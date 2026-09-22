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CAN 2027 : les Lions indomptables lancent leur rassemblement à Yaoundé
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Cameroun - CAN 2027 : les Lions indomptables lancent leur rassemblement à Yaoundé

Les Lions indomptables entament ce lundi 21 septembre 2026 leur regroupement à Yaoundé, en prélude aux deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027, ainsi qu’à une rencontre amicale face à la Côte d’Ivoire.

Sous la conduite de David Pagou, la sélection camerounaise prend progressivement ses quartiers à l’hôtel Hilton de Yaoundé. Les coéquipiers de Samuel Kotto préparent notamment les deux premières journées des qualifications pour la CAN 2027, compétition qui sera coorganisée par l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie.

La journée de ce lundi débute par une séance d’étirements programmée dans la matinée au gymnase de l’hôtel Hilton. Elle sera dirigée par Bryan Meyeke, préparateur physique des Lions indomptables.

Dans l’après-midi, à partir de 17 heures, le public et les médias accrédités pourront assister aux trente premières minutes de la séance d’entraînement de la sélection nationale au stade militaire de Yaoundé.

14 joueurs déjà présents

À l’ouverture du rassemblement, quatorze joueurs avaient déjà rejoint le camp des Lions. Il s’agit de Samuel Kotto, Kévin Keben, Lilian Paul René Njoh, Emmanuel Moungam A Ngon, Blondy Noukeu, Ryan Fosso, Harouna Djibirin, Angel Yondjo, Mahamadou Nagida, Arthur Avom, Simon Ngapandouentbu, Junior Tchamadeu, Ivan Cédric Bikoue Embolo et Maël Fernandez Monyebe.

Deux autres joueurs, Che Malone et Merlin Lako Wendeu, sont attendus dans la matinée et à la mi-journée pour compléter progressivement le groupe.

Les dix derniers membres de la liste de 26 joueurs sont, eux, attendus lundi soir et dans les premières heures de mardi 22 septembre.

Le staff technique disposera ainsi progressivement de l’ensemble de son groupe pour préparer les prochaines échéances internationales, avec notamment les confrontations face aux Comores et au Congo dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027, avant le rendez-vous amical contre la Côte d’Ivoire, programmé le 3 octobre 2026.

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