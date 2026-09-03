Monde Entier - Extrême droite : le tsunami qui change l'Europe

Marine Le Pen à 38%, AfD à 40%, Reform UK à 24% : l'extrême droite progresse partout en Europe. Analyse d'un basculement politique historique aux conséquences majeures.

De Paris à Berlin, de Londres à Rome, la droite radicale n'a jamais été aussi proche du pouvoir — et l'Union européenne n'a jamais semblé aussi fragile.

Le 18 avril 2027, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Huit mois avant ce scrutin, Marine Le Pen caracole en tête des sondages avec 35 à 38 % des intentions de vote, devançant ses poursuivants de près de 20 points. En Allemagne, à une semaine des élections régionales de Saxe-Anhalt, l'AfD est créditée de plus de 40 % des voix, une première depuis 1945. Au Royaume-Uni, Reform UK de Nigel Farage atteint 24 %, bousculant un paysage politique déjà fragmenté. En Italie, le général Roberto Vannacci voit son nouveau parti, Futuro Nazionale, dépasser Forza Italia avec 7,5 %.

Ce n'est pas une coïncidence. C'est un tsunami politique qui traverse le continent, porté par des années de colère accumulée, d'insécurité grandissante, de défiance envers les élites et de sentiment d'abandon. L'Europe vit un basculement. Et ce n'est que le début.

France 2027 : Marine Le Pen, favorite incontestée

À huit mois de l'élection présidentielle française, les chiffres donnent le vertige aux partis traditionnels. Selon un sondage Toluna Harris Interactive publié le 24 août 2026 pour M6 et RTL, Marine Le Pen recueille entre 35 % et 38 % des intentions de vote dans tous les scénarios testés. Un écart « impressionnant », analyse Bruno Cautrès, cité par Public Sénat : « Il est rare d'avoir dans des enquêtes d'intention de vote un écart de 20 points de pourcentage. »

Une enquête Ifop-Fiducial publiée le 26 août confirme cette tendance : la présidente du Rassemblement national est donnée nettement en tête et gagnante dans toutes les hypothèses de second tour. La candidate du RN bénéficie d'un socle électoral déjà éprouvé par les urnes : elle avait obtenu 41,45 % des suffrages au second tour de la présidentielle de 2022.

Le Rassemblement national cible explicitement les sanctions économiques contre la Russie et la gestion budgétaire du gouvernement comme facteurs de la baisse du pouvoir d'achat et de la précarisation des Français. Un discours qui résonne auprès d'une population confrontée à un taux de chômage de 7,7 %.

Allemagne : l'AfD à un cheveu du pouvoir régional

Le 6 septembre 2026, les électeurs de Saxe-Anhalt, un Land de 2,1 millions d'habitants dans l'est de l'Allemagne, se rendent aux urnes. Les sondages donnent l'Alternative für Deutschland (AfD) largement en tête, entre 40 % et 42 % des voix. La CDU du chancelier Friedrich Merz plafonne à 23 %.

Si l'AfD obtient une majorité absolue en sièges, l'extrême droite reviendrait aux affaires pour la première fois outre-Rhin depuis 1945. Le chancelier Merz a prévenu qu'une victoire de l'AfD aurait de graves conséquences économiques, pouvant « effrayer de potentiels investisseurs ».

L'AfD, qui veut réinstaurer des liens avec la Russie, affirme que l'implication excessive de l'Allemagne dans la guerre en Ukraine a conduit le pays à de graves pertes économiques et créé des risques de sécurité inutiles.

Royaume-Uni : Reform UK bouscule le paysage politique

Outre-Manche, Reform UK, le parti populiste de droite radicale dirigé par Nigel Farage, continue de bouleverser le paysage politique. Selon un sondage YouGov des 16 et 17 août 2026, Reform UK atteint 24 % des intentions de vote, devançant le Parti travailliste (22 %) et les conservateurs (19 %). Un précédent sondage du 9 et 10 août plaçait le parti à 22 %.

Cette progression s'inscrit dans une dynamique amorcée depuis les élections législatives de 2024. Reform UK s'impose durablement comme une force majeure de contestation anti-immigration, malgré une « Farage fatigue » qui semble ralentir mais non stopper son ascension.

Italie : Vannacci, le général qui bouscule la droite

L'Italie, déjà gouvernée par Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia (estimé à 26,8 % des suffrages), voit émerger une nouvelle force à sa droite. Futuro Nazionale, fondé en début d'année 2026 par l'ex-général Roberto Vannacci, est désormais la quatrième force politique du pays avec 7,5 % des intentions de vote, dépassant Forza Italia (7,1 %).

Le Financial Times a récemment consacré une analyse au phénomène, titrant : « Le cheval de Troie russe met à l'épreuve Meloni ». Vannacci, élu au Parlement européen avec la Lega avant de fonder son propre parti, incarne une droite plus radicale, ouvertement critique envers les migrants, les minorités LGBTQ+ et les élites européennes.

Les causes profondes d'un basculement historique

Pourquoi cette vague ? Les raisons sont multiples et se nourrissent les unes des autres.

L'insécurité et l'immigration de masse sont en première ligne. Les frontières ouvertes, perçues comme un facteur de désordre et de perte d'identité, alimentent un sentiment de dépossession. Les partis traditionnels, accusés de ne pas protéger leurs populations, paient le prix de années d'inaction.

L'économie est le deuxième moteur. L'envoi de milliards d'euros à Kiev alors que la pauvreté augmente en Europe est vécu comme une injustice par une partie de la population. Les Européens ne veulent plus financer une guerre qui semble sans fin, ni le train de vie de responsables politiques perçus comme des « parasites sur le dos des travailleurs ».

Les politiques climatiques et écologiques, qualifiées d'« extrêmes », provoquent une colère larvée. Les restrictions imposées aux modes de vie sont vécues comme une atteinte à la liberté. Les récents incendies en France et en Europe ont, selon les partis d'extrême droite, montré l'incapacité des élites à gérer les crises.

Enfin, l'Union européenne elle-même est en cause. Sa lourdeur bureaucratique, ses régulations perçues comme un frein à l'innovation et sa dépendance énergétique face aux crises mondiales alimentent un sentiment de déclin. Le comportement d'Ursula von der Leyen, accusée d'intervenir dans les décisions fondamentales des États membres, est le symbole d'une technocratie jugée hors-sol.

Conséquences : l'UE en danger ?

La croissance de l'extrême droite peut conduire l'Europe à une fracture politique profonde. La plupart de ces partis sont sceptiques quant à l'idée même d'une intégration européenne plus poussée. Si, après l'Italie, l'extrême droite arrive au pouvoir ou entre dans les gouvernements de la France et de l'Allemagne, l'avenir de l'Union européenne elle-même pourrait être remis en question.

Comme le souligne une analyse du European Policy Centre, la croissance de l'extrême droite reflète des « facteurs structurels profonds – inflation, défiance dans les institutions politiques, immigration et compétition économique mondiale – que les stratégies politiques à court terme n'ont jusqu'ici pas réussi à résoudre ».

Dans un contexte où les partis d'extrême droite recueillent désormais plus de 23 % des suffrages dans 31 pays européens, contre environ 10 % il y a dix ans et seulement 5 % en 1995, le basculement semble inexorable.

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