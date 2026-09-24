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Lions Indomptables : Bryan Mbeumo prend le brassard
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Cameroun - Lions Indomptables : Bryan Mbeumo prend le brassard

Un nouveau capitaine à la tête des Lions Indomptables. David Pagou a choisi Bryan Mbeumo pour porter le brassard de l’équipe nationale du Cameroun durant la présente trêve internationale.

Le sélectionneur national l’a annoncé ce mercredi en conférence de presse, à la veille de la réception des Comores à Garoua, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

L’attaquant de Manchester United devient ainsi le capitaine des Lions pour cette séquence internationale, avec une éventuelle prolongation de cette responsabilité au-delà de la trêve actuelle.

Pour l’épauler, David Pagou a également nommé deux vice-capitaines : Arthur Avom et Dany Namaso. Le trio sera donc chargé d’encadrer le groupe camerounais durant les prochaines échéances.

Cette rencontre face aux Comores marquera ainsi les premiers pas de Bryan Mbeumo avec le brassard. Une nouvelle responsabilité pour l’international camerounais, appelé à jouer un rôle central dans la campagne des Lions Indomptables.

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