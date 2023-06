Croyance : l’Afrique sous l’emprise des religions étrangères :: AFRICA

Le continent a adopté aveuglement les religions importées et qui leur ont été imposé de force. S’oubliant lui-même, il dépend désormais de ces croyances inadaptées à leurs propres culture, et ce au détriment de leur développement.

L’Afrique serait-elle prisonnière des religions importées ? La question est de plus en plus abordée par des anthropologues et autres chercheurs. L’on sait déjà qu’elle a été le vecteur essentiel de l’esclavage et de la colonisation, l’on sait également que l’introduction des religions occidentales ne s’est pas faite en douceur sur le continent, ceux chargés de la propager ont parfois utilisé l’épée pour l’imposer, au même moment où ils dénigraient et détruisaient les attributs des croyances trouvés sur place. Des centaines d’années plus tard, ces religions ont pris sur le continent tout leur sens, c’est-à-dire « un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. »

Nous partageons aujourd’hui ces réflexions et interrogations de certains panafricanistes, qui abordent avec prudence cette question des religions. L’un relève que la majorité des Africains sont aujourd’hui chrétiens et musulmans, parce que les chrétiens et les musulmans sont venus faire la guerre en Afrique et l’ont gagnée. Si c’était la Chine qui avait fait et gagné la guerre en Afrique, la majorité des Africains seraient aujourd’hui bouddhistes et fiers de l’être. Accepter ces religions imposées, est donc une preuve de soumission, d’acceptation de la défaite. Mais si les Africains avaient gagné la guerre, si personne n’avait attaqué le continent, la majorité des Africains pratiqueraient toujours leurs religions ancestrales sans problème. Et l’Afrique serait sans aucun doute le continent le plus développé du monde, vu son magnifique climat, ses nombreuses ressources naturelles et la force de ses braves hommes et femmes. Pourquoi le christianisme et l’islam freinent le développement de l’Afrique ?

En fait, le peuple africain, pas habitué à ce genre de croyances, ne maitrise pas ces religions. La majorité ne distingue pas la fiction de la réalité, ils ne savent pas ce qui est au sens propre et ce qui est au sens figuré. Alors que les Européens et les Arabes pratiquent ces religions sans problème avec une certaine organisation, ça va dans tous les sens en Afrique. La majorité des Africains sont très naïfs face à ces religions. De nos jours, l’Afrique est considéré comme le continent le plus religieux, au regard du pourcentage élevé de croyants. En fait, les élèves ont dépassé les enseignants. Voici la preuve de la naïveté de l’Afrique.

L’Afrique est le seul continent où l’on trouve le plus d’églises et de mosquées que d’écoles et d’entreprises. On est les seuls à penser que la religion est plus importante que l’éducation, l’emploi et le développement économique. ces lieux de prières sont cent fois plus fréquentés que les bibliothèques et les laboratoires, on est les seuls à placer la croyance au-dessus du savoir et au-dessus de la science. Les pasteurs et les imans sont de loin plus nombreux que les médecins, on est les seuls à faire passer la religion avant la santé. Les Africains sont encore les seuls à faire passer la religion avant l’agriculture. Quand les Arabes et les Européens ont un problème, ils trouvent une solution, et quand nous les Africains avons un problème, on laisse à Dieu. On est les seuls à abandonner nos problèmes à Dieu. Presque tous les continents se protègent avec l’arme nucléaire, seuls les Africains se protègent avec Jésus et Allah. Sommes-nous les seuls à faire confiance à ces dieux. Bref, en observant, en échangeant avec la population, on se rend rapidement compte que la religion passe avant tout sur le continent.

Cette naïveté constitue le principal frein au développement de l’Afrique. Il y a-t-il au monde un exemple d’un pays qui s’est développé non pas grâce à l’industrialisation mais grâce à la religion et aux prières ? Quel est le retard qu’un individu accumule de toute sa vie de tout le temps passé à prier et non à se reposer et se cultiver ? A quoi servira de penser comment l’Afrique va se développer avec des gens aliénés et bornés qui ne pensent qu’au paradis ?

Tu traverses des montagnes de pierres noires dans ton village pour payer l’avion et aller toucher une pierre noire située loin là-bas dans un pays désertique, puis tu reviens en disant que tu as effectué le pèlerinage avec Dieu. Donc ton village a été créé par Satan ?

Les pratiques

Les questions sont aussi nombreuses quant aux pratiques : Lorsque ton grand-père te demande de participer au rituel de la poule dans ton village pour te purifier, tu qualifies cela de sorcellerie. Cependant, quand c’est un juif en Israël qui effectue le même rituel dans son village, tu considères que c’est divin. Lorsque ton grand-père te demande de te purifier sur la montagne sacrée, et autour de la pierre noire dans ton village, tu dis que c’est de la magie. Mais lorsque quelqu’un de culture arabe te demande de te purifier autour de la pierre noire et de la Kaaba dans son village en Arabie Saoudite, tu considères cela comme divin. (Des gouvernements africains, des chefs d’Etat africains payent même ceux qui y vont). Ton grand père te dis de communiquer avec tes ancêtres car ils se trouvent dans le monde invisible et voient des choses que tu ne peux pas voir, étant dans le monde visible, tu qualifies cela de satanisme. Mais lorsque le Vatican et certains imams vénèrent des crânes et communiquent avec leurs ancêtres, tu considères cela comme un commandement de Dieu. Peut-on être ignorants à ce point ?

Tu traverses des montagnes de pierres noires dans ton village pour payer l’avion et aller toucher une pierre noire située loin là-bas dans un pays désertique, puis tu reviens en disant que tu as effectué le pèlerinage avec Dieu. Donc ton village a été créé par Satan ? Tu affirmes que tes ancêtres sont morts et qu’ils ne peuvent rien faire pour toi, mais en même temps tu vénères et cries le nom des ancêtres d’un autre peuple comme Luc, Matthieu, Pierre, Jean, Paul, Jésus tous les jours à l’église et lorsque quelqu’un te demandes, tu dis qu’ils sont morts et ressuscités le troisième jour. Peut-on être ignorant à ce point ? Le feu professeur Kalala Omotunde disait « la graine de l’arbre de la connaissance, c’est l’Afrique qui l’a plantée, c’est l’Afrique qui l’a arrosée, c’est l’Afrique qui a fait qu’elle a porté tant de fruits. »