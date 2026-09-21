États-Unis - Pétrole vénézuélien : le Congrès réclame des comptes, Trump se tait

Scott Bessent a refusé de dire où se trouvent les milliards du pétrole vénézuélien. Un compte au Qatar, un décret d'urgence, et 13 milliards évaporés. Voici les faits.

Le secrétaire au Trésor a répondu "non" quand on lui a demandé si l'argent du pétrole vénézuélien était versé à des Américains. Trump, lui, se vante de "milliards et de milliards". Personne ne sait où ils sont.

Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis, a refusé de dire où se trouvent les milliards de dollars issus de la vente du pétrole vénézuélien. La question lui a été posée par le député Sean Casten lors d'une audition au Congrès. Sa réponse tient en un mot : "Non". Le décret signé par Donald Trump le 9 janvier 2026 désignait pourtant le Trésor comme dépositaire de ces fonds. Trois jours plus tôt, Trump avait écrit sur Truth Social que les revenus pétroliers seraient "contrôlés par moi, en tant que président des États-Unis". Depuis, l'argent a transité par un compte au Qatar, puis a été déplacé. Personne ne sait où. Voici ce que l'on sait.

Pétrole vénézuélien : Bessent refuse de dire où est l'argent

Le 17 septembre 2026, le député de l'Illinois Sean Casten interroge Scott Bessent. Le sujet : les "milliards de dollars" que Donald Trump affirme que les États-Unis "tirent" de la vente du pétrole vénézuélien.

Bessent confirme. Il qualifie ces fonds de "l'un des actifs les plus importants jamais inscrits au bilan des États-Unis". Des milliards et des milliards de dollars.

Casten pose alors une question simple : qui contrôle cet argent, et où se trouve-t-il ? Les fonds sont-ils versés à des personnes américaines ?

La réponse de Bessent : "Non". Il ne dit rien d'autre.

Le décret du 9 janvier

Trois jours avant cette audition, le 6 janvier 2026, Donald Trump publie un message sur Truth Social. Il y affirme que les recettes pétrolières du Venezuela seront "contrôlées par moi, en tant que président des États-Unis".

Le 9 janvier, il signe le décret 14373. Le texte déclare une "urgence nationale" pour protéger les fonds pétroliers vénézuéliens de toute saisie judiciaire. Le décret désigne le secrétaire au Trésor comme dépositaire des fonds. Il précise qu'ils doivent être détenus "à des fins gouvernementales et diplomatiques".

La Maison-Blanche justifie cette mesure par la nécessité de préserver la stabilité du Venezuela et de lutter contre l'immigration illégale et le trafic de drogue. Aucun tribunal, aucun créancier, ne peut toucher à cet argent. Le Venezuela doit environ 150 milliards de dollars à des compagnies pétrolières et à des détenteurs d'obligations.

Les premières ventes : Vitol et Trafigura

Le pétrole est vendu. Selon Reuters et Semafor, la première cargaison est cédée aux sociétés de négoce Vitol et Trafigura pour environ 500 millions de dollars. Le Washington Post indique que ces deux groupes ont des antécédents de schémas de corruption liés aux ventes de pétrole. Le député Lloyd Doggett rappelle dans une lettre que John Addison, un trader de Vitol, a versé 6 millions de dollars à la campagne de Trump en 2024.

L'argent n'est pas versé sur le compte du Trésor prévu par le décret. Il est déposé sur un compte bancaire au Qatar. Un haut responsable explique à Semafor que le Qatar a été choisi comme "lieu neutre" où l'argent "peut circuler librement" sans risque de saisie. La décision intervient peu après que les dirigeants qataris ont offert à Trump un jet d'une valeur de 400 millions de dollars, selon le New Republic.

Elizabeth Warren réagit immédiatement. "Rien dans la loi n'autorise un président à ouvrir un compte offshore qu'il contrôle afin de pouvoir vendre des biens saisis par l'armée américaine", déclare-t-elle à Semafor. "C'est précisément le genre de manœuvre qui séduirait un homme politique corrompu".

Ce que Rubio et Wright ont dit

En janvier 2026, le secrétaire d'État Marco Rubio témoigne devant le Sénat. Il confirme que 300 millions de dollars ont été envoyés au Venezuela pour couvrir les salaires de la fonction publique. Les 200 millions restants "se trouvent toujours" à Doha, dit-il. Il qualifie l'opération de "novatrice" et de "mécanisme à court terme".

Un mois plus tard, en février, le secrétaire à l'Énergie Chris Wright déclare sur CNBC que le compte qatari a été clôturé. Aucun autre argent ne sera transféré vers ou via le Qatar.

Depuis, personne n'a pu déterminer où cet argent se trouve.

13 milliards de dollars, et toujours pas de trace

Les mois passent. La montagne d'argent grossit. Selon les données de Bloomberg sur le suivi des pétroliers, le Council on Foreign Relations estime dans un rapport d'avril 2026 que "près de cent millions de barils de pétrole, d'une valeur estimée à 8 milliards de dollars, ont transité par un processus caractérisé par un manque total de transparence et un contrôle minimal".

En septembre 2026, les sénateurs Ron Wyden, Elizabeth Warren et Sheldon Whitehouse adressent une lettre à Bessent et Rubio. Ils y indiquent qu'"au moins 13 milliards de dollars" ont été déposés dans des comptes supervisés conjointement par le Trésor et le Département d'État. Ils dénoncent l'absence de garde-fous contre la corruption et le blanchiment d'argent. Ils s'alarment aussi de la suspension, par le Trésor, de l'application d'une loi américaine de lutte contre le blanchiment pour les transactions au Venezuela pendant six mois.

Trump, lui, s'est vanté en juillet que les États-Unis avaient vendu pour plus de 13 milliards de dollars de pétrole vénézuélien et a laissé entendre qu'il pourrait détourner ces fonds vers l'armée américaine ou vers toute autre destination de son choix.

En juin, Rubio avait tenté d'apaiser le Congrès en affirmant que le cabinet d'audit KPMG "vérifiait chaque décaissement". Mais lorsque le magazine Reason a enquêté en août, il a découvert que ni les accords ni les audits n'avaient été publiés. Le site "Transparent Sovereignty", mis en place par le gouvernement vénézuélien pour montrer ses transactions pétrolières, ne répertorie qu'une seule vente.

Et l'or ?

Le pétrole n'est pas le seul sujet. En mars 2026, le secrétaire à l'Intérieur Doug Burgum s'est rendu à Caracas avec un avion rempli de dirigeants américains du secteur minier. Il est rentré en se vantant d'avoir empoché plus de 100 millions de dollars en or. Il a conclu un accord pour le vendre à Trafigura. Le produit de la vente est allé... personne ne sait où.

Le sénateur Wyden a demandé des comptes sur cette transaction. Il a également interrogé l'administration sur l'origine de l'or utilisé pour fabriquer des pièces de 24 carats à l'effigie de Trump, pour s'assurer qu'il ne provenait pas de mines contrôlées par des cartels vénézuéliens.

Le blocage au Congrès

Les députés Sean Casten et Joaquin Castro ont déposé le 5 mars 2026 le Venezuela Oil Proceeds Transparency Act (H.R. 7819). Le texte exige que le Government Accountability Office (GAO) audite le compte qatari et tous les comptes qui ont suivi.

La loi a été renvoyée à la commission des affaires étrangères de la Chambre. Elle n'en est pas sortie. Les républicains refusent de la faire avancer. Le président de la Chambre, Mike Johnson, ne veut pas lui donner une chance d'être débattue en séance plénière.

Interrogé par Casten en février, Bessent a refusé de préciser quels comptes le Trésor utilisait, alors même que le décret présidentiel le désignait comme dépositaire. Casten et le sénateur Chris Van Hollen ont de nouveau exigé de savoir où se trouvait cet argent en mars. Refus catégorique. Et encore cette semaine.

Un scénario connu

Ce schéma n'est pas nouveau. En 2014, le gouverneur de la banque centrale du Nigeria, Lamido Sanusi, a révélé devant le Sénat que près de 20 milliards de dollars de recettes pétrolières n'avaient jamais été versés au Trésor public. Le président Goodluck Jonathan l'a limogé. Il a qualifié cet argent de "fantôme". Un audit de PriceWaterhouseCoopers a finalement conclu qu'au moins 1,48 milliard de dollars avaient disparu.

La différence, ici, est que l'argent ne disparaît pas dans les comptes d'un État souverain. Il transite par un compte offshore contrôlé par l'administration américaine. Et l'administration refuse de dire où il est.

Le député Gregory Meeks, membre éminent de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a qualifié ce fonds de "caisse noire offshore".

Trump a annoncé qu'il avait pris le pétrole. Puis qu'il avait pris l'argent de sa vente et l'avait déposé dans une banque du pays qui lui avait offert un 747. Il a embauché des traders ayant des antécédents de corruption. Il a refusé de publier les contrats. Il a confié à des membres de son cabinet la responsabilité des décaissements et du contrôle. Puis il a envoyé Bessent au Congrès répondre "non" lorsqu'on lui a demandé si l'on pouvait, s'il vous plaît, savoir où tout cet argent était passé.

Les républicains au Congrès, eux, semblent avoir perdu l'usage de la parole.

Une question demeure : si cet argent appartient au peuple vénézuélien, pourquoi le peuple américain ne peut-il pas savoir où il est ?

Où est passé l'argent du pétrole vénézuélien ?

Personne ne sait. L'argent a d'abord été déposé sur un compte au Qatar, puis déplacé vers des comptes supervisés par le Trésor et le Département d'État. Les sénateurs estiment qu'au moins 13 milliards de dollars y ont été déposés. La localisation actuelle n'est pas connue.

Pourquoi le Qatar a-t-il été choisi ?

L'administration a justifié ce choix en présentant le Qatar comme un "lieu neutre" où les fonds pouvaient circuler sans risque de saisie. La décision est intervenue après que les dirigeants qataris ont offert un jet de 400 millions de dollars à Donald Trump.

Scott Bessent a-t-il répondu aux questions du Congrès ?

Non. Interrogé par le député Sean Casten sur la localisation des fonds et leur destination, il a répondu "Non". Il a refusé de préciser quels comptes le Trésor utilisait.

Qu'est-ce que le Venezuela Oil Proceeds Transparency Act ?

C'est une proposition de loi déposée en mars 2026 par les députés Sean Casten et Joaquin Castro. Elle exige un audit du compte qatari et de tous les comptes associés par le Government Accountability Office. Le texte est bloqué en commission.

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