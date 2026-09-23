Cameroun - Argent matchs amicaux: L'Association des clubs de football amateur attrait Samuel Eto'o en justice

Le climat se tend davantage autour de la Fédération Camerounaise de Football.

À l'issue d'une réunion extraordinaire, l'Association des Clubs de Football Amateur du Cameroun (ACFAC) a décidé de saisir la justice. Elle a porté plainte contre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o.

L'Association évoque des soupçons de détournement de deniers publics et de malversations financières. Sa plainte porte sur la gestion des retombées financières de quatre matchs amicaux internationaux des Lions Indomptables, disputés contre l'Ouzbékistan, la Corée du Sud, le Mexique et la Russie.

Le dossier le plus sensible est celui de la rencontre amicale Russie – Cameroun d'octobre 2023, jouée à Moscou. Selon l'ACFAC, les primes liées à ce match, estimées à 567 570 euros, soit près de 372 millions de FCFA, n'auraient jamais atterri sur les comptes officiels de la Fédération. Les fonds auraient été orientés vers un compte bancaire externe dont la FECAFOOT ne serait pas titulaire.

Pour appuyer sa démarche, l'ACFAC affirme avoir transmis aux magistrats du Tribunal Criminel Spécial (TCS) les contrats commerciaux desdites rencontres, ainsi que l'ensemble des documents administratifs relatifs aux financements débloqués par l'État camerounais.

En face, la FECAFOOT réfute en bloc. Sa direction dénonce une campagne de dénigrement orchestrée à partir de documents internes qui auraient été partagés de manière frauduleuse.

Le TCS ne s'est pas encore prononcé sur la suite à donner à cette plainte.

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