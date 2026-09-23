Afrique - Paris sportifs au Maghreb : pourquoi la nuit de Blida hante encore les parieurs algériens

Un jeune Algérois sur trois de moins de 35 ans a déjà parié de l'argent sur un match de football, selon les estimations qui circulent chez les régulateurs du Maghreb, faute de chiffre officiel unique dans une zone où l'activité reste, pour l'essentiel, hors des radars fiscaux.

Ce marché invisible pèse des milliards de dirhams rien qu'au Maroc. Il prospère sur l'application postale algérienne. Et il porte, dans sa mémoire collective, la trace d'un soir précis : le 29 mars 2022, à Blida, quand l'Algérie a perdu sa qualification pour le Mondial à la 124e minute d'un match de barrage face au Cameroun. Cette enquête raconte ce que ce match dit du rapport du Maghreb aux paris sportifs, et pourquoi les traumatismes collectifs du football nourrissent, plus qu'on ne le croit, l'appétit pour le pari.

Blida, 29 mars 2022 : la nuit qui a brisé l'Algérie

Stade Mustapha-Tchaker, Blida. L'Algérie reçoit le Cameroun pour le match retour des barrages de qualification au Mondial 2022. À l'aller, à Yaoundé, les deux équipes s'étaient neutralisées 1-1. Ce soir-là, dans une ambiance électrique, les Fennecs égalisent en fin de match sur une tête d'Aïssa Mandi et croient tenir leur qualification aux prolongations. Ils se trompent.

À la 124e minute, dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, Collins Fai récupère un ballon repoussé par le gardien Raïs M'Bolhi et centre depuis l'aile droite. Michael Ngadeu remise de la tête en retrait. Karl Toko Ekambi n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 2-1. Le Cameroun file au Mondial, l'Algérie reste à quai.

Contrairement à une idée largement répandue et encore relayée aujourd'hui, ce but décisif n'a rien d'une main litigieuse. C'est une reprise de volée propre, sur une remise de la tête tout aussi régulière. La vraie polémique se loge ailleurs, sur le premier but camerounais signé Choupo-Moting en première période : la Fédération algérienne de football (FAF) a dénoncé une faute non sifflée sur Mandi dans la construction de l'action, et deux penalties non accordés en faveur de l'Algérie, sur des situations impliquant Youcef Belaili et Islam Slimani. La FAF a saisi la commission d'arbitrage de la FIFA, réclamant la rejouabilité du match. Djamel Belmadi, effondré sur le banc à l'issue de la rencontre, a parlé d'un dossier "lourd" contre l'arbitre gambien Bakary Gassama. La FIFA a tranché sans détour : les incidents ont été "examinés avec soin", conformément au protocole VAR, et le match ne sera pas rejoué. Sans preuve de corruption, l'instance mondiale n'a jamais eu l'intention de revenir sur le résultat.

Sur le terrain, la scène reste l'une des plus dures vécues par une génération de supporters algériens qui avaient tous télécharger 1xbet apk pour miser sur leur équipe fanion. Mehdi Mandi, Rachid Ghezzal, Ramy Bensebaïni, Adam Guedioura : les larmes coulent, le stade se tait d'un coup. "Tout s'effondre en deux secondes, on sent que quelque chose se dérobe sous nos pieds", résumera un membre du staff technique algérien dans les jours suivants. Cette défaite, aussi brutale qu'inattendue pour une sélection sacrée championne d'Afrique trois ans plus tôt, a laissé une cicatrice qui dépasse le seul terrain sportif. Elle est devenue, dans la culture populaire footballistique maghrébine, un point de référence : un raccourci pour dire "tout peut basculer en une seconde", y compris quand on a de l'argent engagé sur un résultat.

Paris sportifs au Maghreb : un marché énorme, une légalité à trous

Le Maghreb parie massivement sur le football. Mais dans les trois pays qui composent son noyau central, Algérie, Maroc et Tunisie, la loi n'a jamais vraiment suivi le rythme du marché. Résultat : un système à deux vitesses, où un opérateur public sous monopole coexiste avec une nébuleuse de plateformes étrangères que personne ne parvient réellement à endiguer.

Algérie : un monopole d'État contourné à ciel ouvert

En Algérie, la loi est sans ambiguïté sur le papier. La loi 18-05 sur le commerce électronique interdit les jeux d'argent, paris et loteries en ligne. Les articles 165 à 168 du code pénal et l'article 612 du code civil encadrent le tout, avec deux exceptions seulement : les courses hippiques, et le Pari sportif algérien (PSA), organisme public créé en 1966 et placé sous la tutelle du ministère des Sports, seul habilité à collecter des mises sur le territoire national.

Dans les faits, cette exclusivité légale tient surtout sur le papier. Une économie parallèle s'est installée via des groupes sur les réseaux sociaux, certains rassemblant des milliers de membres qui échangent pronostics et récits de gains. Autour de ces groupes gravite tout un écosystème d'intermédiaires, qui facturent leurs services pour alimenter en argent des comptes sur des plateformes étrangères, souvent via Baridi Mob, l'application mobile d'Algérie Poste. Le directeur général du PSA, Mohamed Biri, a qualifié ces plateformes étrangères d'"illégales" et affirmé avoir alerté les autorités. À ce jour, aucun chiffre officiel ne permet de mesurer précisément l'ampleur de ce marché gris, ce qui n'empêche pas les observateurs de le décrire comme massif et en expansion continue.

Maroc : la MDJS contre 1xBet, une guerre judiciaire ouverte

Le Maroc dispose du cadre le plus ancien et le plus verrouillé du Maghreb. La Marocaine des jeux et des sports (MDJS) détient un monopole établi en 1966, renforcé en 1970 et prolongé jusqu'en 2036 par une convention signée avec l'État en 2016. Sur le papier, aucun opérateur privé n'a le droit d'organiser des paris sportifs dans le royaume.

La réalité du marché raconte une tout autre histoire. Selon les propres estimations de la MDJS, le volume des mises placées chaque année sur des plateformes de paris sportifs non autorisées atteindrait 3,5 milliards de dirhams, pour environ 500 millions de dirhams de pertes annuelles pour le Fonds national de développement du sport, et près de 200 millions de dirhams de manque à gagner fiscal pour le Trésor. En juin 2025, l'Office des changes a signalé 7,2 millions de dirhams de transferts de devises non autorisés vers 1xBet, l'opérateur le plus explicitement visé par les autorités marocaines. La MDJS a déposé une plainte au parquet dès mars 2023, puis lancé en 2025 une procédure en référé pour contraindre les trois principaux fournisseurs d'accès internet du pays, Maroc Telecom, Inwi et Orange, à bloquer l'accès aux plateformes non autorisées. Trente-six plaintes visent des créateurs de contenu faisant la promotion de ces sites, trente-six autres des agents ou intermédiaires, et deux des associations sportives ayant noué des partenariats de sponsoring avec ces opérateurs.

Tunisie : le flou juridique le plus ancien du Maghreb

La Tunisie navigue depuis un demi-siècle dans une zone grise. Le décret-loi n°74-20 du 24 octobre 1974 interdit les jeux où le hasard prédomine sur l'adresse. Une exception est créée en 1984 avec la loi n°63, qui institue Promosport, société publique placée sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, seule habilitée à organiser des pronostics sportifs. Le Conseil de la concurrence tunisien a d'ailleurs tranché à plusieurs reprises que "l'organisation de paris sportifs relève du monopole exclusif de l'État", notamment dans des décisions rendues contre les opérateurs privés CasualBet en 2019 et Tunibets en 2020.

L'État a tenté, sans grand succès, de fiscaliser plutôt que d'interdire : une taxe de 15% sur les écarts de paris instaurée par la loi de finances 2021, remplacée en 2023 par une taxe de 25% sur les gains des parieurs, deux mesures restées largement lettre morte faute de moyens de contrôle sur des opérateurs hébergés à l'étranger. En juin 2025, le ministre des Sports Sadok Mourali a annoncé, lors d'une conférence internationale sur la corruption dans le sport organisée avec le Conseil de l'Europe, qu'un projet de loi encadrant spécifiquement les jeux de hasard et les paris sportifs était en préparation. La Tunisie a par ailleurs rejoint la convention de Macolin du Conseil de l'Europe contre la manipulation des compétitions sportives, en tant que membre observateur.

Pourquoi le foot rend accro au pari

Le profil type du parieur africain est jeune, connecté, et souvent précaire. Le continent compte environ 200 millions de personnes âgées de 15 à 24 ans, une classe d'âge massivement touchée par le chômage ou le sous-emploi. Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne étudiés par des observateurs du secteur, plus de la moitié des parieurs ont moins de 35 ans, avec des volumes impressionnants : environ 60 millions de parieurs réguliers seraient recensés au Nigeria, misant en moyenne l'équivalent de 5 millions de dollars par jour à l'échelle du pays. Ces données concernent d'abord l'Afrique subsaharienne, mais le mécanisme qu'elles révèlent, la promesse d'un gain rapide face à un horizon économique bouché, s'applique tout autant au Maghreb.

Trois ingrédients expliquent cette expansion continue. D'abord, la pénétration massive du smartphone, qui a transformé chaque téléphone en guichet de paris ouvert 24 heures sur 24. Ensuite, la généralisation du paiement mobile, Baridi Mob en Algérie n'étant qu'un exemple parmi d'autres à l'échelle du continent, qui a supprimé la friction entre l'envie de parier et la mise effective. Enfin, une ferveur footballistique qui n'a pas d'équivalent dans d'autres régions du monde : au Maghreb, un match de sélection nationale arrête littéralement le pays, et cette intensité émotionnelle se transforme naturellement en appétit pour le pari, comme le résumait un jeune parieur camerounais interrogé après un gain sur un match du Brésil : "Je suis très content, le Brésil vient de me faire gagner 15 000 FCFA."

Le syndrome Blida : quand un traumatisme collectif dope les paris

C'est là que la nuit du 29 mars 2022 dépasse le simple souvenir douloureux. Les acteurs du secteur des paris sportifs le savent : les matchs les plus chargés émotionnellement, ceux qui se terminent dans la polémique ou l'injustice ressentie, ne calment pas l'appétit des parieurs. Ils l'attisent.

Le mécanisme est documenté par les spécialistes du comportement des joueurs sous le nom de "loss chasing", la tentation de miser davantage après une défaite ou une désillusion pour tenter de compenser la frustration ressentie. Un match comme Algérie-Cameroun 2022, qui combine élimination inattendue, sentiment d'injustice arbitrale et symbole national, coche toutes les cases qui poussent un parieur à revenir sur l'application dès le match suivant, souvent avec une mise plus élevée que d'habitude. Ce n'est pas un hasard si, chaque fois que l'Algérie et le Cameroun se recroisent en Coupe d'Afrique des nations ou en qualifications, le souvenir de Blida ressurgit spontanément dans les groupes de pronostiqueurs, alimentant à la fois les théories de match truqué, jamais prouvées, et des volumes de paris nettement supérieurs à la moyenne sur ce type d'affiche.

Cette mécanique explique aussi pourquoi les régulateurs marocain et tunisien insistent autant, dans leurs textes récents, sur la lutte contre la manipulation des compétitions sportives : plus un match génère d'enjeu émotionnel et de controverse, plus il devient une cible pour les paris irréguliers et les rumeurs qui les accompagnent. Trois ans et demi après Blida, l'histoire continue d'être citée, à raison ou à tort, dans les discussions sur l'arbitrage et les paris, la preuve qu'un traumatisme collectif de stade a une durée de vie bien plus longue qu'un simple résultat sportif.

FAQ - Paris sportifs au Maghreb et match Algérie-Cameroun 2022

Le but de Toko Ekambi contre l'Algérie était-il une main ?

Non. Le but décisif marqué à la 124e minute est une reprise régulière sur une remise de la tête de Michael Ngadeu. La polémique arbitrale de ce match porte sur le premier but camerounais et deux penalties non accordés à l'Algérie, pas sur ce but final.

Les paris sportifs sont-ils légaux en Algérie ?

Seul le Pari sportif algérien (PSA), organisme public créé en 1966, est autorisé à collecter des mises sur le territoire. Les plateformes étrangères sont illégales, mais un marché gris s'est développé via les réseaux sociaux et les applications de paiement mobile.

Pourquoi le Maroc poursuit-il 1xBet en justice ?

La MDJS, qui détient le monopole légal des paris sportifs au Maroc jusqu'en 2036, réclame le blocage judiciaire de 1xBet et d'autres opérateurs non autorisés, accusés de faire perdre chaque année environ 500 millions de dirhams au Fonds national de développement du sport et 200 millions de dirhams de recettes fiscales à l'État.

La Tunisie va-t-elle légaliser les paris sportifs en ligne ?

Un projet de loi encadrant les jeux de hasard et les paris sportifs est en préparation depuis 2025, annoncé par le ministère des Sports tunisien, mais aucun texte définitif n'a encore été adopté à ce jour.

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