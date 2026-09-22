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Nkoteng : un homme retrouvé près d’un corps, une restauratrice arrêtée
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Cameroun - Nkoteng : un homme retrouvé près d’un corps, une restauratrice arrêtée

À Nkoteng, une enquête est en cours après l’interpellation d’un homme retrouvé près d’un corps sans vie et d’une restauratrice citée dans ses déclarations.

Nkoteng : deux suspects interpellés dans une affaire de chair humaine

À Nkoteng, dans la Haute-Sanaga, deux personnes ont été interpellées après la découverte d’un homme près d’un corps sans vie à Ézezang. Les enquêteurs cherchent désormais à vérifier les déclarations qui ont conduit vers une restauratrice connue sous le nom de « Mama Aïssatou ».

L’affaire commence à Ézezang, localité située non loin de Sa’a. Selon plusieurs médias camerounais qui rapportent les premières informations sur le dossier, des habitants auraient surpris un homme d’une quarantaine d’années dans une zone de broussailles, à proximité d’un corps sans vie.

L’homme aurait été maîtrisé avant l’arrivée des forces de l’ordre.

La victime n’a, à ce stade, pas été publiquement identifiée. Certains récits indiquent qu’elle portait notamment un pantalon de type militaire. 

Une restauratrice de Nkoteng citée dans l’enquête

Les déclarations attribuées au suspect ont ensuite orienté les investigations vers Nkoteng.

L’homme aurait affirmé qu’il agissait pour le compte d’une restauratrice connue sous le nom de « Mama Aïssatou ». Selon les informations publiées par plusieurs médias, cette femme aurait ensuite été interpellée par les forces de l’ordre.

C’est à partir de ces déclarations que l’hypothèse d’une éventuelle commercialisation de chair humaine dans un établissement de restauration a commencé à circuler.

Mais une distinction s’impose.

À ce stade, il s’agit d’éléments d’enquête et d’accusations rapportées par la presse. Aucun document judiciaire officiel consulté ne permet d’affirmer que de la chair humaine aurait effectivement été servie à des clients.

Ce que l’enquête doit encore établir

Le dossier comporte donc plusieurs questions centrales.

Qui est la victime retrouvée à Ézezang ? Dans quelles circonstances est-elle morte ? Le suspect était-il réellement impliqué dans sa mort ? Les déclarations qui lui sont attribuées sont-elles corroborées par des éléments matériels ?

Et surtout : existe-t-il réellement un lien entre cette affaire et l’établissement de restauration cité dans les premiers récits ?

Les enquêteurs devront confronter les déclarations aux constatations matérielles, aux auditions et, le cas échéant, aux expertises. C’est ce travail qui permettra de distinguer les accusations des faits établis.

Plusieurs médias rapportent que deux personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire.

Une affaire qui exige encore des preuves

Le terme « cannibalisme » circule déjà autour de cette affaire. Il convient pourtant de ne pas transformer une hypothèse d’enquête en conclusion judiciaire.

Les informations actuellement disponibles ne permettent pas de confirmer publiquement la nature exacte des faits reprochés, ni l’existence d’un éventuel réseau, ni le nombre de victimes.

Au moment de cette publication, nous n’avons pas identifié de communiqué officiel détaillant les conclusions de l’enquête ou confirmant les accusations les plus graves rapportées dans certains récits médiatiques.

Les personnes interpellées doivent par ailleurs bénéficier de la présomption d’innocence tant qu’une décision judiciaire définitive n’a pas établi leur responsabilité.

L’affaire de Nkoteng est donc loin d’avoir livré tous ses éléments. Les prochaines auditions, les éventuelles expertises et les suites données par le parquet seront déterminantes.

Que s’est-il passé à Nkoteng ?
Un homme aurait été interpellé à Ézezang alors qu’il se trouvait près d’un corps sans vie. Une restauratrice de Nkoteng aurait ensuite été interpellée après des déclarations attribuées au suspect.

La vente de chair humaine est-elle confirmée ?
Non. Les informations disponibles font état de soupçons et d’allégations. Les éléments matériels et judiciaires doivent encore établir la réalité des faits.

La victime a-t-elle été identifiée ?
Les sources consultées indiquent que son identité n’était pas encore établie au moment de leurs publications.

Qui est « Mama Aïssatou » ?
Les médias la présentent comme une restauratrice de Nkoteng. Les autres éléments concernant son identité et son éventuelle responsabilité restent à établir par la procédure.

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#Cameroun #HauteSanaga #ActualiteCameroun #FaitsDivers

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