Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais le lundi 26 octobre 2026, à l’occasion d’un match décalé de la 8e journée de Ligue 1.

Contexte

Les deux clubs occupent les deux premières places du classement. Lyon est en tête grâce à une meilleure différence de buts : 13 buts marqués pour 5 encaissés, contre 14 marqués et 9 encaissés pour le PSG. Les deux équipes comptent chacune quatre victoires depuis le début de saison.

Statistiques PSG – Lyon

Le PSG a remporté six de ses sept derniers matchs contre Lyon, selon 237foot.

Les Parisiens ont marqué lors de 11 de leurs 12 dernières confrontations avec les Lyonnais.

Lyon a trouvé le chemin des filets lors de 12 de ses 13 derniers matchs contre le PSG en Ligue 1.

Au moins trois buts ont été inscrits lors de chacune des sept dernières confrontations entre les deux équipes.

Les deux équipes ont marqué lors de chacun de leurs sept derniers duels.

Six des sept derniers matchs entre le PSG et Lyon à Paris ont donné lieu à au moins huit corners.

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Pronostics gratuits pour PSG vs Lyon en Ligue 1 le 26 octobre 2026

Pronostic buteur pour PSG vs Lyon : Ferran Torres marque et le PSG gagne ou fait match nul (1X) - Cote : 1,95

Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia tous les deux blessés, ce sont Ferran Torres et Désiré Doué qui devraient être les principaux atouts offensifs parisiens. L’Espagnol évoluant plus près du but, il nous semble le mieux placé pour marquer. Par ailleurs, le PSG devrait éviter la défaite devant son public, même face à une équipe lyonnaise en excellente forme.

Pronostic corners pour PSG vs Lyon : moins de 7,5 corners pour le PSG - Cote : 1,42

Lors de huit de leurs neuf dernières confrontations avec Lyon, toutes compétitions confondues, les Parisiens ont obtenu au maximum sept corners. Compte tenu de la bonne forme actuelle des Lyonnais, nous misons sur la poursuite de cette tendance.

Pronostic score exact pour PSG vs Lyon : victoire du PSG 2-1 - Cote : 8,5

La rencontre s’annonce disputée. Le PSG devrait s’imposer à domicile, mais pourrait avoir du mal à inscrire plus de deux buts. De son côté, Lyon semble capable de marquer au moins une fois face au champion en titre.