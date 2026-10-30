Cameroun-Principauté de Monaco, Recrutements russes en Afrique, Littérature, ExtrêmeNord, Affaire Martinez Zogo, Commune de Bakou/Haut Nkam, Infrastructures, Beac / échange des pièces démonétisées, Hydrocarbures, Produits pétroliers, Transformation agricole ...

Actualité Politique

Cameroun-Principauté de Monaco: « Albert II à Yaoundé ! ». Selon un communiqué du Cabinet Civil de la présidence de la République publié hier, le prince souverain arrive au Cameroun ce vendredi pour un séjour de 48 heures. Avec notamment au programme, la visite du Centre Edimar Princesse Grace d’Elig-Essono. (Cameroon Tribune P.2) Cameroun-Monaco : « Albert II attendu à Yaoundé ce jour ». Vingt-trois ans après son dernier séjour au Cameroun, le prince Albert II de Monaco revient à Yaoundé pour deux jours de visite officielle, marqués par un entretien avec le président Paul Biya. (Le Drapeau P.5) Cameroun-Monaco : « Que vient faire le prince Albert II à Yaoundé ? ». (Emergence P.5)

Bapooh Lipot : « L’Upc ira aux élections ». (Mutations P.9) Législatives et municipales : « Les ONG affûtent leurs armes ». Elles viennent de lancer une série de formations des superviseurs électoraux dans la ville de Douala. L’objectif a terme est de former 4000 superviseurs électoraux sur l’ensemble du triangle national dont 1800 dans le département du Wouri. (La Nouvelle Expression P.3) Vacance à la tête de l’Etat : « Le Mrc veut-il juste que Biya passe dire bonjour à Odza ? ».

Dans une déclaration de trois pages rendue publique à Yaoundé le 28 octobre, le Mrc de Tiriane Noah décrit un Cameroun ‘’ volcan en éruption ‘’ au bord de la ‘’guerre civile ‘’, entre l’appel du capitaine Effoudou à la ‘’mobilisation générale ‘’, l’investissement public en recul de 74,4% et des caisses de l’Etat (presque) vides. Sa solution : que soit constatée la vacance du pouvoir, que le président du Sénat assure l’intérim de 40 à 120 jours et qu’un code électoral ‘’ consensuel ‘’ soit adopté avant la présidentielle. Le parti, qui dit ne ‘’ mendier rien à personne ‘’, appelle l’ONU, l’Union africaine et l’Union européenne à la rescousse. Reste à savoir si l’on sauve le pays ou si l’on déménage simplement le pouvoir. (Capitale Info P.3)

Suspension du Fsnc : « L’Udc et le Manidem font le procès du Pouvoir ». L’Union démocratique du Cameroun (Udc) et le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem) mettent en cause les conséquences électorales de la suspension du Front pour le salut national du Cameroun (Fsnc), le parti d’Issa Tchiroma Bakary. (Le Messager P.3)

INFORMATION ECONOMIQUE

Recrutements russes en Afrique: « Les filières de recrutement russes sortent de l’ombre ». La mort de William Célestin Fokam, double champion d’Afrique de sambo tombé sous l’uniforme russe en Ukraine, relance la contestation des réseaux qui envoient des Africains au front. Du Kenya au Ghana, plusieurs gouvernements ont rompu le silence. (Le Messager P.3)  Actualité Sociale : Personnes détenues : « Le pari de la réinsertion ».

La mise en place d’un dispositif de reconversion dans les prisons est l’un des sujets majeurs de la réunion annuelle des chefs de Cours d’appel et les délégués régionaux de l’Administration pénitentiaire ouverte hier à Yaoundé par le ministre d’Etat, ministre de la Justice, Garde des Sceaux. (Cameroon Tribune P.3) Commune de Bakou/Haut Nkam : « Le bilan magistral de Charles Emedec ».

Infrastructures modernes, action sociale de proximité : le maire a fait de Bakou une référence en matière de développement local inclusif. (Innovations Pp.2-3) Infrastructures : « Gaschiga tient son hôtel de ville et son marché moderne ». Les 0é infrastructures flambant neuves construites sur financement du Feicom, ont été mises en service le mardi 27 octobre 2026, par le ministre de la décentralisation et du développement local. Georges Elanga Obam a salué le dynamisme du maire de la commune de Gaschiga, Abourahmanou Oumarou pour ces deux importantes réalisations qui viennent dynamiser le développement local de cette localité de la région du Nord. (Développement local P.5-Le Soir P.2) Extrême-Nord : « Emmanuel Nganou Djoumessi bat le rappel des troupes sur les chantiers du Pat ». En visite de travail dans la région de l’Extrême-Nord du 28 au 31 octobre 2026, le ministre des Travaux Publics a consacré sa journée du 29 octobre à un marathon d’inspection sur les axes stratégiques du Projet d’Aménagement Territorial et de Promotion du Secteur Privé (PAT).

De Moutourwa à Guidiguis en passant par Magada et Yagoua, le message est clair : les délais de livraison doivent être tenus, sous peine de sanctions fermes. (Le Soir P.3-Le Réveil des Faits P.3) Extrême-Nord : « 700 000 personnes en urgence sanitaire ». (L’œil du Sahel P.4) Affaire Martinez Zogo : « Me Calvin Job met à mal le Lt-colonel Ayissi ». Dans un cross examination épique, Me Calvin Job a ébranlé les affirmations du Lt-Colonel Parfait Ayissi Nanga selon lesquelles Martinez Zogo avait été tué par strangulation, et que Jean Pierre Amougou Belinga n’a rien à voir avec cette affaire et qu’il est victime d’un acharnement et des batailles politiques. (La Nouvelle Expression P.2) Affaire Martinez Zogo : « Un audit de l’enquête s’impose ». Entendu devant le collège dds juges du Tribunal militaire les 26, 27 et 28 octobre derniers, le 36eme témoin dans l’affaire de l’assassinat de l’animateur radio Martinez Zogo a, éléments à l’appui, déconstruit une enquête qu’il estime avoir été volontairement biaisée, avec des coupables préalablement désignés et présentés à l’opinion publique.

En écartant des pistes et des personnes susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité, le lieutenant-colonel Arnaud Parfait Ayissi Nanga plaide explicitement pour une enquête sur l’enquête, menée de bout en bout par le lieutenantcolonel Bialo et le colonel Otoulou, sous le contrôle de leur hiérarchie, notamment le Secrétariat d’Etat à la Défense (SED, afin de mettre au jour les véritables motivations qui ont guidé ls investigations. (L’Information P.8-Cameroon Actuel P.3) Affaire Martinez Zogo : « Qui est le lieutenant-colonel Ayissi Nanga, le témoin qui remet la balle au centre ? ». Ancien membre de la commission mixte d’enquête, le 36ᵉ témoin de l’accusation conteste certains aspects des investigations sur l’assassinat du journaliste. Ses déclarations suscitent de nouvelles questions, mais leur portée dépendra de leur confrontation aux preuves du dossier. (Notitia P.5) Littérature : « Osvalde Lewat en finale du Renaudot ». L’écrivaine camerounaise, avec ‘’ Un corps indocile ‘’, son deuxième roman, tient en haleine le microcosme. (Le Jour P.3) Elèves ou voyous : « Quand l’école devient le dépotoir de la rue ». Face à la recrudescence des actes de vandalisme et à la démission des parents, la question de l’autorité à l’école est plus que jamais posée. Tribune incisive sur une jeunesse en dérive et un pacte éducatif camerounais au bord de l’asphyxie. (Dialogue P.7) Engra Grace Joyce : « En lettres d’or ». Elève en classe de 4e au Lycée bilingue de Guider, Enga Grace Joyce, 14 ans, a décroché la première place nationale du Concours international épistolaire 2026, parmi 2334 candidats. Elle a reçu son prix le mercredi 28 octobre à Guider, des mains du préfet du Mayo-Louti. Destiné aux jeunes de moins de 15 ans issus des établissements scolaires, le Concours international épistolaire organisé par la Cameroon Postal Service (Campost) valorise l’expression écrite et la créativité des apprenants. (L’Etudiant P.7) Faux médicaments : « La Cemac dégaine son plan de bataille pour 2030 ».

Face à l’ampleur du trafic de produits médicaux en Afrique centrale, la Commission de la Cemac mise sur une feuille de route régionale 2026-2030. Renseignement, harmonisation des lois et surveillance des grands corridors commerciaux sont au cœur de cette riposte. (Intégration P.5)  Actualité Economique : Hydrocarbures : « Faut-il stopper l’hégémonie de Dangote ? ». La Société nationale de raffinage (Sonara) vient de signer un contrat d’approvisionnement en produits pétroliers avec Dangote Industries Limited Holding et MRS Holding. Dans le même temps, le groupe nigérian a créé Dangote Oil & Gas Cameroon SA pour distribuer le carburant. Un secteur où prospère déjà les nationaux. (L’Economie P.3) Produits pétroliers : « Le Joker Dangote ». Un accord commercial tripartite entre la Société nationale de raffinage (Sonara), Dangote Industries Limited et MRS Holding a été signé le 22 octobre 2026. Cet accord vise à sécuriser, une période de 30 mois, l’approvisionnement du Cameroun en produits pétroliers, réduire les coûts d’importation, limiter les fraudes et préserver la sécurité énergétique du Cameroun. (Mutations P.7) Beac / échange des pièces démonétisées: « Echéance au 31 octobre 2027 ». Les gammes de pièces mises en circulation entre 1958 et 1985 restent valables pour les paiements jusqu'au 31 octobre 2026. Mais, leur démonétisation prend effet à partir du 1er novembre 2026. On ne pourra donc plus rien acheter avec ces pièces. Elles restent par contre échangeables pendant un an. (Intégration P.5)

Prospective économique: « L’après-Biya s’invite dans les calculs des agences de notation ». La succession présidentielle n’est plus seulement une énigme politique à Yaoundé : elle est devenue un risque explicitement identifié par les marchés financiers. (Intégration P.4) Travaux publics-entrepreneuriat : « Moulongo Oscar, le bâtisseur infatigable qui transforme le visage de Douala III ».

En achevant l’hôtel de ville de Douala III, l’entrepreneur camerounais signe une réalisation architecturale majeure qui redessine le paysage urbain de Logbaba. Derrière cet édifice, une exigence technique et une vision du BTP tournées vers la transformation des territoires. (Notitia Pp.2-3) Financement de l’agriculture : « Bange Bank Cameroun présente ses solutions Agri-banking aux PME agro-pastorales ». Avec une vision axée sur la modernisation, la sécurisation des transactions et la diversification de ses services, Bange Bank Cameroun se positionne comme un partenaire clé pour l’économie nationale. (La Grande Tribune P.5) Route Magada-Guidiguis : « Bras de fer au sommet pour sauver un chantier de 40 milliards menacé de retard ». Le Ministre Emmanuel Nganou Djoumessi oppose un veto catégorique à la demande de report de l’entreprise Sinohydro et exige une cadence accrue pour livrer les 68,3km avant janvier 2027. (Primeur Hebdo Pp.14-14)

Transformation agricole : « 28 bénéficiaires d’un appui matériel stratégique ». C’est chose faite à Yaoundé : vingt-huit groupements et coopératives des filières maïs, manioc et bananeplantain des régions du Centre, du Littoral et de l’Est ont officiellement reçu des mains du Minepat des équipements de transformation agro-alimentaire d’une valeur cumulée de 60 millions Fcfa. Une initiative portée par le Parec et le Pnud pour dynamiser la production locale, réduire les pertes post-récolte et matérialiser la politique d’import-substitution. (Quotidien Econews Pp.4-5)  Actualité Sportive : Apejes de Mfou: « Francky Manga : un début prometteur à confirmer ». De retour au Cameroun après une expérience en République tchèque, le jeune attaquant de 20 ans a déjà trouvé le chemin des filets en préparation puis en championnat. Des débuts encourageants qui demandent désormais à être confirmés dans la durée. (Le Messager P.11)

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