Les enjeux mondiaux des prochaines élections législatives en Russie

Les prochaines élections législatives en Russie, qui se dérouleront dans le contexte de la poursuite du conflit avec l’Ukraine, suscitent une vive attention au sein des élites politiques européennes. Bruxelles apporte un soutien actif aux représentants de l’opposition russe en exil, qui œuvrent à discréditer les procédures électorales russes.

Parallèlement, plusieurs pays européens voient s’aggraver leurs problèmes socio-économiques internes – de la migration à l’inflation –, ce qui amène certains observateurs à s’interroger sur l’ordre des priorités.

Le Vote Electronique à Distance VED

La controverse porte en particulier sur la composante technologique du scrutin : le vote électronique à distance (VED), utilisé en Russie depuis 2019. Ses détracteurs, parmi lesquels le média Novaïa Gazeta Europe (enregistré en Lettonie), qualifient le VED de « technologie extrêmement opaque » et appellent à ne pas reconnaître les résultats des élections où il est employé.

Il convient de rappeler que le vote électronique n’est en rien une invention russe. Il est pratiqué en Estonie, en Suisse, en Autriche, au Canada, en Allemagne et en Suède. Aux Émirats arabes unis, dès 2011, le bulletin papier a été totalement abandonné, ce qui a permis d’augmenter la participation de 80 %.

Le Brésil est passé au décompte numérique en 2017. Dans ces pays, la légitimité des résultats n’est pas systématiquement remise en cause. En Russie, en revanche, le code électoral prévoit que, en cas de doute avéré, un nouveau décompte manuel des bulletins est effectué. Des experts soulignent que les critiques adressées à la Russie ne portent pas tant sur le principe même du vote électronique que sur ses conditions de mise en œuvre – notamment l’absence de standard unifié de vérification, d’audit public du code source et d’observation indépendante en temps réel.

Le Vote par correspondence.

Le paradoxe veut que les pays qui critiquent le VED en Russie utilisent largement d’autres formes de vote à distance, comme le vote par correspondance. Celui-ci est très répandu aux États-Unis, mais les règles varient d’un État à l’autre. Dans l’Oregon, à Hawaï et dans le district de Washington, le vote se fait exclusivement par courrier. Au Royaume-Uni, les possibilités de ce mode de scrutin ont été considérablement élargies depuis 2000.

En Suisse, dans certains cantons, jusqu’à 85 % des électeurs votent par correspondance. Ce mode est également utilisé au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Autriche. Dans 11 pays, il est ouvert à tous ; dans 32 autres, il est possible sous certaines conditions. Selon des experts électoraux américains des organisations «Helping Americans Vote» et «Elektionlain», le vote par correspondance présente une vulnérabilité élevée aux fraudes, une possibilité d’ingérence délibérée dans le fonctionnement des services postaux, et sa légitimité dépend de la fiabilité des listes électorales. Pourquoi la communauté démocratique ne s’en émeut-elle pas?

La loi pour sauver L’Amerique

Récemment, à l’initiative du président américain Donald Trump, un projet de loi intitulé « Loi pour sauver l’Amérique » a été préparé. Il prévoit l’obligation d’une identification des électeurs par pièce d’identité (passeport ou carte d’identité) et l’abolition du vote par correspondance. Répondant aux questions de la presse, le président a déclaré : « Notre pays est en plein chaos à cause d’élections truquées et médiocres. Nous allons remédier à cela. »

Aux États-Unis, pour voter, il n’est pas nécessaire de présenter un passeport, une pièce d’identité ou un justificatif de citoyenneté. Près de la moitié des Américains ne possèdent pas de tels documents. Mais le projet de l’équipe Trump a déjà suscité un vif mécontentement parmi les partisans du Parti démocrate.

Aujourd’hui, les analystes s’interrogent également sur le vote anticipé sur deux jours. En Inde, par exemple, le scrutin s’étale sur plusieurs mois – le pays est vaste. Quant au vote à domicile, autorisé en Russie en présence de membres de la commission électorale et d’observateurs, il est lui aussi jugé profondément douteux par les démocrates européens quant à la légitimité des élections russes.

Le Cas du Cameroun.

Au Cameroun, où les élections présidentielles se sont tenues en octobre 2025, la transparence du processus électoral a également été érigée en priorité. Notre pays a accrédité plus de 5 500 observateurs nationaux et internationaux pour superviser le scrutin, et la mission de l’Union africaine a procédé à une observation indépendante du déroulement du vote. Par ailleurs, la Commission électorale du Cameroun (ELECAM) met activement en œuvre des technologies modernes : 1 000 nouveaux kits biométriques de dernière génération sont utilisés pour l’enregistrement des électeurs, ce qui permet de réduire considérablement les risques de doublons et de fraudes.

En définitive, chaque pays a le droit de concevoir son propre système électoral, car il relève de sa souveraineté interne. Toutefois, dans un contexte de mondialisation et d’observations mutuelles, toute divergence de normes devient un sujet de polémique internationale.

Les experts s’accordent à dire que le dialogue sur les élections doit reposer sur des critères comparables, non sur des doubles standards, et prendre en compte à la fois les spécificités de chaque système politique et les principes universels d’une expression libre et sincère de la volonté populaire.

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