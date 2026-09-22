Cameroun - Saccage des ambassades : La lettre ouverte Shanda Tonme à certains compatriotes de la diaspora

A propos du saccage des ambassades...Manifester, protester, dénoncer, revendiquer, alerter, interroger et s’indigner est un droit inhérent à la liberté d’opinion, la liberté d’association et la liberté de parole, toutes consacrées par les instruments internationaux de référence. Mais casser des locaux diplomatiques, détruire, s’attaquer physiquement à des personnes de tout statut, constituent des fautes susceptibles de poursuites devant des instances judiciaires appropriées.

Chers sœurs et chers frères de la diaspora,

Chers compatriotes,

J’ai regardé sur les réseaux sociaux, les images de vos actions contre les missions diplomatiques de notre pays en Europe, notamment les ambassades de Bruxelles et de La Haye. Je refuse de m’ériger en donneurs de leçons, conscients de ce que je m’adresse à des adultes, des personnes toutes matures et responsables d’une manière ou d’une autre, des actes qu’elles posent, des décisions qu’elles prennent et des conséquences et implications de toute nature qui en résultent ou en résulteraient, maintenant ou à long terme.

Aucun compatriote ne vous empêchera de vous exprimer sur la marche de notre pays, sur son destin. Aucun compatriote ni même aucun étranger ne vous privera de votre droit de vous rendre à la représentation diplomatique de votre pays partout dans le monde, d’y accomplir des formalités quelconques, d’y solliciter des services ou de vous y renseigner, vous informer, de rencontrer pacifiquement et de façon convivial les personnels, y compris l’ambassadeur. C’est votre droit le plus absolu.

J’ai regardé et mémorisé avec minutie, vos cris, vos signaux d’alerte, vos mots d’ordre. Rien ne permet ni à moi-même ni à un autre, de dire que vous êtes hors sujet, puisque vous évoquez des problèmes et citez des noms, des événements, des situations. Tout cela, bien que graves, peut être fait différemment, sans violences ni agressions ni humiliations ni injures ni attaques physiques et ni destructions. En effet, la mission diplomatique, l’ambassade, ses structures, ses logistiques constituent ce qui magnifie votre propre présence et votre identité hors du pays, partout où vous vous trouvez. C’est notre bien commun, c’est notre patrimoine sans chapelle ni tribu ni condition sociale ni religion.

Renseignés, nous le sommes tous sur les maux de notre pays, et concernés, nous le sommes également tous, avec la différence que nous vivons sur place au pays, savons les gérer, les côtoyer et savons alerter différemment. Jamais je ne vous demanderai de vous taire ou de vous conformer à certaines inepties, errements, défaillance et travers que nous connaissons. Mais jamais je ne vous soutiendrai ni vous conseillerai pour casser, détruire, attaquer même indirectement nos emblèmes. L’heure est certes grave pour notre pays, plongé dans des attentes multiples, des inerties, des rumeurs indigestes et des procès interminables, mais jamais vous ne devez trouver là un motif pour afficher ce comportement. Casser l’ambassade c’est casser votre chose, votre maison, c’est vous détruire vous-mêmes. Faites-vous entendre autrement et votre message sera mieux respecté et plus audible, au lieu de prendre des allures de terrorismes ou de délinquances irresponsables, inutiles, condamnables et contreproductives. Défilez, portez des banderoles, saisissez les instances dans le monde qui vous plaisent pour vous faire entendre, et voilà comment la cause, votre cause sera valablement entendue et respectée. Nous sommes tous soucieux et très préoccupés par l’évolution de notre pays, et peut-être nous sur place plus que vous à l’étranger. Ce qui est sûr, le pays restera et nous passerons, laissant derrière les ambassades comme nos maisons communes, notre identité et nos refuges incontournables.

Je réitère que l’ambassade c’est votre chose, et tous ceux qui y travaillent, sont vos frères et sœurs et vous représentent absolument. De grâce, faites autrement, faites sagement, faites intelligemment et sans haines ni vengeance ni sectarisme. Plaider une cause, c’est d’abord c’est cela, vraiment ainsi./.

Yaoundé, le 21 septembre 2026

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp