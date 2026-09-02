Cameroun - Centre de Formation Professionnelle en Métiers d’Hôtellerie, Santé et des Petits Métiers du Ndé

À l’approche de la rentrée académique 2026-2027, le Centre de Formation Professionnelle en Métiers d’Hôtellerie, Santé et des Petits Métiers du Ndé (CEFOPREMH) annonce une nouvelle offre de formation destinée aux jeunes et aux personnes souhaitant acquérir des compétences directement valorisables sur le marché de l’emploi.

La formation professionnelle s’impose de plus en plus comme une voie privilégiée vers l’emploi, l’auto-emploi et l’entrepreneuriat. Dans cette dynamique, le Centre de Formation Professionnelle en Métiers d’Hôtellerie, Santé et des Petits Métiers du Ndé (CEFOPREMH) prépare sa rentrée académique 2026-2027, fixée au 5 octobre 2026, avec une offre particulièrement diversifiée.

L’établissement, qui affiche un agrément MINEFOP n°00000372 MINEFOP/SG/DFOP/SDESF/CSACD/CBAC, met notamment l’accent sur les métiers paramédicaux, tout en conservant des parcours dans l’hôtellerie et l’informatique.

Une offre paramédicale tournée vers les besoins du terrain

Sous la bannière « Formation paramédicale », le CEFOPREMH propose plusieurs spécialités destinées à répondre aux besoins des structures sanitaires, des officines, des laboratoires et des services d’accompagnement social.

Parmi les formations annoncées figurent notamment :

• Technicien adjoint de laboratoire ;

• Auxiliaire de vie sociale ;

• Vendeur en pharmacie ;

• Secrétariat médical ;

• Auxiliaire en puériculture.

Ces différents métiers couvrent des fonctions complémentaires dans l’environnement sanitaire et médico-social. Ils requièrent à la fois des connaissances techniques, de la rigueur, le sens de l'organisation et une forte capacité à travailler au contact des patients, des familles et des professionnels de santé.

Des compétences avant tout

Au-delà de l'obtention d'une qualification, l'enjeu de ces formations réside dans l'acquisition de compétences pratiques et professionnelles. Le futur technicien, auxiliaire, vendeur en pharmacie ou secrétaire médical doit pouvoir évoluer dans un environnement où la précision, la confidentialité, l'hygiène, l'accueil et le respect des procédures sont essentiels.

Cette approche répond à une préoccupation majeure de la formation professionnelle : rapprocher davantage formation et réalité du travail.

L’hôtellerie au cœur des petits métiers

Le CEFOPREMH ne limite toutefois pas son offre au secteur paramédical. Son identité demeure également fortement liée aux métiers de l’hôtellerie et des services.

L’établissement annonce ainsi des formations dans plusieurs domaines :

Bar – Cuisine – Restaurant – Hébergement – Pâtisserie – Décoration.

Une palette qui ouvre la voie à de nombreux débouchés dans les restaurants, hôtels, services traiteurs, pâtisseries, structures événementielles ou encore dans l'entrepreneuriat individuel.

Dans un contexte où les métiers de bouche et les services liés à l'accueil connaissent une demande constante, la maîtrise des techniques professionnelles peut constituer un véritable avantage pour les jeunes désireux de créer leur propre activité.

L’informatique complète le dispositif

Autre composante de l'offre : l'informatique.

Le centre annonce notamment des parcours en :

• Secrétariat bureautique ;

• Maintenance informatique ;

• Infographie.

Cette diversification traduit l'évolution des besoins des entreprises et des administrations, où les compétences numériques sont désormais indispensables dans de nombreux métiers.

Du traitement de documents à la maintenance des équipements en passant par la conception graphique, ces compétences peuvent également être mobilisées dans le cadre de prestations indépendantes et d'activités génératrices de revenus.

Une rentrée fixée au 5 octobre 2026

Pour cette nouvelle année académique, le CEFOPREMH donne rendez-vous aux candidats le 5 octobre 2026.

Le centre est indiqué comme étant situé à Mandja, à l’entrée Tchouta Moussa, près de l’Elegancia Hotel.

Les informations figurant sur l'affiche de rentrée permettent également de joindre l'établissement aux numéros suivants :+237 696 58 50 67, +237 670 72 48 02 et +237 650 14 15 38.

Miser sur la qualification pour construire son avenir

À travers cette offre qui associe santé, hôtellerie, restauration, services et informatique, le CEFOPREMH entend participer à la professionnalisation des jeunes et des adultes dans des secteurs aux profils de compétences variés.

Le message porté par cette rentrée est finalement simple : apprendre un métier, développer des compétences et se préparer concrètement à l'exercice professionnel.

À quelques semaines de la rentrée académique 2026-2027, les candidats disposent ainsi d'une nouvelle opportunité pour transformer une envie de formation en véritable projet professionnel.

CEFOPREMH : former pour travailler, entreprendre et servir.

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