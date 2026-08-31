Cameroun - Retraite internationale : Zambo Anguissa dit stop à 30 ans

André-Frank Zambo Anguissa annonce sa retraite internationale à 30 ans. 67 sélections, 5 buts, 3 CAN et un Mondial : le capitaine des Lions tourne la page.

Le milieu de terrain de Naples, capitaine des Lions Indomptables, annonce à 30 ans la fin de son aventure avec la sélection camerounaise au moment où le Cameroun s'apprête à disputer les éliminatoires de la CAN 2027.

André-Frank Zambo Anguissa ne portera plus le maillot des Lions Indomptables. Le milieu de terrain du SSC Naples, âgé de 30 ans, a annoncé ce lundi 31 août 2026 sa retraite internationale dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Une décision qui intervient à quelques jours des premières journées des éliminatoires de la CAN 2027, alors que le Cameroun doit affronter les Comores, la Namibie et le Congo dans le groupe G.

Pourtant, à 30 ans, tout semblait encore possible. Le natif de Yaoundé, passé par l'Olympique de Marseille, Fulham et Villarreal avant de s'imposer à Naples, comptait 67 sélections et 5 buts sous le maillot vert-rouge-jaune. Mais une grave blessure au biceps fémoral contractée en novembre 2025 l'a éloigné des terrains et l'a privé de la CAN 2025 au Maroc. Depuis octobre 2025, il n'avait plus revêtu le maillot des Lions.

Dans son communiqué, il n'évoque aucune raison particulière. Aucun conflit avec la Fédération, aucune polémique. Juste une page qui se tourne, avec émotion et fierté.

Un message d'adieu empreint d'émotion

C'est sur Instagram que le capitaine des Lions Indomptables a choisi d'annoncer la nouvelle. Un message sobre, écrit à la première personne, où transparaît la reconnaissance d'un homme qui a réalisé le rêve de tout enfant camerounais.

« Jouer pour l'équipe nationale du Cameroun est le rêve de tout enfant camerounais. Je suis très heureux et surtout très reconnaissant d'avoir pu le réaliser », écrit-il en préambule.

Puis vient l'annonce, brutale dans sa simplicité :

« Après de nombreuses années au service de la sélection nationale du Cameroun, j'ai pris la décision de mettre un terme à ma carrière internationale ».

Le milieu de terrain napolitain salue ensuite tous ceux qui l'ont accompagné : la Fédération, les entraîneurs, ses coéquipiers, « ces frères » avec qui il a partagé l'aventure. Et surtout, il adresse un message au peuple camerounais :

« Merci pour votre passion, votre amour et votre soutien, dans les victoires comme dans les moments les plus difficiles. C'est pour vous que nous avons toujours donné le meilleur de nous-mêmes ».

La conclusion est une signature, presque un serment : « Je quitte la sélection avec beaucoup d'émotion et de fierté. Lion Indomptable un jour, Lion Indomptable pour toujours. Merci mon Cameroun ».

Neuf ans sous le maillot des Lions

Arrivé en sélection en mars 2017, Zambo Anguissa aura porté le maillot du Cameroun pendant près d'une décennie. 67 sélections, 5 buts : un bilan qui ne dit pas tout de son influence sur le jeu des Lions.

« La boussole et le moteur du milieu de terrain camerounais », selon Africa Top Sports. Puissance physique, finesse technique, leadership moderne le joueur formé à Coton Sport avant de rejoindre Reims à 18 ans incarnait le milieu de terrain moderne.

Son parcours avec les Lions est jalonné de grands rendez-vous :

- Coupe des Confédérations 2017 en Russie où il inscrit son premier but international face à l'Australie

- CAN 2019 en Égypte

- CAN 2021 organisée à domicile médaille de bronze, le meilleur résultat de sa carrière en sélection

- Coupe du Monde 2022 au Qatar

- CAN 2023 en Côte d'Ivoire

Il aura également vécu le sacre de la CAN 2017 au Gabon, bien qu'il n'ait disputé qu'une seule rencontre dans cette compétition.

Une blessure qui change tout

Le tournant de sa carrière internationale remonte à novembre 2025. Alors qu'il s'apprêtait à disputer la CAN au Maroc, Zambo Anguissa se blesse gravement au biceps fémoral de la cuisse gauche. Une lésion qui nécessite plusieurs mois d'arrêt et le prive du tournoi continental.

Depuis octobre 2025, il n'avait plus été sélectionné. Naples, son club, avait même tenté de le convaincre de renoncer à la CAN pour préserver ses intérêts. La blessure en a décidé autrement.

À son retour, la donne avait changé. Le Cameroun, éliminé en quarts de finale de la CAN 2025 par le Maroc pays hôte, avait entamé un chantier de rajeunissement sous la houlette du sélectionneur David Pagou. Zambo Anguissa, absent depuis des mois, n'était plus le titulaire incontestable qu'il avait été.

Une décision qui divise déjà

L'annonce de sa retraite, à seulement 30 ans, suscite déjà des réactions contrastées au Cameroun.

Pour certains observateurs, le timing interroge. À quelques jours des éliminatoires de la CAN 2027, alors que le Cameroun est versé dans un groupe abordable avec les Comores, la Namibie et le Congo, la sélection perd l'un de ses cadres les plus expérimentés. Le chantier du rajeunissement a besoin de repères.

Pour d'autres, Zambo Anguissa se serait dérobé au moment où les Lions ont le plus besoin de ses services. Le débat est lancé : devait-il rester pour encadrer la nouvelle génération ?

D'autres voix, plus rares, évoquent des rumeurs de tensions avec la Fédération. Camfoot rappelle qu'André Onana, comme Zambo Anguissa, aurait prêté une forte somme d'argent au président de la Fecafoot. Mais rien dans le communiqué du joueur ne laisse transparaître un quelconque différend.

Une chose est sûre : le Cameroun perd un milieu de terrain d'envergure internationale. Titulaire à Naples, l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe, Zambo Anguissa évolue au plus haut niveau. Sa décision de quitter la sélection, alors qu'il est encore en pleine possession de ses moyens en club, ne manquera pas d'alimenter les interrogations.

Faits confirmés : Zambo Anguissa annonce sa retraite internationale le 31 août 2026. Il compte 67 sélections et 5 buts. Il n'a pas été sélectionné depuis octobre 2025 en raison d'une blessure.

Ce qui reste à confirmer : Les raisons exactes de cette décision. Le joueur n'en donne aucune dans son communiqué. S'agit-il d'une usure physique après neuf ans de sélection ? D'une volonté de se consacrer pleinement à Naples, où son contrat court jusqu'en 2027 ? D'un différend avec le staff technique ? Aucune de ces hypothèses n'est confirmée à ce stade.

Hypothèse prudente : La blessure grave de novembre 2025 et l'absence prolongée qui s'en est suivie ont probablement pesé dans la balance. Combinée à un cycle de neuf ans en sélection et à la volonté de préserver sa carrière en club, cette décision pourrait relever d'un choix mûrement réfléchi.

Quel avenir pour le milieu des Lions ?

Le départ de Zambo Anguissa ouvre un vide dans l'entrejeu camerounais. Avec 67 sélections, il était l'un des joueurs les plus expérimentés du groupe.

Le Cameroun devra composer sans lui pour les éliminatoires de la CAN 2027, dont les deux premières journées se disputent en septembre. Le sélectionneur David Pagou devra trouver de nouvelles solutions au milieu de terrain, où la relève Carlos Baleba, Olivier Kemen, ou d'autres devra prendre le relais.

Une page se tourne pour les Lions Indomptables. Celle d'un joueur qui aura, pendant neuf ans, porté haut les couleurs du Cameroun sur la scène internationale. Sans tambour ni trompette, avec la discrétion qui le caractérise, Zambo Anguissa a choisi de dire stop. Et de conclure, comme un ultime message à tout un peuple : « Lion Indomptable un jour, Lion Indomptable pour toujours ».

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