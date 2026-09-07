Cameroun - Baleba absent : Pagou assume son choix fort

David Pagou justifie l'absence de Carlos Baleba chez les Lions Indomptables pour raisons médicales et sportives. Le milieu de Manchester United laissé au repos pour préparer son retour à 100 %.

Le sélectionneur des Lions Indomptables, David Pagou, assume pleinement sa décision d'écarter Carlos Baleba pour les éliminatoires de la CAN 2027, invoquant des raisons médicales et la nécessité d'une adaptation en douceur à Manchester United.

Carlos Baleba ne portera pas le maillot des Lions Indomptables pour les deux premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2027. David Pagou, le sélectionneur, l'a annoncé sans détour : le milieu de terrain de Manchester United est forfait. La raison ? Une blessure à la cheville contractée durant la pré-saison et un transfert de 70 millions de livres qui nécessite une adaptation progressive.

Derrière cette décision, une question brûle les lèvres des supporters : le Cameroun peut-il vraiment se passer de son maestro à quelques jours des échéances cruciales face aux Comores et au Congo ? Pagou, lui, ne doute pas. Son choix est sportif. Et il est définitif.

L'ABSENCE QUI FAIT PARLER : Pourquoi Baleba n'est pas dans la liste

La liste dévoilée ce lundi 7 septembre 2026 au siège de la FECAFOOT à Yaoundé a réservé son lot de surprises. Si 26 joueurs ont été convoqués pour la fenêtre FIFA de septembre-octobre, un nom brille par son absence : Carlos Baleba.

Le jeune milieu de terrain, transféré cet été à Manchester United pour un montant avoisinant les 80 millions d'euros, n'a pas été retenu pour les confrontations face aux Comores (24 septembre) et au Congo (29 septembre). Une décision qui a immédiatement alimenté les interrogations.

Un forfait médical et sportif

David Pagou a tenu à clarifier la situation. Selon le sélectionneur, l'absence de Carlos Baleba s'explique par deux raisons principales :

- Une blessure à la cheville contractée durant la pré-saison avec Brighton, qui retarde ses débuts sous le maillot de Manchester United. Le joueur se remet d'une entorse des ligaments et son retour est attendu autour de la mi-septembre.

- La nécessité d'une adaptation à son nouveau club. Manchester United souhaite accompagner prudemment son retour afin d'éviter toute rechute.

« L'objectif est clair : permettre à Baleba de retrouver 100 % de ses capacités avant son retour en sélection. »

Le staff technique camerounais privilégie donc la préservation du joueur plutôt qu'une convocation précipitée qui pourrait compromettre sa saison et sa carrière.

UN TRANSFERT À 70 MILLIONS QUI CHANGE LA DONNE

Carlos Baleba n'est plus un jeune espoir. Il est désormais l'un des milieux de terrain les plus chers de l'histoire du football camerounais. Transféré de Brighton à Manchester United le 25 août 2026 pour un montant pouvant atteindre 70 millions de livres sterling (environ 65 millions fixes + 5 millions de bonus), le Lion Indomptable a signé un contrat jusqu'en 2031.

Ce transfert XXL change la donne. Manchester United, qui a investi une somme colossale, ne prend aucun risque avec sa nouvelle recrue. Le club anglais a clairement fait comprendre à la FECAFOOT qu'il souhaitait une reprise progressive de Baleba.

Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a confirmé que le Camerounais pourrait être absent deux à trois semaines après son arrivée. Une échéance qui tombe en plein rassemblement international.

Le dilemme du sélectionneur

David Pagou se retrouvait face à un choix cornélien : forcer la convocation d'un joueur blessé et risquer une rechute, ou composer sans lui et préparer son retour en toute sécurité. Il a choisi la seconde option.

« C'est un choix sportif et médical. Nous avons besoin de Baleba à 100 % pour les échéances à venir. Le précipiter maintenant serait contre-productif », confie une source proche du staff technique.

Le technicien camerounais a d'ailleurs déjà fait des choix forts par le passé, écartant des cadres comme André Onana, Nouhou Tolo ou Christian Bassogog pour privilégier le renouvellement de l'effectif.

UN MILIEU DE TERRAIN À REBÂTIR : Les alternatives de Pagou

L'absence de Carlos Baleba laisse un vide dans l'entrejeu camerounais. Depuis ses débuts internationaux en 2024, le joueur de 22 ans compte 16 sélections avec les Lions Indomptables et s'est imposé comme un élément incontournable.

Son volume de jeu, son agressivité à la récupération et sa capacité à casser les lignes font de lui un milieu de terrain complet. Sans lui, le staff technique doit revoir ses plans.

LES ÉCHÉANCES QUI ATTENDENT LES LIONS

Le Cameroun aborde une période charnière. Les Lions Indomptables disputeront trois rencontres lors de cette fenêtre internationale :

- 24 septembre 2026 : Cameroun – Comores (éliminatoires CAN 2027) à Yaoundé

- 29 septembre 2026 : Congo – Cameroun (éliminatoires CAN 2027)

- Match amical : Cameroun – Côte d'Ivoire (date à confirmer)

Ces deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027 sont cruciales. Le Cameroun doit impérativement réussir son entrée dans ces qualifications pour éviter de se mettre en difficulté dès le début de la campagne.

L'absence de Baleba pourrait peser, d'autant que le groupe camerounais est en pleine reconstruction. Le sélectionneur David Pagou a choisi de miser sur un effectif renouvelé, avec plusieurs jeunes joueurs et des binationaux récemment appelés.

LES AUTRES ABSENTS DE MARQUE

Carlos Baleba n'est pas le seul cadre à manquer à l'appel. La liste de David Pagou comporte plusieurs absences remarquées :

- André Onana : le gardien de Trabzonspor, titulaire lors de la CAN 2025, n'a pas été convoqué. David Pagou lui a préféré Simon Brady Ngapandouetnbu (Montpellier), Blondy Rudolph Nna Noukeu (Boulogne) et Emile Merlin Lako Wendeu (Marumo Gallants).

- Nouhou Tolo : le défenseur central et capitaine des Lions lors de la CAN 2025 est absent, sans explication officielle.

- David Epassy : le gardien, devenu titulaire après la mise à l'écart d'Onana, est forfait sur blessure.

- Christian Bassogog : l'attaquant expérimenté n'a pas été retenu.

Ces absences traduisent les premiers choix forts de David Pagou. Le sélectionneur assume une politique de renouvellement, quitte à écarter des cadres historiques.

« On a fait des choix avant la CAN, là également on en fait. Nous avons besoin de nouveaux profils pour bâtir une équipe solide sur la durée », avait déclaré Pagou lors d'une précédente conférence de presse.

Ce que l'on sait, ce que l'on ignore

Éléments confirmés :

- Carlos Baleba a été transféré à Manchester United pour environ 70 millions de livres

- Il souffre d'une blessure à la cheville contractée durant la pré-saison

- Il ne figure pas dans la liste des 26 Lions Indomptables dévoilée le 7 septembre 2026

- Les éliminatoires de la CAN 2027 débutent face aux Comores et au Congo

Éléments à confirmer :

- La durée exacte de son indisponibilité (estimée entre 2 et 3 semaines)

- La date précise de son retour à la compétition avec Manchester United

- L'éventuelle participation au match amical contre la Côte d'Ivoire

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