils y auraient trouvé leur fille et l’homme ensemble.

La brigade de gendarmerie d’Obala a été saisie. Ses éléments sont intervenus. Le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue. Il est en exploitation pour des faits présumés de détournement de mineure. Selon le récit rapporté, il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Le commandant de la brigade d’Obala est identifié dans les sources locales comme l’adjudant-chef major Jean-Marie Koung. Ce détail n’est pas anecdotique. Il situe l’affaire dans une juridiction où les affaires de mœurs et de protection des mineurs relèvent d’une procédure spécifique.

Le geste qui change la nature du dossier

Au moment d’être ramenée à la maison familiale, l’adolescente a ingéré de l’eau de javel.

Elle a été conduite en urgence à l’hôpital de district d’Obala. Elle y reçoit des soins. Son état n’a pas été communiqué.

Ce geste n’est pas un détail. Il transforme la nature du dossier. Une adolescente qui tente de mettre fin à ses jours après avoir été retrouvée chez un adulte, ce n’est plus seulement une affaire de détournement de mineure. C’est une urgence psychiatrique, une urgence familiale, et un signal sur ce que la jeune fille portait.

Les tentatives de suicide à l’eau de javel ne sont pas rares au Cameroun. En 2020, un élève de 16 ans s’était donné la mort de cette manière à Douala après un échec au BEPC. En 2025, une jeune femme de 18 ans avait tenté de mettre fin à ses jours pour une rupture amoureuse. L’eau de javel est accessible, bon marché, et brutale. Elle laisse des séquelles digestives, parfois mortelles.

Ce que dit le droit camerounais

Le détournement de mineure n’est pas une notion floue dans le Code pénal camerounais. L’article 352 punit d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 200 000 francs « celui qui, sans fraude ni violence, enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de dix-huit ans contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière ».

Quand il y a fraude ou violence, l’article 353 monte la peine à cinq à dix ans, et l’amende à 400 000 francs. Et l’article 354 durcit encore les choses : la réclusion à perpétuité si la victime a moins de 13 ans, la peine de mort si la mort de la victime en résulte.

L’âge de la victime compte. Le comportement de l’auteur compte. Le consentement du mineur ne suffit pas toujours à écarter l’infraction, rappelle une analyse récente de la loi camerounaise. « Une prétendue relation consentie ne ferme pas automatiquement le dossier ». Une fille de 15 ans qui quitte le domicile familial pour rejoindre un adulte sans que ses parents le sachent, c’est précisément le type de configuration que le législateur a voulu couvrir.

Mais le droit ne dit pas tout. Il ne dit pas comment on détecte une absence scolaire. Il ne dit pas comment une famille comprend, trop tard, que sa fille ne va plus en classe. Il ne dit pas comment on empêche une adolescente de boire de l’eau de javel.

850 enfants victimes en 2026

L’affaire d’Obala n’arrive pas dans un vide. Elle arrive dans une année où les chiffres officiels, déjà terribles, continuent de monter.

Selon les données présentées par le gouvernement camerounais en juin 2026, 850 enfants dont 722 filles et 128 garçons ont été recensés comme victimes d’agressions sexuelles ou de violences psychologiques sur les premiers mois de l’année. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a lui-même reconnu une « recrudescence » et appelé à une « mobilisation générale ».

La ministre des Affaires sociales, Marie-Thérèse Abena Ondoa, a ajouté une nuance essentielle : ces chiffres sont probablement sous-estimés. Beaucoup de victimes ou de familles hésitent à saisir la justice, par peur des représailles, du regard social, ou par manque de confiance dans les institutions.

Le Parquet général a, dans le même temps, signalé une hausse des infractions de viol et de détournement de mineurs, en lien avec « la démission des parents » et « l’oisiveté des jeunes », deux explications qui méritent d’être interrogées plutôt que répétées. Un projet de loi sur les violences basées sur le genre, élaboré en 2024, attend toujours son examen au Parlement.

Ce que l’affaire d’Obala laisse sans réponse

Ce silence n’est pas propre à cette affaire. Il est structurel. Les affaires de mœurs impliquant des mineures se règlent souvent loin des caméras, dans des commissariats et des tribunaux où les dossiers s’empilent.

Une question, pourtant, mérite d’être posée à voix haute : combien de temps une élève peut-elle manquer l’école avant que quelqu’un ne se demande pourquoi ? La Sœur principale a fait son travail. Elle a appelé. Elle a alerté. Mais l’alerte est venue après « plusieurs jours ».

Ces jours-là, où étaient les adultes ? Pas seulement les parents. Les adultes de l’école, du quartier, de la famille élargie. Ceux qui auraient pu voir, avant la gendarmerie, avant l’eau de javel.

La suite

Le mis en cause est en garde à vue. La procédure suit son cours. L’adolescente est à l’hôpital. Sa famille, elle, doit maintenant vivre avec ce qu’elle a découvert.

Le droit camerounais prévoit des peines. Il ne prévoit pas de réparation pour les jours perdus, pour la confiance brisée, pour une bouteille d’eau de javel avalée dans une chambre d’hôpital.

L’enquête dira ce qu’elle dira. Mais l’affaire d’Obala, quelle que soit son issue judiciaire, laisse une question ouverte : combien d’autres élèves de 15 ans, en ce moment, quittent le matin une maison où personne ne sait qu’elles ne vont pas en classe ?

Que risque l’homme interpellé à Obala ?

Le détournement de mineure est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 200 000 francs par l’article 352 du Code pénal camerounais, si les faits sont retenus sans fraude ni violence. Si la fraude ou la violence est caractérisée, l’article 353 porte la peine à cinq à dix ans. L’enquête devra qualifier les faits.

Pourquoi la mineure n’est-elle pas nommée ?

Parce qu’elle est mineure et victime présumée. La protection de son identité est une obligation déontologique et légale.

Que s’est-il passé pour que l’école donne l’alerte ?

Selon le récit rapporté, la Sœur principale du Collège Joseph Stintzi a constaté plusieurs jours d’absence non justifiée et a contacté la famille. C’est cette alerte qui a déclenché la découverte.

L’affaire est-elle confirmée par les autorités ?

Pas officiellement au moment d’écrire ces lignes. Ni la gendarmerie ni le parquet n’avaient communiqué publiquement. L’article rapporte les faits tels qu’ils circulent, avec les réserves d’usage.