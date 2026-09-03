Cameroun - Le Bétis reçoit le Real Madrid en pleine forme en ce début de saison

Deux clubs qui affirment leurs ambitions en Liga

Le BENITO VILLAMARIN dans la ville de SEVILLE sera au centre de toutes les attentions des fans du ballon rond et du beau football avec une opposition d’envergure pour ce début du championnat à travers un spectacle attrayant avec une affiche intéressante lors de la rencontre avancée comptant pour la 4ème journée de LA LIGA. Une rencontre à enjeu pour les deux formations qui ont des statuts différents au vu de leur palmarès. Un match qui portera de bons fruits au vu des formations en concurrence et surtout de l’enjeu de cette rencontre. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !!!

La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non à recevoir. Avec Supergooal tout est possible et rien n’est impossible pour vous en ce moment.

La victoire comme seul enjeu de part et d’autre

L’heure sera encore à la concurrence, au jeu et au spectacle avec une affiche mettant aux prises REAL BETIS SEVILLE – REAL MADRID afin de consolider les acquis en ce début du championnat et donner un signal fort pour se positionner au classement. Un match qui s’annonce âpre et plaisant au regard de l’enjeu de cette rencontre entre deux clubs qui espèrent se donner les moyens de faire une bonne saison.

Le REAL MADRID premier au classement avec sa cote de 1.62, se donnera les moyens pour aller prendre le dessus sur son adversaire afin d’avoir sa quatrième victoire d’affilé et se mettre en confiance pour la suite. Les coéquipiers de KYLIAN MBAPPE se donneront à fond sur le terrain pour aller faire face à l’adversité à travers un résultat satisfaisant et espérer rester sur la dynamique de la gagne. Les madrilènes ont les atouts et sont en confiance pour venir à bout de leur vis-à-vis au regard de leur effectif et de l’expérience acquise pendant des années.

Mais il faudra faire attention au REAL BETIS SEVILLE sixième au classement et à domicile avec sa cote de 4.70 viendra sans pression lors de ce match avancée afin de donner le meilleur de lui sur son terrain à travers une meilleure performance avec le soutien de son public et ainsi espérer réaliser une première surprise en ce début de championnat face à un prétendant. C’est l’occasion de briser le signe indien en se surpassant devant son adversaire afin de triompher ce dernier à travers un résultat satisfaisant. Une mission certes difficile mais pas impossible pour les coéquipiers de PABLO GARCIA qui devront se montrer capables de faire un meilleur match devant un prétendant au titre et pourquoi ne pas réaliser un exploit.

Pour cette 32ème opposition entre les deux clubs toute compétition confondue avec 17 victoires pour le REAL MADRID contre 06 victoires pour REAL BETIS SEVILLE et 08 matchs nuls, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

Supergooal- pariez peu, gagnez gros !

Suivez-nous sur WhatsApp pour recevoir en avance les meilleures cotes, infos et astuces quotidiennes

Jouez toujours de manière raisonnée, modérée et maîtrisée. Les offres de paris et jeux en ligne de Supergooal sont accessibles et strictement réservées aux personnes âgées de 21 ans et plus

Mots-clés : Supergooal, Inscription, REAL MADRID

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp