Albert II dîne ce soir chez Franck Biya à 20 h, selon un programme non authentifié. Paul Biya, absent, ne devrait pas recevoir le prince à l’aéroport.

Franck Emmanuel Biya, fils du président camerounais, est annoncé comme hôte d’un dîner privé avec le prince Albert II de Monaco, ce vendredi 30 octobre 2026 à 20 heures, à sa résidence de Yaoundé. L’information figure dans un programme présenté comme émanant du Protocole d’État, mais qui n’a pas pu être authentifié indépendamment. Le Prince est arrivé à Yaoundé cet après-midi. Il a été accueilli par le Premier ministre Joseph Dion Ngute, pas par Paul Biya.

Le dîner est prévu. Le président, lui, est absent.

À 18 heures, le programme transmis prévoit une « visite de courtoisie » au président de la République. Elle doit durer vingt-cinq minutes. À 18 h 25, le prince repart pour la Nonciature apostolique. À 20 heures, il est attendu chez Franck Biya.

Entre le Palais de l’Unité et la résidence du fils, il y a une distance protocolaire que personne, à Yaoundé, ne veut commenter.

Le programme d’une journée

Le communiqué du Cabinet civil, signé par Samuel Mvondo Ayolo le 29 octobre, a annoncé la visite. Il a confirmé les dates. Il a cité le Centre Edimar Princesse Grace. Il a mentionné une audience avec Paul Biya.

Le document qui circule depuis, lui, entre dans le détail. Arrivée à 14 h 10 à Nsimalen. Installation à l’hôtel Hilton à 15 heures. Visite du Centre Edimar de 15 h 30 à 17 h 15. Visite de courtoisie au président de 18 heures à 18 h 25. Cocktail à la Nonciature apostolique de 18 h 30 à 19 h 55. Dîner privé à la résidence de Franck Biya à 20 heures. Départ le lendemain à 6 h 30 pour Dakar.

Ce que l’absence de Paul Biya change

Paul Biya a 93 ans. Il n’est plus apparu en public depuis plusieurs mois. Son absence prolongée, d’abord présentée comme un « court séjour privé en Europe », a alimenté les spéculations sur son état de santé. Le ministre de l’Intérieur, Paul Atanga Nji, a interdit par courrier aux médias de discuter de la question au nom de la sécurité nationale.

Albert II n’a donc pas été reçu à l’aéroport par le chef de l’État. C’est Joseph Dion Ngute, Premier ministre, chef du Gouvernement, qui a fait les honneurs du pavillon présidentiel.

La « visite de courtoisie » de 18 heures reste, elle aussi, incertaine. Le programme la prévoit. La présence effective de Paul Biya, elle, n’est pas confirmée.

Dans ce vide, le dîner de 20 heures prend une autre dimension. Il n’est plus seulement un repas privé entre un prince et le fils d’un président. Il devient l’un des rares moments de la journée où un membre de la famille présidentielle est officiellement associé à un hôte étranger de ce rang.

Franck Emmanuel Biya, un hôte sans mandat

Franck Emmanuel Biya n’a jamais occupé de fonction politique officielle. Il est homme d’affaires, resté « volontairement en retrait de la vie publique », selon KOACI. Son nom circule depuis des mois dans les scénarios de succession, notamment depuis la réintroduction du poste de vice-président de la République par la révision constitutionnelle d’avril 2026. Un faux décret annonçant sa nomination a circulé en avril, et a été démenti par les vérificateurs de faits.

Il n’a donc aucun titre pour représenter le Cameroun dans un échange diplomatique.

Ce n’est pas une première. Les enfants de chefs d’État africains reçoivent parfois des hôtes étrangers à titre privé, sans que cela engage l’État. Mais dans le cas camerounais, où le président est invisible, où le poste de vice-président est vacant, et où la question de la succession est ouverte, la symbolique du dîner ne peut pas être neutre.

Faut-il y voir un signe ? Rien ne permet de l’affirmer. Le Palais princier n’a pas commenté la nature de l’invitation. La présidence camerounaise non plus. Et le programme, lui-même, ne dit rien du contenu des discussions.

23 ans après, le même prince, un autre contexte

En mars 2003, Albert II n’était encore que prince héritier. Il avait été reçu en audience privée au Palais de l’Unité par Paul Biya. Il avait rencontré Chantal Biya. Il avait inauguré le Foyer Princesse Grace, devenu Centre Edimar, financé en partie par la Principauté en hommage à sa mère.

Cette visite avait posé les bases d’une coopération essentiellement philanthropique et environnementale, notamment autour de la protection du bassin du Congo.

Vingt-trois ans plus tard, le contexte a changé. Albert II est chef d’État depuis 2005. Monaco est engagé dans des politiques environnementales ambitieuses. Le Cameroun, lui, est un gardien du bassin du Congo, « deuxième poumon vert de la planète ».

La visite de 2026 est présentée par la présidence comme visant à renforcer la coopération dans trois domaines : économique, humanitaire et environnemental. Aucun accord chiffré n’a été annoncé.

Le dîner chez Franck Biya s’inscrit dans ce cadre. Mais il ne remplace pas une négociation d’État.

Ce que Monaco gagne, ce que Yaoundé espère

Pour Monaco, le Cameroun est un partenaire de longue date en Afrique centrale. La Fondation Prince Albert II est engagée dans la préservation des écosystèmes du bassin du Congo. Le Centre Edimar, soutenu par la Principauté, accueille des jeunes en situation de rue à Elig-Essono.

Pour Yaoundé, recevoir un chef d’État européen qui s’engage sur le climat et l’humanitaire est un signal diplomatique. Reste à savoir si la visite débouche sur des projets concrets, des financements identifiables, des bénéfices pour les populations. Les échanges commerciaux entre les deux pays restent marginaux.

Le dîner de ce soir ne réglera pas cette question. Mais il pose une autre question, plus politique : dans un pays où le président ne parle plus, qui parle au nom du Cameroun ?

Le dîner entre Franck Biya et Albert II est-il confirmé ?

Il figure dans un programme présenté comme émanant du Protocole d’État, mais ce document n’a pas pu être authentifié indépendamment. Ni le Palais princier de Monaco ni la présidence camerounaise n’ont confirmé publiquement sa tenue au moment d’écrire ces lignes.

Pourquoi Paul Biya n’a-t-il pas accueilli le prince à l’aéroport ?

Le président camerounais, âgé de 93 ans, n’est plus apparu en public depuis plusieurs mois. Son absence prolongée a alimenté des spéculations sur son état de santé. C’est le Premier ministre Joseph Dion Ngute qui a accueilli Albert II à Nsimalen.

Quel est le rôle officiel de Franck Emmanuel Biya ?

Aucun. Il n’a jamais occupé de fonction politique ou diplomatique. Il est homme d’affaires et reste, selon les observateurs, en retrait de la vie publique. Son nom circule dans les hypothèses de succession, mais il n’a été nommé à aucun poste.

Quels sont les enjeux de la visite d’Albert II au Cameroun ?

La présidence cite trois domaines : économique, humanitaire et environnemental. Le Centre Edimar Princesse Grace et la préservation du bassin du Congo figurent parmi les sujets abordés. Aucun engagement financier chiffré n’a été annoncé à ce stade.