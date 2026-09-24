Cameroun - BRT Yaoundé : le projet relancé, dix ans après les promesses

BRT Yaoundé : le projet TransYaoundé relancé. 22 km, 28 stations, 52 bus électriques. Olembé-Ahala, 200-300 FCFA. Mais après dix ans de promesses, où en est-on vraiment ?

Le BRT TransYaoundé, promis depuis 2015, a été officiellement relancé le 23 septembre 2026. 22 kilomètres, 28 stations, 52 bus électriques. Mais entre les annonces et le bitume, il y a un fossé que personne n'a encore comblé.

Le 23 septembre 2026, à l'Hôtel de Ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana a relancé le projet de Bus Rapid Transit TransYaoundé. 22 kilomètres, 28 stations, 52 bus électriques articulés, 43 000 passagers par jour. Sur le papier, la capitale camerounaise tient enfin son remède à la congestion.

Mais il y a un problème. Ce projet, on le promet depuis 2015. On l'a relancé en 2019. On l'a encore annoncé en 2024. Aujourd'hui, on entre dans une "phase d'études et de concertations". Pas de pelleteuse. Pas de bitume. Pas de bus. Juste des études.

Et cette fois, ce sera différent ?

BRT Yaoundé : Olembé-Ahala, le corridor qui doit tout changer

Le tracé est connu. Il reliera la plateforme multimodale d'Olembé, dans le nord de Yaoundé, au quartier Ahala, dans le sud. 22 kilomètres. Vingt-huit stations à quai central. Des bus électriques articulés de 18 mètres. À terme, 52 véhicules pour transporter jusqu'à 43 000 passagers par jour.

Le corridor desservira Messassi, Etoudi, l'Hôtel de Ville, le marché central, le Poste central, Mvog-Mbi et Mvan. Autrement dit, les points névralgiques de la capitale. Ceux où les embouteillages transforment chaque trajet en épreuve.

Le tarif annoncé : entre 200 et 300 FCFA. Le temps de trajet entre Olembé et Ahala passerait de 80 à 65 minutes. Sur le papier, une amélioration modeste. Dans les faits, une révolution pour des usagers habitués à bien pire.

Dix ans de promesses, zéro kilomètre de BRT

L'histoire du BRT à Yaoundé est une chronologie de rendez-vous manqués.

2015. Le ministère des Finances annonce, dans un mémorandum signé avec l'entreprise brésilienne Marcopolo, la construction de deux lignes pilotes à Yaoundé et Douala. Mise en service espérée : 2018. Le projet n'a jamais dépassé le stade des études topographiques.

2019. Relance sous l'appellation "Mobilise Your City". Un Plan de mobilité urbaine soutenable est élaboré pour la Communauté urbaine de Yaoundé. Le coût du corridor Olembé-Ahala est chiffré à 36 milliards FCFA. Les travaux devaient démarrer en 2026.

2024. Le projet MoVe Yaoundé est lancé, financé par l'Union européenne, l'AFD et le BMZ allemand à hauteur de 6,8 millions d'euros pour les études. Célestine Ketcha Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, promet une mise en service en 2028.

2026. Retour à la case départ. Le maire Luc Messi Atangana relance officiellement le projet. On parle désormais d'une "phase d'études et de concertations". Encore.

Ce que disent les chiffres, ce qu'ils cachent

Le BRT TransYaoundé est porté par l'Agence française de développement et la coopération allemande, avec l'appui financier de l'Union européenne. Le projet s'inscrit dans le programme "Cameroun : villes vertes, inclusives et durables".

Le coût global du corridor pilote est estimé à 36 milliards FCFA, achat des bus électriques compris. Le financement potentiel de l'AFD est évalué entre 100 et 180 millions d'euros, avec un possible cofinancement de bailleurs européens.

Mais le calendrier reste flou. Aucune date ferme de démarrage des travaux n'a été annoncée. Aucun contrat de construction n'a été attribué. La phase actuelle est consacrée aux études et aux concertations.

À Douala, le BRT avance, cahin-caha

Le contraste avec Douala est frappant. Dans la capitale économique, le projet de BRT a connu lui aussi des retards. La Banque mondiale, principal bailleur, a menacé de résilier son financement.

Mais une étape a été franchie. En octobre 2025, la Communauté urbaine de Douala a lancé les premiers appels d'offres pour l'aménagement de 12,5 kilomètres de voiries d'accès. En juillet 2026, l'entreprise chinoise China First Highway Engineering Co. a décroché un marché de 18,6 milliards FCFA TTC pour un premier tronçon de 12,594 kilomètres.

Le programme global de Douala est évalué à 335,3 milliards FCFA. La Banque mondiale finance 261 milliards. Le solde doit être couvert par un partenariat public-privé et par la Ville de Douala.

À terme, le réseau de Douala comprendra quatre lignes, 28 kilomètres de couloirs réservés, 48 stations et 5 gares multimodales. Mais là aussi, les études de rentabilité sont encore en cours.

Les questions qui fâchent

Pourquoi le BRT de Yaoundé met-il dix ans à décoller ? Pourquoi les études s'accumulent-elles sans jamais déboucher sur des travaux ? Pourquoi Douala avance-t-elle, même lentement, quand Yaoundé piétine ?

Une partie de la réponse tient à la gouvernance. À Yaoundé, le projet est porté par la Communauté urbaine, le MINHDU, l'AFD, la GIZ et l'UE. Cinq entités, cinq agendas, cinq calendriers. À Douala, la Banque mondiale joue un rôle de chef d'orchestre, avec des conditionnalités strictes.

L'autre partie tient au financement. Le BRT de Douala bénéficie d'un prêt de 261 milliards FCFA de la Banque mondiale. Celui de Yaoundé n'a pas encore bouclé son plan de financement. L'AFD évoque un possible prêt de 100 à 180 millions d'euros, sans engagement ferme à ce stade.

Ce qui attend les Yaoundéens

Pour l'instant, rien. Pas de bus, pas de voies réservées, pas de stations. Seulement des études et des concertations. La prochaine étape, selon les autorités, sera la finalisation des propositions techniques et financières avant le lancement opérationnel.

Combien de temps ? Personne ne le dit. Le calendrier officiel évoque une mise en service en 2028. Mais ce calendrier a déjà été repoussé trois fois. En 2015, c'était 2018. En 2019, c'était 2028. En 2024, c'était encore 2028. En 2026, on parle toujours de 2028.

Les Yaoundéens, eux, continuent de prendre les mototaxis. Ils continuent de subir les embouteillages. Ils continuent d'attendre.

Quand le BRT de Yaoundé va-t-il démarrer ?

Officiellement, les travaux devraient commencer en 2026 pour une mise en service en 2028. Mais ce calendrier a déjà été repoussé plusieurs fois. Aujourd'hui, on est encore en phase d'études.

Combien de bus et de stations pour le BRT TransYaoundé ?

28 stations et 52 bus électriques articulés de 18 mètres. À terme, le système doit transporter 43 000 passagers par jour.

Quel est le tracé du BRT à Yaoundé ?

Le corridor relie Olembé, au nord, à Ahala, au sud. 22 kilomètres. Il passe par Messassi, Etoudi, l'Hôtel de Ville, le marché central, le Poste central, Mvog-Mbi et Mvan.

Pourquoi le BRT de Yaoundé prend-il autant de retard ?

Les raisons sont multiples : gouvernance éclatée entre plusieurs institutions, financement non bouclé, calendrier politique. Le projet est promis depuis 2015 mais n'a jamais dépassé le stade des études.

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