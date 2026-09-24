Cameroun - Championnat de vacance: Stade d'entraînement pour les partis politiques à l’Ouest

Idriss Confiance Mbé fait parler à travers le football ce dimanche 20 septembre 2026 au stade du collège Saint Thomas d’Aquin de Bafoussam.

Le jeune inspecteur de régie financière et homme d’affaires a organisé un mini tournoi de football en honneur aux jeunes du département de la Mifi. Une initiative courue et saluée par son géniteur, Joseph Confiance Fongang, ancien député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). Pour lui, cette action montre que son fils est en phase avec les discours prononcés par le président de la République et président national du Rdpc, Paul Biya.

Moins d’un mois avant, plus précisément le 30 Août 2026, un autre jeune a fait vibrer la commune de Banka, près de Bafang. Au stade du collège bilingue Saint Paul de Bafang à Banka s’est jouée la finale du championnat de vacance baptisé Tchoula Motho For Ever édition V. Pas loin de l’ambiance des meetings politiques, Joseph Clovis Nguéssieuk, maire de la commune de Banka et président national du Mouvement populaire pour le changement(Mpc), a fait venir l’artiste musicien Longué-Longué pour chauffer les populations venues assistés au clap de fin d’une compétition jouée en nocturne.... Les militants et sympathisants du Mouvement populaire pour le changement (Mpc) se sont mis en branle, au rythme des mélodies distillées par l’auteur-compositeur de « Ayo Africa ».

Autre lieu et autre décor de politisation. Il s’agit du département du Ndé du Festi Foot Paul Biya. La reine-mère Célestine Ketcha Courtès en qualité de présidente de la section RDPC du Nde-nord, a profité de la mobilisation autour de ce tournoi pour parler des échéances électorales à venir. Elle a félicité la jeunesse du Ndé qui, depuis 16 ans, se mobilise chaque année pour célébrer le Chef de L’État en profitant des vacances. Célestine KETCHA COURTÈS a invité les jeunes, femmes et hommes inscrits sur les listes électorales a resté éveiller et à ne pas se laisser distraire par les vendeurs d’illusion. Elle a permis de comprendre que le Président Paul Biya est celui avec qui la paix, l’unité, et le développement du Ndé est garantie. « L’amour du président de la République pour le Ndé est visible, permanent et même palpable à travers les réalisations et infrastructures qui chaque année conduit à la modernisation du département du NDÉ et améliore nos conditions de vie », souligne Célestine Courtes Kectha.

A Bafoussam, c’est le Professeur Pascal Nguihe Kante qui a maintenu le cap d’un tournoi de football similaire. Pour lui, l'objectif de cet événement est clair : occuper sainement la jeunesse pendant les vacances. Il a souligné : « Nous avons pensé dès le début qu'il fallait créer un cadre pour la jeunesse pendant les vacances, au lieu de se lancer dans des activités souvent préjudiciables à leur avenir. Il s'agit de rassembler les jeunes et surtout de dénicher de grandes vedettes du football

Le Ministre Secrétaire Général Adjoint des services du Premier Ministre, promoteur de l'événement à travers son œuvre sociale le Centre Communautaire de la Jeunesse de la Mifi (Ccjm), le Professeur Pascal Nguihé Kanté a salué l'esprit de fair-play des athlètes, la célébration de la victoire pour les uns et l'acceptation de la défaite pour les autres avec dignité. L'adhésion à la philosophie de ce championnat a permis de valoriser durant deux mois l'expression du renforcement du vivre ensemble harmonieux, de l'unité et de l'intégration nationale.

Outre le sport, d'autres jeunes ont suivi plusieurs formations, gages de l'insertion socioprofessionnelle et ont vibré au rythme des activités de divertissement. Il s'agit de l'informatique et des petits métiers comme l'artisanat, la poterie et la fabrication du savon et des gels. Pour ce dernier cas, les autorités administratives présentes au Stade Municipal de Bamendzi dans l'après-midi d'hier ont reçu des échantillons de la part de ces jeunes. À l'orée des prochaines élections locales, le Ministre Pascal Nguihé Kanté a recommandé de garder toute la lucidité et d'éviter de se laisser distraire par le tribalisme, la division et le déni des institutions et de ceux qui les incarnent. Il a félicité la multiplication des infrastructures sportives par le Président de la République Paul Biya dans la région de l'Ouest Cameroun.

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