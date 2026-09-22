Cameroun - Buea : Mosoke Lucas Lyonga, aspirant maire, retrouvé mort dans sa chambre

Mosoke Lucas Lyonga, aspirant maire de Buea et patron d'Excellence Union, a été retrouvé mort dans sa chambre. Ce que l'on sait, ce qui reste flou.

Un homme d'affaires respecté, un parti en pleine mobilisation, une mort que personne n'avait vue venir. Et une question qui flotte sur Buea : que s'est-il vraiment passé ?

Mosoke Lucas Lyonga ne s'est pas réveillé. Ce matin-là, dans sa chambre à Buea, l'homme d'affaires et aspirant maire a été découvert sans vie, selon le texte source fourni. Il était patron d'Excellence Union International Group. Il venait de s'engager dans les activités de mobilisation du United Social Democratic Party (USDP) en vue des élections municipales et législatives de 2027 dans le Fako.

Les circonstances de sa mort n'ont pas été confirmées de manière indépendante. Aucune source officielle conseil municipal de Buea, police, famille n'a publié de communiqué à l'heure où nous écrivons ces lignes. C'est cette absence que nous signalons. Pas pour alimenter la rumeur. Pour dire la vérité d'un moment : à Buea, ce matin, on sait qu'un homme est mort. On ne sait pas encore pourquoi.

Buea : un nom qui circulait dans les couloirs

Mosoke Lucas Lyonga n'était pas un inconnu à Buea. Diplômé de l'Université de Buea en 2011, il avait construit son parcours dans le privé, à la tête d'Excellence Union International Group. En juillet 2024, il était intervenu comme expert en développement du leadership lors du premier sommet national du Young African Women Congress (YAWC) à Buea, aux côtés de figures institutionnelles comme la déléguée régionale à l'Autonomisation de la Femme. Son message ce jour-là : « Ne pas attendre passivement les opportunités. Aller les chercher. »

Ce discours, il semblait vouloir l'appliquer à lui-même. Selon le texte source, Lyonga s'était récemment positionné comme un acteur de la course à la mairie de Buea, dans le giron de l'USDP. Le parti, fondé et dirigé par Prince Ekosso, est une formation d'opposition historiquement implantée dans le Sud-Ouest anglophone, connue pour son positionnement sur la crise anglophone.

Le contexte : Buea, un terrain politique sous tension

Buea n'est pas une ville politique ordinaire. Chef-lieu de la région du Sud-Ouest, la ville est un baromètre des équilibres politiques camerounais. Aux dernières élections présidentielles d'octobre 2025, le candidat du RDPC, Paul Biya, y a été battu par Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre devenu opposant. Un signal. Les municipales et législatives, reportées à 2027, sont déjà dans tous les calculs.

Dans le Fako, le RDPC a officiellement lancé sa remobilisation en août 2026, sous la conduite de la professeure Nalova Lyonga, pour « reconquérir » Buea, Limbe et Tiko. Face à cette machine, les partis d'opposition cherchent des figures capables de porter un discours crédible. Lyonga, avec son profil de patron et d'expert en leadership, pouvait être l'une d'elles.

L'homme derrière le nom

Ce que les sources publiques disent de Mosoke Lucas Lyonga : un parcours universitaire à Buea, une carrière dans le privé, une présence dans les cercles de développement du leadership. Il apparaît en 2024 dans les comptes rendus du YAWC Summit comme « Business and Leadership Development Expert ». Son entreprise, Excellence Union International Group, est référencée dans des publications professionnelles.

Rien dans ces sources publiques ne mentionne d'activité politique partisane avant 2026. Son engagement dans l'USDP est donc récent, ou discret. Le texte source parle de « participation aux activités de mobilisation du parti en vue des élections de 2027 ». C'est tout.

Ce qui reste flou

Les circonstances du décès. L'heure. Le lieu exact. La cause. Si une autopsie a été ordonnée. Si la famille a été informée. Si un communiqué est en préparation.

Buea entre dans une campagne municipale sans l'un de ses candidats potentiels. L'USDP perd une figure que le parti semblait vouloir installer dans le paysage local. Le RDPC, lui, n'a pas commenté.

Une question, posée simplement : si un aspirant maire meurt en pleine préparation électorale, qui le dit officiellement ? Et quand ?

Mosoke Lucas Lyonga était-il vraiment candidat à la mairie de Buea ?

Selon le texte source, il se positionnait pour les élections municipales à venir dans le cadre de l'USDP. Aucune liste officielle de candidats n'a été publiée à ce stade, les élections étant prévues pour 2027.

Comment est-il mort ?

Les circonstances ne sont pas confirmées. Le texte source indique qu'il a été retrouvé dans sa chambre à Buea, sans précision sur l'heure ou la cause.

L'USDP a-t-il réagi ?

Aucune déclaration publique du parti n'a été identifiée à l'heure de publication.

Qui était Mosoke Lucas Lyonga ?

Un homme d'affaires, CEO d'Excellence Union International Group, diplômé de l'Université de Buea en 2011, intervenant régulier sur les questions de leadership et d'entrepreneuriat.

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