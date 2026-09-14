L'attaque de la base 101 à Niamey en août 2026 a révélé la vulnérabilité existentielle de l'AES. Analyse d'une nuit qui oblige le Sahel à repenser sa souveraineté.

La tentative de mutinerie contre la base aérienne 101 de Niamey a placé l'AES devant une question existentielle : que deviendrait la Confédération si l'un de ses trois États basculait ?

Niamey, 1 h du matin, 29 août 2026. Des tirs d'armes lourdes déchirent la nuit. La base aérienne 101 est attaquée. Le palais présidentiel est visé. La télévision nationale s'éteint.

Pendant plusieurs heures, la capitale nigérienne vit au rythme des explosions. Au petit matin, la garde présidentielle reprend la base avec l'aide du contingent russe Africa Corps. La mutinerie est contenue.

Mais la question, elle, reste entière.

Une nuit de tirs et d'incertitude à Niamey

Les premiers coups de feu sont entendus vers 1 h du matin, heure locale. Ils proviennent de la zone de l'aéroport international Diori Hamani, qui abrite la base aérienne 101. Très vite, d'autres tirs sont signalés près du palais présidentiel et dans le centre-ville.

La télévision nationale, Télé Sahel, interrompt ses programmes. La radio publique est également à l'arrêt.

Dans un communiqué, le ministère de la Défense évoque « un groupe de soldats dissidents » ayant tenté de s'en prendre à leurs camarades de la base 101 et à certains sites stratégiques. L'intervention rapide des Forces de défense et de sécurité permet de maîtriser la situation.

La garde présidentielle d'Abdourahamane Tiani reprend la base 101 avec l'aide des Russes. « Il y a plusieurs morts dans les rangs des mutins », indique une source diplomatique à Niamey.

Des images diffusées par la télévision nationale montrent des dizaines de soldats se rendant, certains blessés, d'autres assis à terre.

L'AES parle de « trahison »

Le soir même, la Confédération des États du Sahel publie un communiqué. L'organisation dit avoir fait « l'objet de trahison par un groupe de soldats impliqués dans une entreprise de déstabilisation ». Elle salue « la bravoure des forces républicaines loyalistes ».

L'AES réaffirme son soutien total aux institutions nigériennes. Elle appelle à la vigilance.

Cette réaction rapide n'est pas anodine. Cinq jours plus tôt, le 24 août 2026, les 45 députés du Parlement confédéral de l'AES tenaient leur session inaugurale à Niamey. La capitale nigérienne était alors le centre névralgique de la Confédération.

L'attaque vise précisément ce cœur symbolique et opérationnel. La base 101 abrite non seulement l'état-major de la force unifiée de l'AES, mais aussi le quartier général du contingent russe Africa Corps.

La France accusée, Paris dément

Le 5 septembre 2026, le Conseil des ministres nigérien franchit un cap. Dans un communiqué lu lors d'un point de presse, il affirme que l'opération a été « incitée et entretenue par un vaste réseau de connivences à la tête duquel se trouve le régime français de M. Macron ».

Le gouvernement nigérien présente ses condoléances aux familles des « martyrs civils et militaires ». Il remercie l'AES, l'Algérie et la Russie pour leur soutien. Il annonce la constitution d'un dossier documentaire en vue d'« actions devant la justice internationale ».

Interrogé sur RFI, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot rejette ces accusations. Il les qualifie de « pure fantaisie ». « La France n'aurait eu ni intention ni moyen de mobiliser une telle opération », affirme-t-il.

« Tout cela est comme d'habitude une manière de pointer du doigt à tort une responsabilité de la France qui n'existe tout simplement pas. »

Rien ne permet d'établir publiquement et irréfutablement une implication opérationnelle française dans les événements de Niamey. Mais comment la relation franco-nigérienne a-t-elle pu se détériorer au point que cette hypothèse, même non démontrée, puisse sembler vraisemblable à une partie de l'opinion sahélienne ?

L'uranium, symbole d'une rupture consommée

Le dossier de l'uranium résume cette mutation. En mai 2026, le gouvernement nigérien annonce la création de la Société Teloua Safeguarding Uranium Mining Company (TSUMCO SA), en remplacement de la SOMAÏR nationalisée.

Cette décision marque une rupture définitive avec l'opérateur français Orano. Le nom « Teloua » fait référence à la nappe aquifère souterraine sur laquelle se trouvent les installations de la mine COMINAK, exploitée par Orano/Areva de 1978 à 2021, « avec des impacts dramatiques sur les sols, les eaux, la biodiversité et les écosystèmes sahariens autour d'Arlit ».

Depuis 1970, l'uranium nigérien était exploité par Areva, devenue Orano, à travers la SOMAÏR et la COMINAK. En juin 2024, en pleine brouille diplomatique, Niamey retire le permis d'exploitation à Orano. Un an plus tard, la SOMAÏR est nationalisée.

Orano engage des procédures judiciaires. Le Niger dépose plainte contre l'opérateur français pour l'abandon de « plusieurs millions de tonnes » de déchets radioactifs.

La production d'uranium nigérien s'est effondrée. Elle est passée de 4 116 tonnes en 2015 à 962 tonnes en 2024. Aucune exportation d'uranium n'est attendue en 2025, et les projections pour 2026 ont été revues à la baisse.

La diversification comme nouvelle grammaire stratégique

Le Niger ne s'est pas contenté de rompre avec Paris. Il a activement diversifié ses partenaires.

La Russie est devenue le pilier sécuritaire. La coopération est principalement militaire : livraisons d'armes, formation, soutien opérationnel contre les groupes jihadistes. Moscou a ouvert une ambassade à Niamey en 2025. Rosatom est impliqué dans des projets nucléaires civils et a signé un accord pour exploiter des gisements d'uranium nigériens.

La Chine est le partenaire économique. Pékin a sécurisé ses approvisionnements pétroliers via le pipeline Niger-Bénin. En mai 2026, le Niger a obtenu 45 % de la West African Oil Pipeline Co. après renégociation des termes d'exportation.

La Turquie renforce sa présence. En juin 2026, Ankara et Niamey ont signé plusieurs accords de coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'énergie, des mines et du commerce.

Les Émirats arabes unis sont également cités parmi les acteurs qui auraient pu souhaiter un changement politique à Niamey. Ces accusations ne sont pas davantage démontrées. Mais Abou Dhabi est devenu en Afrique un acteur d'investissement, de sécurité et d'influence à l'agenda propre.

L'Algérie, enfin, a entamé un rapprochement avec l'AES depuis début 2026. Le général Tiani s'est rendu à Alger en février 2026. Une réconciliation diplomatique avec le Niger a été annoncée en mars-avril 2026, suivie du lancement du processus de normalisation avec le Burkina Faso.

La vulnérabilité existentielle de l'AES

L'attaque de Niamey a mis en lumière une faille que l'AES ne peut plus ignorer. Si l'un des trois États changeait brutalement d'orientation, accords militaires, circulation des forces, projets économiques, relations extérieures, corridors stratégiques et cohérence politique pourraient être fragilisés presque simultanément.

L'erreur serait de conclure que toutes les difficultés de l'AES viennent de l'extérieur. Un système politique ne devient pas invulnérable parce qu'il nomme ceux qui pourraient lui nuire. Il le devient lorsqu'il réduit les vulnérabilités que n'importe quel adversaire, étranger ou intérieur, pourrait exploiter.

La question fédérale doit sortir du domaine romantique pour entrer dans celui de l'ingénierie institutionnelle. Il ne s'agit pas de faire disparaître le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans un super-État improvisé. Il s'agit de construire un espace où certaines fonctions deviennent tellement imbriquées qu'aucune alternance nationale, mutinerie ou pression étrangère ne puisse les supprimer d'une simple décision gouvernementale.

Défense commune, renseignement, cybersécurité, protection aérienne, industrie de défense, énergie, infrastructures, télécommunications sécurisées, politique scientifique, mécanismes financiers, corridors commerciaux et diplomatie sur les intérêts vitaux devraient constituer un noyau fédéral avant même que le mot fédération ne devienne juridiquement nécessaire.

La souveraineté véritable n'est jamais seulement militaire. Une armée dont les munitions viennent entièrement d'ailleurs peut être courageuse et rester dépendante. Une économie sans énergie ne produit pas. Un État qui ne maîtrise ni ses données, ni ses télécommunications, ni les compétences scientifiques capables d'entretenir ses équipements conserve une part de souveraineté administrée depuis l'extérieur.

L'AES doit passer de la souveraineté proclamée à une souveraineté systémique.

Ce que la France devrait comprendre

La France possède encore en Afrique un capital considérable : histoire entremêlée, langue partagée, familles, diaspora, chercheurs, universités, entreprises et ingénieurs.

Mais le vieux logiciel impérial ne fonctionne plus. La Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde, le Brésil, les États du Golfe et d'autres puissances offrent désormais aux capitales africaines des possibilités de diversification inédites.

Paris commettrait une faute majeure s'il interprétait toute volonté africaine de renégocier un contrat, de diversifier ses partenaires ou de reprendre davantage de contrôle sur une ressource nationale comme une manifestation d'hostilité antifrançaise. Lorsqu'un État français protège une entreprise stratégique ou sécurise son approvisionnement énergétique, personne n'y voit une pathologie nationaliste. Pourquoi le même raisonnement deviendrait-il suspect au sud de la Méditerranée ?

La France de demain devrait pouvoir revenir au Mali, au Burkina Faso et au Niger non précédée de ses soldats, mais de ses ingénieurs, chercheurs, industriels, universités et investisseurs.

L'Afrique ne demande pas nécessairement à l'Occident de devenir son ennemi. Elle lui demande de renoncer définitivement à être son tuteur.

Et maintenant ?

Le 11 septembre 2026, le général Tiani a procédé à un remaniement de la haute hiérarchie militaire. Le général de brigade Mamane Sani Kiaou a été nommé chef d'état-major des Armées, en remplacement du général Moussa Salaou Barmou. Le général Abdourahmane Abou Zataka prend la tête de l'armée de terre. Le général Ismael Sidi Omar devient chef d'état-major adjoint de l'armée de l'Air.

Ce remaniement intervient moins de deux semaines après la mutinerie. Il signale une reprise en main.

L'AES, elle, doit maintenant répondre à une question plus profonde. Son problème historique n'est plus seulement de résister, mais de durer. Elle devra construire des institutions capables de survivre aux hommes, des intérêts communs capables de survivre aux gouvernements, une architecture militaire capable de survivre aux crises politiques nationales et une diplomatie suffisamment diversifiée pour survivre au retrait de n'importe quel partenaire.

Alors seulement le Mali, le Burkina Faso et le Niger auront transformé leur révolte géopolitique en construction historique.

Car l'indépendance consiste à pouvoir dire non. La souveraineté consiste à pouvoir supporter les conséquences de ce non. La puissance commence lorsque ceux qui pourraient souhaiter votre recul savent eux-mêmes que votre chute coûterait désormais davantage que votre existence.

Que s'est-il passé à la base 101 de Niamey ?

Dans la nuit du 28 au 29 août 2026, un groupe de soldats mutins a attaqué la base aérienne 101, le secteur présidentiel et plusieurs points sensibles de Niamey. La garde présidentielle a repris la base avec l'aide du contingent russe Africa Corps. La mutinerie a été contenue.

Le Niger a-t-il accusé la France d'être derrière la mutinerie ?

Oui. Le 5 septembre 2026, le Conseil des ministres nigérien a affirmé que l'opération avait été « incitée et entretenue » par le régime français. Paris a démenti, qualifiant ces accusations de « pure fantaisie ».

Qu'est-ce que l'AES ?

La Confédération des États du Sahel regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Créée le 16 septembre 2023, elle a été érigée en Confédération le 6 juillet 2024. Elle dispose d'une force unifiée d'environ 5 000 hommes, d'une banque d'investissement et, depuis août 2026, d'un Parlement confédéral.

Le Niger a-t-il nationalisé l'uranium français ?

Oui. En mai 2026, le gouvernement nigérien a créé TSUMCO SA en remplacement de la SOMAÏR nationalisée, marquant une rupture définitive avec l'opérateur français Orano. Orano a engagé des procédures judiciaires.