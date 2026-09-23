Décès de Pierre Douglas Enyegue : l'arbitrage camerounais perd un serviteur

L'ACAF annonce le décès de Pierre Douglas Enyegue, arbitre assistant international et trésorier général, survenu le 20 septembre à Yaoundé. Hommage et contexte.

Le secrétaire général de l'ACAF a confirmé la nouvelle dans un communiqué signé ce mardi. Le corps arbitral camerounais perd l'un de ses représentants sur la scène internationale.

Pierre Douglas Enyegue est mort. L'Association camerounaise des arbitres de football a annoncé la nouvelle dans un communiqué radio-presse daté du 22 septembre, signé de la main de son secrétaire général, Mathurin Ottou. L'arbitre assistant international, également trésorier général de l'ACAF, est décédé le dimanche 20 septembre 2026 à la Clinique Fouda de Yaoundé. Il souffrait d'une maladie dont la nature n'a pas été précisée .

Le communiqué tient en quelques lignes. Pas de détails. Pas de date d'obsèques. Juste l'essentiel : un homme est parti, et ceux qui l'ont côtoyé sur les terrains doivent se préparer à lui rendre hommage .

Derrière la sobriété du texte, il y a le silence d'une institution qui traverse elle-même une zone de turbulences.

Un arbitre de terrain, pas de tribune

Pierre Douglas Enyegue n'était pas un nom que le grand public camerounais connaissait par cœur. Les arbitres assistants vivent dans l'ombre des arbitres centraux, leurs courses le long de la ligne de touche ne font pas les gros titres. Et pourtant.

Sa carte de visite parlait pour lui. Arbitre assistant international pour la FIFA, il figurait sur la liste des officiels camerounais retenus pour les éliminatoires de la CAN 2019 . On le retrouve aussi sur des feuilles de match de Coupe de la Confédération CAF, aux côtés de Blaise Yuven Ngwa et Yanoussa Moussa, en décembre 2018 . Des rencontres continentales, loin des caméras de la télévision nationale. Le genre de matches où l'on juge un arbitre sur sa capacité à tenir une ligne, à anticiper un hors-jeu de deux mètres, à ne pas se tromper dans la dernière minute.

Il était de ces officiels que l'on ne remarque pas. Ce qui, dans ce métier, est souvent le plus beau compliment.

Le trésorier d'une association en guerre

Au moment de sa mort, Pierre Douglas Enyegue occupait le poste de trésorier général de l'ACAF. Un mandat qui, dans le contexte actuel, n'avait rien d'une sinécure.

Depuis 2025, l'association qu'il servait est engagée dans un bras de fer avec la Fédération camerounaise de football, présidée par Samuel Eto'o. En avril 2025, les arbitres camerounais se sont mis en grève pour réclamer 300 millions de francs CFA d'arriérés de primes . Le mouvement a duré deux jours, puis la FECAFOOT a promis de payer. Promesse tenue ? Le dossier n'a jamais été publiquement refermé.

Puis il y a eu août 2025. L'assemblée générale de la FECAFOOT a voté l'expulsion de l'ACAF et retiré son autorisation d'exercer, la remplaçant par une nouvelle structure, l'ACAAF . Une décision que l'ACAF conteste toujours. En mai 2026, le Tribunal arbitral du sport a jugé recevable son recours contre le processus électoral ayant reconduit Samuel Eto'o à la tête de la fédération . La procédure est pendante.

Dans ce climat, le trésorier général de l'ACAF était en première ligne. Gérer les finances d'une association qui n'est plus reconnue par la fédération nationale, tout en préparant la défense juridique devant le TAS : voilà ce que Pierre Douglas Enyegue avait sur son bureau.

Nous n'avons pas pu joindre l'ACAF pour obtenir des précisions sur l'état de ses fonctions au moment de son décès. Le communiqué ne mentionne ni l'âge du défunt ni la durée de son mandat.

Ce que dit le communiqué et ce qu'il ne dit pas

L'ACAF y exprime « sa profonde tristesse » et adresse ses condoléances à la famille éprouvée, « si durement » touchée, ainsi qu'au corps arbitral camerounais .

Le secrétaire général invite « d'ores et déjà » les arbitres de tous grades et de toutes divisions à se mobiliser pour un hommage « appuyé et mérité » . Une manière de dire que la disparition d'Enyegue ne doit pas passer inaperçue, même si l'association n'est plus dans les petits papiers de la FECAFOOT.

Ce que le communiqué ne dit pas : la nature de la maladie. L'âge du défunt. La date des obsèques. La réaction de la FECAFOOT ou de la CAF. Ces informations n'étaient pas disponibles à l'heure où nous écrivions. Si elles le deviennent, cet article sera mis à jour.

Un hommage dans un contexte tendu

Il y a quelque chose d'inconfortable dans ce décès. Pierre Douglas Enyegue meurt au moment où l'institution qu'il servait se bat pour sa survie. L'ACAF appelle à un hommage unitaire, mais l'unité n'est pas vraiment au programme. La FECAFOOT a créé une association rivale. Les arbitres sont divisés entre ceux qui suivent l'ACAF et ceux qui ont accepté la nouvelle structure.

L'hommage à Pierre Douglas Enyegue sera-t-il l'occasion d'un rapprochement ? Ou au contraire d'une démonstration de force de chaque camp ? La question mérite d'être posée. Nous n'avons pas de réponse.

Ce qui est certain, c'est que le corps arbitral camerounais perd un homme qui connaissait les deux visages du métier : la ligne de touche des matches internationaux, et les coulisses d'une association en crise.

Ses obsèques seront annoncées dans les prochains jours. L'ACAF promet un « programme officiel » . En attendant, les arbitres camerounais savent une chose : ils devront se retrouver. Pour un dernier hommage. Dans un contexte qui ne facilite rien.

Qui était Pierre Douglas Enyegue ?

C'était un arbitre assistant international camerounais. Il a officié lors de matches de Coupe de la Confédération CAF et figurait sur la liste des arbitres retenus pour les éliminatoires de la CAN 2019. Au moment de son décès, il était trésorier général de l'Association camerounaise des arbitres de football.

De quoi est mort Pierre Douglas Enyegue ?

Le communiqué de l'ACAF mentionne un décès « des suites de maladie » survenu le 20 septembre 2026 à la Clinique Fouda de Yaoundé. La nature exacte de la maladie n'a pas été précisée.

Quand auront lieu les obsèques ?

Le programme officiel n'était pas encore publié au moment du communiqué, daté du 22 septembre. L'ACAF a indiqué qu'il serait communiqué ultérieurement.

La FECAFOOT a-t-elle réagi ?

Aucune réaction officielle de la Fédération camerounaise de football n'a été rendue publique à l'heure où nous écrivons. Nous mettrons cet article à jour si une déclaration est publiée.

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