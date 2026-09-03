Cameroun - Remise des prix à Baleng: Sa Majesté Fo Negou II remet l'école au centre des priorités

La troisième édition de la journée de l'excellence scolaire et académique Baleng a eu lieu le samedi 29 Août dernier dans cette localité du deuxième arrondissement de Bafoussam IIeme.

Environ 615 lauréats, au rang desquels 430 élèves et étudiants les plus méritants, ont reçu des kits scolaires et des bourses.

Une cérémonie courue.... Ambiance de fête... Tintamarre s et discours fédérateurs.

Ces clichés rétractent la 3eme édition de l'excellence scolaire et académique organisée par le Cercle de l'élite Baleng (Cebal). Jean Paul Negou, président du Cebal et deuxième adjoint au maire de la ville de Bafoussam, a pris la parole pour remercier les uns et les autres pour participation à cette édition.

Pour lui, il primordial d'investir sur la jeunesse qui constitue la pépinière d'une communauté. "Nous voulons montrer à nos jeunes que l'école est la voie la plus sûre pour atteindre le succès", ajoute Dieudonné Levis Kout, maire de la commune de Bafoussam IIeme .

Et pour montrer cette voie, le Cebal a remis de nombreux kits scolaires aux élèves méritants de Baleng du Cour Moyan deuxième année au Master. Divers fournitures scolaires, ordinateurs, plaques à gaz ont été remis à environ 615 lauréats sélectionnés objectivement.

Des bourses scolaires et des prix spéciaux ont été aussi remis à certains lauréats. Il est à préciser que pour les plus méritants qui se recrutent du CM2, au Master, les primes oscillent entre 10 mille et 100 mille en plus d'une pléthore de prix spéciaux dont les montants varient entre 200 et 500 mille francs CFA.

Tour à tour et en présence du Fo'o Negou. Les apprenants de la Langue NEGHAPELON ont ouvert le bal, suivi des élèves du primaire puis du secondaire et enfin le supérieur. Bien plus, plusieurs catégories de primes spéciales, notamment les plus jeunes diplômés, les majors mais aussi les meilleures performances scientifiques notamment en mathématiques. D'où la reconnaissance de Sa Majesté Fo Negou II à l'endroit des donateurs et de tous les membres de la communauté Baleng du terroir comme ceux de la diaspora :"Cette distinction n’est pas une arrivée ; elle est un nouveau départ.

Elle vous impose une responsabilité : celle de continuer à apprendre, à travailler, à progresser et, demain, à tendre la main à ceux qui viendront après vous.

Restez ambitieux, mais demeurez humbles", conseille-t-il aux lauréats. Pour le chef supérieur du groupement Baleng, " le diplôme ouvre des portes, mais le caractère, la discipline et le travail déterminent jusqu’où l’on peut aller.".

Parmi eux, 430 élèves et étudiants ayant obtenu des mentions aux examens officiels, session 2026, et 185 élèves de CM1, admis au CM2, ont reçu kits scolaires, prix spéciaux et bourses d'études pour leur bravoure.

Placée sous le thème « Investir dans l'intelligence de notre jeunesse, c'est assurer la grandeur de notre communauté », cette journée était organisée par le Cercle de l'élite Baleng, sous le haut patronage de Sa Majesté Fo Negou II, Chef supérieur Baleng, et parrainée par Jean-Claude Nana.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités : le président national du Cercle de l'élite Baleng, Jean-Paul Negou, l'honorable Angèle Toukam, le Maire de la Commune de Bafoussam 2e, Lévis Dieudonné Kengni

Reconnaissance plurielle

Le Fo'o Alain Guillaume Negou Tela poursuit en faisant observer :" Derrière chaque réussite, il y a une famille qui accompagne, une mère qui encourage, un père qui se sacrifie, un enseignant qui transmet et un encadreur qui oriente.

À vous tous, je dis :

MERCI !Vous avez compris une vérité essentielle :

Éduquer un enfant, c’est préparer l’avenir..." Le Fo'o des Baleng adresse une mention particulière à l’équipe technique de la Cellule de l’Éducation et de l’Insertion Socioprofessionnelle, pour les efforts consentis afin de faire de cette édition une réussite et de la rendre encore meilleure que les précédentes.". Votre travail, votre disponibilité et votre engagement méritent d’être salués", explique-t-il.

Et de conclure : "La jeunesse est le temps de la construction et de la préparation de l’avenir. Ne laissez donc ni les plaisirs éphémères, ni les addictions, ni les mauvaises influences vous détourner de vos études et de vos ambitions.

Votre avenir vaut bien plus qu’une satisfaction passagère.

Respectez vos parents, écoutez vos enseignants, choisissez vos fréquentations avec discernement et consacrez votre énergie à votre formation.

N’oubliez jamais que l’excellence exige de la discipline, de la responsabilité et des choix courageux.

Votre réussite personnelle doit, demain, devenir une force pour toute la Communauté..."

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp