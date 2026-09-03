Cameroun - Oliver Kahn débarque à Douala pour l'EXP Summit 2026

Oliver Kahn, légende du Bayern Munich et champion d'Europe 2001, est arrivé à Douala pour l'EXP Summit 2026. Présentation ce jeudi au Krystal Palace. Découvrez son programme.

Le « Titan » du football allemand, champion d'Europe avec le Bayern Munich en 2001, pose ses valises à Douala pour partager sa vision du leadership et de la performance hors des terrains.

Oliver Kahn est à Douala. La légende du football allemand, l'homme qui a marqué toute une génération de gardiens, a foulé le sol camerounais ce mercredi. Il sera officiellement présenté ce jeudi 3 septembre au Krystal Palace Hotel.

Mais pourquoi le « Titan » quitte-t-il les pelouses européennes pour la capitale économique du Cameroun ? La réponse tient en trois mots : EXP Summit 2026.

Une légende du football mondial en terre camerounaise

Oliver Rolf Kahn, 57 ans, n'est pas un simple sportif. C'est une icône. Huit titres de champion d'Allemagne, six Coupes d'Allemagne, une Ligue des champions en 2001, trois fois élu meilleur gardien du monde par l'IFFHS. Et depuis 2021, jusqu'en mai 2023, il était le président du directoire du Bayern Munich.

Le voilà aujourd'hui à Douala. L'annonce de sa venue avait été faite fin août par plusieurs médias camerounais. Désormais, c'est officiel : le « Titan » est là.

EXP Summit 2026 : le rendez-vous économique de l'année

L'EXP Summit 2026, qui se tiendra à Douala, est présenté comme un rassemblement majeur réunissant décideurs économiques, innovateurs et leaders d'opinion. Oliver Kahn y interviendra comme l'un des principaux conférenciers.

Son sujet ? Le leadership, l'innovation, la gestion de la performance et la discipline ces mêmes valeurs qui ont fait de lui l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football, puis un dirigeant d'envergure internationale.

De la cage de but à la scène économique : la reconversion d'un Titan

Ce qui rend la présence de Kahn à Douala particulièrement fascinante, c'est la trajectoire qu'il incarne. Le gardien au regard d'acier, surnommé « Der Titan » pour son caractère intraitable, a su opérer une transition rare : du terrain à la direction d'un club mythique.

« Leadership, discipline et quête d'excellence » ces mots, utilisés par les organisateurs pour décrire son intervention, résument son parcours. De la finale de la Ligue des champions 1999 perdue dans les dernières secondes face à Manchester United à la victoire en 2001, Kahn a appris à transformer l'échec en moteur.

Un symbole fort pour le Cameroun et l'Afrique centrale

La venue d'une figure de cette stature à Douala n'est pas anodine. Elle témoigne de l'attractivité croissante du Cameroun comme terre d'accueil pour des événements internationaux de premier plan.

Le choix de Douala, capitale économique du pays, pour accueillir l'EXP Summit 2026 avec un intervenant de ce calibre envoie un signal : le Cameroun se positionne comme une plateforme d'échanges et de réflexion sur l'avenir économique du continent.

Ce que Kahn va partager avec le public camerounais

L'ancien gardien du Bayern n'est pas un inconnu en Afrique. Son palmarès, sa longévité au plus haut niveau et son passage à la tête d'un des plus grands clubs européens lui confèrent une légitimité rare pour aborder des sujets comme :

- La gestion de la pression une compétence qu'il maîtrise après des années sous les projecteurs

- La culture de la performance celle qui a permis au Bayern de dominer le football européen

- Le leadership en situation extrême des penalties aux conseils d'administration

Une présentation attendue ce jeudi au Krystal Palace

Oliver Kahn sera officiellement présenté ce jeudi 3 septembre au Krystal Palace Hotel, situé boulevard de la Liberté dans le quartier d'Akwa à Douala. L'événement promet d'attirer de nombreux curieux, professionnels et passionnés de football.

Les inscriptions pour l'EXP Summit 2026 sont déjà ouvertes sur la plateforme dédiée.

Un message de dépassement pour la jeunesse camerounaise

Au-delà du cadre économique, la présence d'Oliver Kahn porte un message universel : celui du dépassement de soi. Né à Karlsruhe en 1969, il n'était pas destiné à devenir une légende. C'est par le travail, la discipline et une volonté de fer qu'il a conquis le sommet.

Ce récit résonne particulièrement auprès de la jeunesse camerounaise, avide de modèles et de parcours inspirants.

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