États-Unis - J.D. Vance contre Netanyahu : la guerre secrète qui fissure la Maison-Blanche

J.D. Vance refuse d'appeler la guerre Iran une « guerre » et défie Netanyahu. Analyse d'une rupture qui pourrait redessiner la droite américaine et 2028.

Le vice-président des États-Unis ne prononce plus le mot. « Je ne qualifierais pas cela de guerre », a déclaré J.D. Vance le 3 septembre 2026, depuis le podium de la salle de presse de la Maison-Blanche. Six mois après le début des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, le 28 février, le numéro deux de l'administration Trump refuse toujours de nommer ce qui a tué dix-huit soldats américains et des milliers de civils.

Ce n'est pas une gaffe. C'est une stratégie.

Derrière cette formule répétée « pas de tirs actifs en ce moment » se cache une opération politique méticuleuse. Vance, ancien Marine ayant servi en Irak, s'était fait élire en 2024 sur une promesse simple : pas de nouvelles guerres. Il a répété pendant la campagne que « Donald Trump est le candidat de la paix ». Aujourd'hui, il doit composer avec un président qui a ordonné les frappes.

Ce que Vance dit vraiment quand il parle d'Ormuz

Le vice-président a été plus précis qu'il n'y paraît lors de cette conférence de presse. Interrogé sur la fin du conflit, il a botté en touche : « Vous devriez demander aux Iraniens ». Puis il a livré un argument économique : le contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz est « effectivement terminé », a-t-il affirmé, et les flux pétroliers sont revenus à leurs niveaux d'avant-guerre.

Traduction : la guerre a atteint son objectif. Inutile de continuer.

C'est un message adressé à deux publics. À l'électorat MAGA, d'abord, qui gronde. Des figures comme Tucker Carlson, Megyn Kelly ou Marjorie Taylor Greene dénoncent ouvertement une « guerre d'Israël » qui trahit le « America First » promis. Selon un sondage PBS News/NPR/Marist publié en mars 2026, 56 % des Américains s'opposent à l'action militaire en Iran.

Aux donateurs républicains pro-israéliens, ensuite. Vance les a rencontrés le 1er septembre à Las Vegas, lors du sommet de la Republican Jewish Coalition. Un exercice d'équilibriste. Devant cette salle sceptique, il n'a pas reculé : « Beaucoup de gens ici ne sont pas d'accord avec ce que Tucker Carlson a dit », a-t-il reconnu, avant de défendre son choix de s'exprimer sur des plateformes controversées.

Le message est clair : Vance ne coupera pas les ponts avec l'aile anti-guerre de son parti.

Netanyahu, la brouille qui ne dit pas son nom

La relation entre J.D. Vance et Benjamin Netanyahu s'est dégradée par étapes. En mars, un appel téléphonique tendu. Vance conteste alors les prévisions du Premier ministre israélien, notamment l'idée qu'un soulèvement populaire renverserait le régime iranien.

En juin, la rupture devient publique. « Si j'étais au cabinet du gouvernement israélien, je n'attaquerais peut-être pas le seul allié puissant qu'il me reste dans le monde entier », lance-t-il. En juillet, sur le podcast de Joe Rogan, il accuse certains membres du gouvernement israélien de vouloir influencer la politique américaine pour prolonger le conflit.

Le 28 juillet, Netanyahu obtient une rencontre privée à Blair House, à Washington. Les officiels des deux camps décrivent une conversation « directe et franche ». Le lendemain, Netanyahu affirme avoir « aplani » les différends. Mais les photos de la réunion, analysées par une experte en langage corporel citée par l'Indian Express, montrent un Vance « tendu », les mâchoires serrées, physiquement éloigné des autres dirigeants.

2028 : la vraie guerre est pour dans deux ans

Vance ne fait rien au hasard. Chaque critique de Netanyahu, chaque refus de prononcer le mot « guerre », chaque apparition sur des plateformes conservatrices s'inscrit dans une trajectoire : l'élection présidentielle de 2028.

Les sceptiques républicains juifs le disent à voix haute. Certains préféreraient Marco Rubio. Ted Cruz a publiquement douté que le parti se soit rallié derrière Vance. Mais Vance avance. Il a participé au sommet de la RJC. Il a défendu sa stratégie médiatique. Il a laissé entendre que la droite devait « aller partout ».

Un ancien conseiller républicain, interrogé sous couvert d'anonymat, résume : « Vance joue le long terme. Il sait que la base MAGA est anti-guerre. Il sait que Trump ne peut pas se représenter. Il se positionne comme l'héritier naturel de ce sentiment. »

Rien dans les propos publics de Vance ne confirme cette lecture. Mais les actes s'accumulent.

J.D. Vance est-il contre la guerre en Iran ?

Vance se présente comme un « sceptique des interventions militaires étrangères ». Il refuse de qualifier le conflit actuel de « guerre » tout en reconnaissant des « flambées ». Il plaide pour la diplomatie plutôt que l'escalade.

Pourquoi Vance est-il en conflit avec Netanyahu ?

Vance critique publiquement la gestion israélienne du conflit et accuse certains responsables israéliens de saper les efforts diplomatiques américains. Netanyahu lui reproche ses critiques publiques.

Le mouvement MAGA est-il divisé sur l'Iran ?

Oui. Des figures influentes comme Tucker Carlson, Megyn Kelly et Marjorie Taylor Greene dénoncent la guerre comme une trahison du « America First ». Mais une majorité d'électeurs républicains soutient encore l'action militaire.

Vance peut-il être candidat en 2028 ?

Vance est considéré comme le favori pour l'investiture républicaine. Mais certains donateurs pro-israéliens et élus comme Ted Cruz expriment des réserves.

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